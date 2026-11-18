1.5 കോടി രഹസ്യ രേഖകൾ ചോർന്നു; ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീനുവേണ്ടി ഡൊയ്ചെ ബാങ്ക് നടത്തിയ 4,800 കോടിയുടെ കള്ളക്കളി പുറത്ത്!text_fields
ജോഹന്നാസ്ബർഗ്: കുപ്രസിദ്ധ ലൈംഗിക കുറ്റവാളി ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീനും ജർമൻ ബാങ്കിംഗ് ഭീമനായ ഡൊയ്ചെ ബാങ്കും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. എപ്സ്റ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാങ്ക് വഴി നടന്നത് 581.9 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ (ഏകദേശം 4,800 കോടിയിലധികം ഇന്ത്യൻ രൂപ) സംശയാസ്പദമായ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളാണെന്ന് 'ഇൻസൈഡ് ഡൊയ്ചെ ബാങ്ക്' എന്ന പേരിൽ പുറത്തുവന്ന ചോർന്ന രേഖകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്ത്യൻ മലയാളി മാധ്യമപ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ ജോസി ജോസഫ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ അന്വേഷണാത്മക മാധ്യമപ്രവർത്തക ഖദീജ ഷെരീഫ് എന്നിവർക്ക് രണ്ട് 'വിസിൽബ്ലോവർമാർ' ചോർത്തി നൽകിയ 1.5 കോടിയിലധികം രഹസ്യ രേഖകളിലൂടെയാണ് ഈ വൻ സാമ്പത്തിക-ധാർമിക അട്ടിമറി പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ 'ബരാക്യൂഡ മീഡിയ' ഏകോപിപ്പിച്ച അന്വേഷണത്തിന് ജർമനിയിലെ 'ഡാറ്റ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ' സാങ്കേതിക സഹായം നൽകി.
2026 ആഗസ്റ്റിൽ യു.എസ് സെനറ്റ് ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റി അംഗമായ ഡെമോക്രാറ്റിക് സെനറ്റർ റോൺ വൈഡൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'ലുക്കിംഗ് ദി അദർ വേ' എന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ എപ്സ്റ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 250 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ ഇടപാടുകൾ ബാങ്ക് മറച്ചുവെച്ചതായി ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വൈഡൻ അറിഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയിലധികം തുകയുടെ ഇടപാടുകളാണ് ബാങ്കിലൂടെ നടന്നതെന്ന് പുതിയ രേഖകൾ തെളിയിക്കുന്നു.
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരെ പീഡിപ്പിച്ച കുറ്റവാളിയെ 'സമ്പന്ന ഇടപാടുകാരനായി' സ്വീകരിച്ചു
ഡൊയ്ചെബാങ്കിന്റെ യു.എസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈംസ് ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റിന്റെ ആഭ്യന്തര രേഖകൾ പ്രകാരം, 2013 ഒക്ടോബറിനും 2019 മേയ് മാസത്തിനുമിടയിൽ എപ്സ്റ്റീനുമായും അയാളുടെ കമ്പനികളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് 3,000 ഇടപാടുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 21 സംശയാസ്പദമായ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടുകൾ ബാങ്ക് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ 2019 ജൂലൈയിൽ എപ്സ്റ്റീൻ അറസ്റ്റിലായതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ബാങ്ക് ഇവ അധികൃതർക്ക് കൈമാറിയത്.
- പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ വേശ്യാവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ച കേസിൽ 2008-ൽ കുറ്റസമ്മതം നടത്തുകയും ലൈംഗിക കുറ്റവാളിയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടെ 2013-ൽ ജെ.പി മോർഗൻ ചേസ് ബാങ്ക് എപ്സ്റ്റീനുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ജെ.പി മോർഗനിൽ നിന്ന് ഡൊയ്ചെബാങ്കിലേക്ക് മാറിയ ഒരു മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വഴി 2013 ആഗസ്റ്റിൽ എപ്സ്റ്റീനെ ഡൊയ്ചെബാങ്ക് ഇടപാടുകാരനായി സ്വീകരിച്ചു.
- എപ്സ്റ്റീന്റെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം പരസ്യമായ രഹസ്യമായിരുന്നിട്ടും, 100 മുതൽ 500 മില്യൺ ഡോളർ വരെ ആസ്തിയുള്ള 'അൾട്രാ-ഹൈ-നെറ്റ്-വർത്ത്' വ്യക്തിയായാണ് ബാങ്ക് അയാളെ കണ്ടത്. ഡൊയ്ചെ ബാങ്ക് അമേരിക്കയുടെ അന്നത്തെ ജനറൽ കൗൺസൽ, ആന്റി-ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈം വിഭാഗം മേധാവി, വെൽത്ത് മാനേജ്മെന്റ് അമേരിക്കാസ് ഗ്രൂപ്പിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ എന്നിവർ ഇ-മെയിലിലൂടെ ഈ ഇടപാടിന് നേരിട്ട് അനുമതി നൽകിയതായി 2020-ലെ സ്വതന്ത്ര നിരീക്ഷകരുടെ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. യു.എസ് വിർജിൻ ദ്വീപുകൾ ആസ്ഥാനമായ 'സതേൺ ഫിനാൻഷ്യൽ' എന്ന കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ട് വഴി പ്രതിവർഷം 10 മില്യൺ ഡോളർ വരുമാനമാണ് എപ്സ്റ്റീൻ കാണിച്ചിരുന്നത്. മതിയായ രേഖകളില്ലാതെ തന്നെ എപ്സ്റ്റീനും കൂട്ടാളികൾക്കുമായി 40-ലധികം അക്കൗണ്ടുകൾ ബാങ്ക് തുറന്നുകൊടുത്തു.
ഗിസ്ലെയ്ൻ മാക്സ്വെല്ലിനും കൂട്ടാളികൾക്കും 'ക്ലീൻ ചിറ്റ്'
എപ്സ്റ്റീന്റെ ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലെ പ്രധാന കൂട്ടാളിയായിരുന്ന, നിലവിൽ യു.എസ് ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഗിസ്ലെയ്ൻ മാക്സ്വെല്ലിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ബാങ്ക് സ്വീകരിച്ചത്.
- എപ്സ്റ്റീന്റെ ഒരു ട്രസ്റ്റിന്റെ ഗുണഭോക്താവായിരുന്നു മാക്സ്വെൽ. 2015-ലെ ഒരു ആഭ്യന്തര ഇ-മെയിലിൽ മാക്സ്വെല്ലിനെ 'എപ്സ്റ്റീന്റെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ കൂട്ടാളി' എന്ന് ബാങ്ക് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും, അവർ നേരിട്ട് ഡൊയ്ചെബാങ്കിന്റെ ഇടപാടുകാരിയല്ലെന്നും ട്രസ്റ്റിന്റെ ഗുണഭോക്താവ് മാത്രമാണെന്നും ന്യായീകരിച്ച് 'ക്ലിയേർഡ്' എന്ന തലക്കെട്ടോടെയുള്ള ഇ-മെയിലിലൂടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ബാങ്ക് അവഗണിച്ചു.
- എപ്സ്റ്റീന്റെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് അയാളുടെ പീഡനങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുനിന്നവർക്ക് നിരന്തരം പണം കൈമാറിയിട്ടും ബാങ്ക് അത് തടയുകയോ അന്വേഷിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല.
പുറത്താക്കൽ നടപടിക്കിടെ വിദേശ ബാങ്കുകൾക്ക് ശുപാർശക്കത്ത് നൽകി!
2018 നവംബറിൽ 'മയാമി ഹെറാൾഡ്' മാധ്യമപ്രവർത്തക ജൂലി കെ. ബ്രൗൺ പുറത്തുവിട്ട 'പെർവേർഷൻ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്' എന്ന അന്വേഷണ പരമ്പരയിലൂടെ എപ്സ്റ്റീന്റെ ക്രൂരതകൾ വീണ്ടും ലോകശ്രദ്ധയിലെത്തിയതോടെയാണ് 2018 ഡിസംബറിൽ അക്കൗണ്ടുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ഡൊയ്ചെബാങ്ക് എപ്സ്റ്റീനെ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ ഇതിലും വലിയ ഇരട്ടത്താപ്പാണ് പിന്നീട് നടന്നത്.
- എപ്സ്റ്റീനെ പുറത്താക്കുന്ന നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ 2019 വസന്തകാലത്ത്, ഒരു ഡൊയ്ചെ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എപ്സ്റ്റീന്റെ നിക്ഷേപ കമ്പനികൾക്കായി വിദേശ ബാങ്കുകൾക്ക് രണ്ട് ശുപാർശക്കത്തുകൾ അയച്ചതായി 2020 മാർച്ചിലെ 'രഹസ്യം' എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള ഇ-മെയിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. എപ്സ്റ്റീന്റെ അക്കൗണ്ടിന് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലെന്ന് രണ്ടാമത്തെ കത്തിൽ ബാങ്ക് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു!
- 2019 ആഗസ്റ്റിൽ യുകെയിൽ ഉൾപ്പെടെ ബാങ്ക് നടത്തിയ രണ്ട് ആഭ്യന്തര അന്വേഷണങ്ങളിൽ, എപ്സ്റ്റീന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് നടന്ന 112 അതീവ അപകടകരമായ ഇടപാടുകൾ കണ്ടെത്തി. ന്യൂ മെക്സിക്കോയിലെ കുപ്രസിദ്ധമായ 'സോറോ റാഞ്ചിൽ' പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായം നൽകിയ കമ്പനികളും, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച 'ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അമേരിക്ക ലിമിറ്റഡ്' എന്ന ദുരൂഹ സന്നദ്ധ സംഘടനയും ഇതിലുൾപ്പെടുന്നു.
ലാഭം പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങി, ഒടുവിൽ പിഴയൊടുക്കിയത് 225 മില്യൺ ഡോളർ
2019 ജൂലൈയിൽ എപ്സ്റ്റീൻ അറസ്റ്റിലായി മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ശേഷിച്ച രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ കൂടി പൂട്ടി ഡൊയ്ചെബാങ്ക് ബന്ധം പൂർണമായി അവസാനിപ്പിച്ചത്. ആഗസ്റ്റ് 10-ന് എപ്സ്റ്റീൻ ജയിലിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. എപ്സ്റ്റീനിലൂടെ പ്രതിവർഷം 2 മുതൽ 4 മില്യൺ ഡോളർ വരെ വരുമാനമാണ് ഡൊയ്ചെ ബാങ്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ 2020-ൽ ന്യൂയോർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ബാങ്കിന് 150 മില്യൺ ഡോളർ പിഴ ചുമത്തി. കൂടാതെ 2023-ൽ എപ്സ്റ്റീന്റെ ഇരകൾ നൽകിയ കേസിൽ ഒത്തുതീർപ്പായി 75 മില്യൺ ഡോളറും ബാങ്കിന് നൽകേണ്ടിവന്നു. 2013-ൽ എപ്സ്റ്റീനെ ഇടപാടുകാരനാക്കിയത് വലിയൊരു തെറ്റായിരുന്നുവെന്നും അത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നുവെന്നും 2020 ജൂലൈയിൽ ഡൊയ്ചെ ബാങ്ക് സി.ഇ.ഒ ക്രിസ്റ്റ്യൻ സെവിംഗ് സഹപ്രവർത്തകരോട് സമ്മതിച്ചിരുന്നു. അന്നത്തെ തെറ്റ് അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും, സമീപ വർഷങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വലിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ബാങ്ക് ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചു.