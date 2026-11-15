അമേരിക്കൻ വിപണിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന; ധാരണയായെന്ന് പിയൂഷ് ഗോയൽ

അമേരിക്കൻ വിപണിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന; ധാരണയായെന്ന് പിയൂഷ് ഗോയൽtext_fields
കൈറോ: അമേരിക്കൻ വിപണിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് മുൻഗണനയോടെയുള്ള വിപണിപ്രവേശനം അനുവദിക്കാൻ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ധാരണയിലെത്തിയതായി കേന്ദ്ര വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഉൽപന്നങ്ങളെക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഇറക്കുമതി തീരുവയിൽ ഇന്ത്യൻ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കൻ വിപണിയിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കുമെന്നാണ് ധാരണയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാറിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിനുള്ള ചട്ടക്കൂട് ഫെബ്രുവരിയിൽ അന്തിമമാക്കിയിരുന്നു. കരാർ നേരത്തേ ഒപ്പുവെക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും അമേരിക്കയുടെ തീരുവനയത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ കാരണം കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ ആവശ്യമായി വരുകയായിരുന്നു.
‘ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് വ്യാപാര കരാറിന്റെ വിശാലമായ ചട്ടക്കൂടിൽ ധാരണയായതായി പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾതന്നെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ഇക്കാര്യത്തിൽ ധാരണയിലെത്തിയിരുന്നു. മത്സരരാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറഞ്ഞ തീരുവയിൽ ഇന്ത്യൻ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കൻ വിപണിയിൽ മുൻഗണന ലഭിക്കുമെന്ന് അംഗീകരിച്ചതാണ്’ -ഗോയൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യൻ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കൻ വിപണിയിൽ മുൻഗണന നൽകുമെന്ന ഉറപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇന്ത്യയും ഈജിപ്തും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര, നിക്ഷേപ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി രണ്ടുദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിന് കൈറോയിലെത്തിയതാണ് ഗോയൽ.
അതേസമയം, ഇന്ത്യൻ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം തീരുവ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുമെന്നത് അന്തിമമായി അംഗീകരിക്കുന്ന തീരുവ ചട്ടക്കൂടിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഏർപ്പെടുത്തിയ പരസ്പര തീരുവകൾ അമേരിക്കൻ സുപ്രീംകോടതി റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ് വ്യാപാര ചർച്ചകളിൽ മാറ്റമുണ്ടായത്. ഇതോടെ ട്രേഡ് ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ തീരുവ സംവിധാനം രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അമേരിക്ക.
ആഫ്രിക്കയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കവാടമായി ഈജിപ്ത് മാറും -പിയൂഷ് ഗോയൽ
കൈറോ: ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വ്യാപാര, നിക്ഷേപ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള കവാടമായി ഈജിപ്ത് മാറുമെന്ന് കേന്ദ്ര വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ. ഇന്ത്യയും ഈജിപ്തും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരവും നിക്ഷേപവും വർധിപ്പിക്കാൻ വലിയ സാധ്യതകളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രണ്ടുദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ഈജിപ്തിലെത്തിയ ഗോയൽ ഞായറാഴ്ച കൈറോയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയും ഈജിപ്തും പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളല്ലെന്നും മറിച്ച് പരസ്പരപൂരകങ്ങളാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ആഫ്രിക്കയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കവാടമായി ഈജിപ്ത് മാറും. ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം വർധിക്കുന്നത് ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലെത്തിക്കും. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം വിപുലീകരിക്കുന്നതിൽ ഈജിപ്തിന് നിർണായക പങ്കുവഹിക്കാനാകുമെന്നും ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വ്യാപാരം വർധിപ്പിക്കാൻ ധാരാളം അവസരങ്ങളുണ്ടെന്നും ഗോയൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിൽ ഈജിപ്തിലെ പ്രമുഖ വ്യവസായ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതായും ഗോയൽ അറിയിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസം, ഭക്ഷ്യസംസ്കരണം എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഏഴോ എട്ടോ മേഖലകളിലാണ് നിക്ഷേപത്തിന് താൽപര്യം അറിയിച്ചത്.