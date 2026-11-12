ശ്രീലങ്കക്ക് ഇന്ത്യ 100 ആംബുലൻസുകൾ നൽകും

ശ്രീലങ്കക്ക് ഇന്ത്യ 100 ആംബുലൻസുകൾ നൽകുംtext_fields
കൊളംബോ: ശ്രീലങ്കയിലെ ആംബുലൻസ് സേവനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 100 ആംബുലൻസുകൾ കൂടി സൗജന്യമായി നൽകാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ. ഇതിനായി 52.8 ലക്ഷം ഡോളറിന്റെ ഗ്രാന്റ് കരാറിലും ധാരണാപത്രത്തിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവെച്ചു. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി ജെ.പി. നദ്ദയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് കരാർ കൈമാറിയത്.
പുതിയ സഹായം കൂടി ലഭിക്കുന്നതോടെ ശ്രീലങ്കയുടെ ‘1990 സുവ സേരിയ’ സൗജന്യ ആംബുലൻസ് സർവീസിലെ ആകെ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം 422 ആയി ഉയരും. നിലവിൽ ഈ സേവനത്തിലൂടെ പ്രതിദിനം 1,000 മുതൽ 1,200 വരെ ആളുകൾക്ക് അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിലെ സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പായാണ് ഈ സഹായത്തെ കൊളംബോയിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
ശ്രീലങ്കൻ തലസ്ഥാനമായ കൊളംബോയിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യ ബിംസ്റ്റെക് ആരോഗ്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് ജെ.പി. നദ്ദ എത്തിയത്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ മേഖലയിലെ ഏഴ് രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക കൂട്ടായ്മയാണ് ബിംസ്റ്റെക്.
2015 മാർച്ചിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ശ്രീലങ്കൻ സന്ദർശനത്തിനിടെയാണ് രാജ്യത്ത് സൗജന്യ ആംബുലൻസ് സേവനം ആരംഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശ്രീലങ്കൻ സർക്കാർ മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. തുടർന്ന് 2016 ജൂലൈയിൽ ഇന്ത്യയുടെ 7.5 ദശലക്ഷം ഡോളറിന്റെ ഗ്രാന്റ് സഹായത്തോടെ 88 ആംബുലൻസുകൾ നൽകി പടിഞ്ഞാറൻ, തെക്കൻ പ്രവിശ്യകളിൽ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു.
പിന്നീട് 2018 ജൂലൈയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും അന്നത്തെ ശ്രീലങ്കൻ പ്രധാനമന്ത്രി റനിൽ വിക്രമസിംഗെയും ചേർന്ന് 15.02 ദശലക്ഷം ഡോളറിന്റെ അധിക സഹായത്തോടെ 209 ആംബുലൻസുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി പദ്ധതി രാജ്യവ്യാപകമായി വിപുലീകരിച്ചു.