വധശിക്ഷക്ക് ആഗോള വിലക്ക്; യു.എൻ പ്രമേയത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യ,അനുകൂലിച്ചത് 133 രാജ്യങ്ങൾ

വധശിക്ഷക്ക് ആഗോള വിലക്ക്; യു.എൻ പ്രമേയത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യ,അനുകൂലിച്ചത് 133 രാജ്യങ്ങൾtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിന് ആഗോളതലത്തിൽ താൽക്കാലിക വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രമേയത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യ വോട്ട് ചെയ്തു. മെക്സിക്കോ അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തെ 133 രാജ്യങ്ങൾ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ 33 രാജ്യങ്ങൾ എതിർത്തു. 16 രാജ്യങ്ങൾ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു.
നവംബർ 13 വെള്ളിയാഴ്ച ചേർന്ന 193 അംഗ യു.എൻ പൊതുസഭയിലാണ് പ്രമേയം വോട്ടിനിട്ടത്. ബഹ്റൈൻ, ചൈന, ഈജിപ്ത്, ഇറാൻ, ഇറാഖ്, ജപ്പാൻ, കുവൈത്ത്, മാലദ്വീപ്, ഒമാൻ, പാകിസ്താൻ, ഖത്തർ, സൗദി അറേബ്യ, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യക്കെപ്പം പ്രമേയത്തെ എതിർത്തു.
വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിന് താൽക്കാലിക മൊറട്ടോറിയം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും ഇതിലൂടെ വധശിക്ഷ പൂർണമായി നിർത്തലാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നുമാണ് പ്രമേയത്തിലെ പ്രധാന ആവശ്യം. വധശിക്ഷ നിർത്തലാക്കിയ രാജ്യങ്ങൾ അത് വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കരുതെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വധശിക്ഷയുടെ തുടർച്ചയായ ഉപയോഗത്തിൽ പ്രമേയം കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. വധശിക്ഷയുടെ ഉപയോഗം ആഗോളതലത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രവണത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും 2025ൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട വധശിക്ഷാ നടപടികളിൽ ഗണ്യമായ വർധനയുണ്ടായതായും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
18 വയസിന് താഴെയുള്ളവർ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് വധശിക്ഷ നൽകരുതെന്നും കുറ്റകൃത്യം നടന്ന സമയത്ത് പ്രതിയുടെ പ്രായം കൃത്യമായി നിർണയിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലും വധശിക്ഷ ഒഴിവാക്കണമെന്നും പ്രമേയം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഗർഭിണികൾ, മാനസികമോ ബൗദ്ധികമോ ആയ വൈകല്യങ്ങളുള്ളവർ, പ്രായമായവർ എന്നിവർക്കെതിരായ വധശിക്ഷയുടെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും വധശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. നിർബന്ധമായും വധശിക്ഷ വിധിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥകളും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പ്രമേയം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
അതേസമയം, അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി സ്വന്തം നിയമസംവിധാനങ്ങളും ശിക്ഷാനടപടികളും നിർണയിക്കാൻ ഓരോ രാജ്യത്തിനും അവകാശമുണ്ടെന്നും പ്രമേയം വ്യക്തമാക്കുന്നു.