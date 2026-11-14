ഗസ്സയിലേക്ക് തടസ്സമില്ലാത്ത മാനുഷിക സഹായം ഉറപ്പാക്കണം; യു.എൻ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ച് ഇന്ത്യ

ഗസ്സയിലേക്ക് തടസ്സമില്ലാത്ത മാനുഷിക സഹായം ഉറപ്പാക്കണം; യു.എൻ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ച് ഇന്ത്യtext_fields
ന്യൂയോർക്ക്: ശൈത്യകാലം ആരംഭിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗസ്സയിലേക്ക് സുരക്ഷിതവും തുടർച്ചയായതും തടസ്സമില്ലാത്തതുമായ മാനുഷിക സഹായം എത്തിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഇസ്രായേലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ 50 അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് ഇന്ത്യയും ഗസ്സയിലെ ദുരിതബാധിതർക്ക് അടിയന്തര സഹായം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്.
ഗസ്സയിലെ മാനുഷിക സഹായവും ആരോഗ്യപരിചരണവും ഉറപ്പാക്കാനുള്ള സംയുക്ത ആഹ്വാനത്തെ ഇന്ത്യ പിന്തുണച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച ജോർഡൻ, ഖത്തർ, ബ്രിട്ടൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യു.എന്നിൽ നടന്ന മാധ്യമസമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി പ്രതിനിധി യോജന പട്ടേൽ പങ്കെടുത്തു.
ശൈത്യകാലം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഗസ്സയിലെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും, സുരക്ഷിതവും തുടർച്ചയായതും തടസ്സമില്ലാത്തതുമായ മാനുഷിക സഹായം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇന്ത്യ ആവർത്തിക്കുന്നതായി യു.എന്നിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി എക്സിൽ കുറിച്ചു. സാധാരണക്കാരുടെ സംരക്ഷണം, അന്താരാഷ്ട്ര മാനുഷിക നിയമത്തിന്റെ പാലനം, മേഖലയിൽ ശാശ്വത സമാധാനവും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ആവശ്യകതയും ഇന്ത്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇസ്രായേലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ അധികാരത്തിലെത്തുന്ന പുതിയ സർക്കാർ ഗസ്സയിലുടനീളം വേഗത്തിലും തടസ്സമില്ലാതെയും സഹായം എത്തിക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കണമെന്ന് ബ്രിട്ടന്റെ യു.എൻ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി സാറ മക്കിന്റോഷ് അവതരിപ്പിച്ച സംയുക്ത പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഈജിപ്ത്, ജോർഡൻ എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ മാനുഷിക സഹായ ഇടനാഴികൾ തുറക്കണമെന്നും അഭയകേന്ദ്രങ്ങൾ, ഇന്ധനം, കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വ സംവിധാനങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ സാമഗ്രികൾ എന്നിവയുടെ വിതരണം അനുവദിക്കണമെന്നും രാജ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗസ്സയിൽ മതിയായ ചികിത്സ ലഭ്യമല്ലാത്ത രോഗികൾക്കും പരിക്കേറ്റവർക്കും കിഴക്കൻ ജറുസലേമിലെയും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെയും ആശുപത്രികളിലേക്ക് പോകാനുള്ള മെഡിക്കൽ റഫറൽ സംവിധാനവും പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ, ചികിത്സാകേന്ദ്രങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ആരോഗ്യ-മാനുഷിക സഹായ പ്രവർത്തകർക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങളിൽ സുതാര്യവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ ക്രിമിനൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും രാജ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ശൈത്യകാലത്തെ അതിജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ അഭയകേന്ദ്രങ്ങൾ, വെള്ളം, ശുചിത്വ സംവിധാനങ്ങൾ, ആരോഗ്യപരിചരണ സാമഗ്രികൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തര നടപടികൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുമെന്നും സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ രാജ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.
ഉറുഗ്വെ അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം 193 അംഗങ്ങളുള്ള യു.എൻ പൊതുസഭയിൽ ബുധനാഴ്ച വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് പാസായത്. ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ 151 രാജ്യങ്ങൾ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ചു. ഇസ്രായേലും അമേരിക്കയും ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് രാജ്യങ്ങൾ എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്തു. 11 രാജ്യങ്ങൾ വോട്ടെടുപ്പിൽനിന്ന് വിട്ടുനിന്നു.