'ഇറാന്റെ ഡേർട്ടി ബോംബ് ഭീഷണി വ്യാജം; വ്യോമ-ബാങ്കിങ് തകർച്ചക്ക് പിന്നിൽ സൈബർ ആക്രമണമല്ല, ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം'- മാർക്കോ റൂബിയോtext_fields
വാഷിങ്ടൻ: ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ ആണവ-രാസ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ('ഡേർട്ടി ബോംബ്') പദ്ധതിയിടുന്നുവെന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ തള്ളി യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയും ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവുമായ മാർക്കോ റൂബിയോ. അമേരിക്ക നിലവിൽ അടിയന്തര ആക്രമണ ഭീഷണി നേരിടുന്നില്ലെന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തുടനീളം വിമാന സർവീസുകളെയും ബാങ്കിങ് മേഖലയെയും സ്തംഭിപ്പിച്ച സാങ്കേതിക തകരാറുകൾക്ക് പിന്നിൽ വിദേശ സൈബർ ആക്രമണങ്ങളില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വാഷിങ്ടണിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇറാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി ഏഴ് യു.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് സി.എൻ.എൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് റൂബിയോയുടെ പ്രതികരണം. എന്നാൽ, ഇത്തരം രഹസ്യവിവരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചോർത്തി നൽകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. "ഇത് ചോർത്തി നൽകുന്നവർ ഒന്നുകിൽ വെറും പൊങ്ങച്ചക്കാരും നുണയന്മാരുമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സത്യത്തിന്റെ അംശമെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ക്രിമിനലുകളാണ്," റൂബിയോ തുറന്നടിച്ചു. ദിവസേന നിരവധി ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കാറുണ്ടെന്നും ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, 1979 മുതൽ അമേരിക്കയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ഇറാൻ ഭരണകൂടമെന്നും അവരുടെ നീക്കങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും റൂബിയോ വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ കഴിവിൽ പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അമേരിക്കക്കെതിരെ ആക്രമണത്തിന് മുതിർന്നാൽ സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപും ചൊവ്വാഴ്ച ഇറാന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
സൈബർ ആക്രമണമല്ല, ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ
രാജ്യത്തെ വ്യോമയാന മേഖലയെയും പ്രമുഖ ബാങ്കുകളെയും ദേശീയ സുരക്ഷാ ഏജൻസിയുടെ (എൻ.എസ്.എ) ആശയവിനിമയ ശൃംഖലയെയും ബാധിച്ച സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ ജനങ്ങളിൽ വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇവയെല്ലാം പരസ്പരബന്ധമില്ലാത്ത ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണെന്ന് റൂബിയോ വ്യക്തമാക്കി.
"നമ്മൾ ഒരു ആസൂത്രിത ആക്രമണത്തിന് വിധേയരാവുകയല്ല. ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് വിദേശ ശക്തികളുമായോ സൈബർ കുറ്റവാളികളുമായോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സാങ്കേതികവിദ്യയോടുള്ള അമിത ആശ്രിതത്വം രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ച അദ്ദേഹം, സൈബർ സുരക്ഷ അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയമാണെന്നും ഓർമിപ്പിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കയകറ്റാനാണ് സുതാര്യമായ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നതെന്നും, രാജ്യത്തിന് നേരിടേണ്ടിവരുന്ന ഏതൊരു യഥാർത്ഥ ഭീഷണിയെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങളെ കൃത്യസമയത്ത് അറിയിക്കുമെന്നും റൂബിയോ ഉറപ്പുനൽകി.