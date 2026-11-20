ഫലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ യു.എൻ പൊതുസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച നാല് പ്രമേയങ്ങളെയും അനുകൂലിച്ച് ഇന്ത്യtext_fields
ന്യൂയോർക്ക്: ഫലസ്തീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച നാല് പ്രധാന പ്രമേയങ്ങളെയും അനുകൂലിച്ച് ഇന്ത്യ വോട്ട് ചെയ്തു. ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ സ്വയം നിർണയാവകാശം അംഗീകരിക്കുക, ഫലസ്തീൻ അഭയാർത്ഥികൾക്കായുള്ള യു.എൻ ഏജൻസിയായ 'യു.എൻ.ആർ.ഡബ്ല്യു.എ'യുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുക, അധിനിവേശ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഇസ്രായേൽ കുടിയേറ്റ നിർമ്മാണങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കുക തുടങ്ങിയ നിർണായക പ്രമേയങ്ങളെയാണ് ഇന്ത്യ പിന്തുണച്ചത്. 193 അംഗങ്ങളുള്ള യു.എൻ പൊതുസഭയിൽ ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. പ്രമേയങ്ങളിൽ ഇസ്രായേലും അമേരിക്കയും എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഫലസ്തീന് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്.
ഇന്ത്യ അനുകൂലിച്ച നാല് പ്രമേയങ്ങൾ ഇവയാണ്:
1. സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശ പ്രമേയം: സ്വതന്ത്ര ഫലസ്തീന് രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കുന്നതുൾപ്പെടെ ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം ഉറപ്പാക്കുന്ന പ്രമേയത്തെ ഇന്ത്യ പിന്തുണച്ചു. 162 രാജ്യങ്ങൾ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ എട്ട് രാജ്യങ്ങൾ എതിർക്കുകയും സമാന എണ്ണം രാജ്യങ്ങൾ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്തു.
2. യു.എൻ.ആർ.ഡബ്ല്യു.എയുടെ പ്രവർത്തനം: ഫലസ്തീൻ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് അടിയന്തര സഹായമുൾപ്പെടെയുള്ള സേവനങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ ലഭ്യമാക്കാൻ യു.എൻ ഏജൻസി പ്രവർത്തനം തുടരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രമേയത്തെയും ഇന്ത്യ അനുകൂലിച്ചു. 143 രാജ്യങ്ങൾ പിന്തുണച്ച പ്രമേയത്തെ ഇസ്രായേലും അമേരിക്കയുമടക്കം ഒൻപത് രാജ്യങ്ങൾ എതിർത്തു; 20 രാജ്യങ്ങൾ വിട്ടുനിന്നു.
3. അഭയാർത്ഥികളുടെ സ്വത്തുക്കളും വരുമാനവും: നീതിയുടെയും സമത്വത്തിന്റെയും തത്വങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഫലസ്തീൻ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ സ്വത്തുക്കളിലും അതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിലും അവകാശമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്ന പ്രമേയത്തെയും ഇന്ത്യ പിന്തുണച്ചു. അന്തിമ സമാധാന ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമായി ഇസ്രായേലും ഫലസ്തീനും ഇക്കാര്യം പരിഹരിക്കണമെന്ന് പ്രമേയം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. 155 രാജ്യങ്ങൾ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ ഒൻപത് രാജ്യങ്ങൾ എതിർത്തു.
4. ഇസ്രായേൽ കുടിയേറ്റ നിർമ്മാണങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രമേയം: കിഴക്കൻ ജറുസലേം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധിനിവേശ ഫലസ്തീൻ പ്രദേശങ്ങളിലെയും സിറിയൻ ഗോലാൻ കുന്നുകളിലെയും ഇസ്രായേൽ കുടിയേറ്റ നിർമ്മാണങ്ങൾ 'നിയമവിരുദ്ധവും സമാധാനത്തിനും സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനും തടസ്സവുമാണെന്ന്' പ്രമേയം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ കുടിയേറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉടൻ നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രമേയത്തെ ഇന്ത്യയടക്കം 143 രാജ്യങ്ങൾ അനുകൂലിച്ചു. ഇസ്രായേലും അമേരിക്കയുമടക്കം 11 രാജ്യങ്ങൾ എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ 17 രാജ്യങ്ങൾ വിട്ടുനിന്നു.
ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം എടുത്തുപറഞ്ഞ് ഫലസ്തീൻ അംബാസഡർ
അതേസമയം, ന്യൂഡൽഹിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ഫലസ്തീൻ അംബാസഡർ അബ്ദുള്ള എം. അബു ഷാവേഷ്ഇ ന്ത്യയുമായി പലസ്തീനുള്ള ദീർഘകാല ബന്ധത്തെ പ്രശംസിച്ചു. ഫലസ്തീൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനെ ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ ഏക നിയമപരമായ പ്രതിനിധിയായി അംഗീകരിക്കുകയും, ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം ഇതര, അറബ് ഇതര രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. 'ഭൂതകാലത്തിലും വർത്തമാനകാലത്തും ഇന്ത്യയുമായി ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ബന്ധമാണുള്ളത്, ഭാവിയിലും അത് തുടരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഫലസ്തീൻ ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരത്തെയും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഫലസ്തീനെയും ഇന്ത്യ എപ്പോഴും പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്,' അബു ഷാവേഷ് വ്യക്തമാക്കി.