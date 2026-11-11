അർജന്റീനയുടെ നാവിക, വ്യോമ സേനകളെ ഭീകരസംഘടനകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇറാൻ

അർജന്റീനയുടെ നാവിക, വ്യോമ സേനകളെ ഭീകരസംഘടനകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇറാൻtext_fields
തെഹ്റാൻ: അർജന്റീനയുടെ നാവികസേനയെയും വ്യോമസേനയെയും ഭീകരസംഘടനകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇറാൻ. മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇറാന്റെ സൈനിക വിഭാഗമായ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സിനെ (ഐ.ആർ.ജി.സി) അർജന്റീന ഭീകരസംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനുള്ള പ്രത്യാക്രമണമായാണ് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ബുധനാഴ്ച ഈ നിർണായക തീരുമാനമെടുത്തത്. 2019-ൽ ഇറാൻ പാസാക്കിയ പ്രത്യേക നിയമപ്രകാരമാണ് ഈ നടപടി. ഇറാന്റെ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളെ ഭീകരസംഘടനകളായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഏതൊരു രാജ്യത്തിനെതിരെയും സമാനമായ രീതിയിൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ നിയമം. അർജന്റീനയുടെ നാവിക-വ്യോമ സേനകൾ ഈ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുമെന്നും അതിനാൽ അവയെ ഭീകരസംഘടനകളായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെന്നും തെഹ്റാൻ പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
1994-ലെ ബോംബാക്രമണവും നയതന്ത്ര പോരും
ലെബനനിലെ ഹിസ്ബുല്ലക്ക് നൽകുന്ന പിന്തുണ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മാർച്ച് അവസാനത്തോടെ അർജന്റീന ഇറാന്റെ ഐ.ആർ.ജി.സിയെ ഭീകരസംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 1994-ൽ ബ്യൂണസ് ഐറിസിലെ 'അമിയ' ജൂത കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററിന് നേരെയുണ്ടായ ബോംബാക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ഇവരാണെന്ന് അർജന്റീന ആരോപിക്കുന്നു. 85 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നൂറുകണക്കിന് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത ആക്രമണമായിരുന്നു അത്. അർജന്റീനയുടെ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളെ ഭീകരപ്പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തിയ ഇറാന്റെ നടപടി പ്രായോഗിക തലത്തിൽ എന്ത് പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് വ്യക്തമല്ല. എങ്കിലും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര സംഘർഷം ഇത് കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കും.
ബ്രിട്ടീഷ് സേനകൾക്ക് പിന്നാലെ അർജന്റീനയ്ക്കും ഇറാന്റെ പൂട്ട്
ഈ മാസം ആദ്യം ബ്രിട്ടനെതിരെയും ഇറാൻ സമാനമായ രീതിയിൽ കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എം.ഐ.6-നെ ശത്രു ഗ്രൂപ്പായും, ബ്രിട്ടന്റെ റോയൽ നേവിയെയും റോയൽ എയർഫോഴ്സിനെയും ഭീകരസംഘടനകളായും ഇറാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ജൂലൈ മാസത്തിൽ ബ്രിട്ടൻ ഇറാന്റെ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡിനെ ഭീകരസംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനുള്ള മറുപടിയായാണ് തെഹ്റാൻ ഈ നീക്കം നടത്തിയത്. തങ്ങളുടെ സൈനിക വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളും സഖ്യകക്ഷികളും നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളെ അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കാനാണ് ഇറാന്റെ തീരുമാനം.