എണ്ണക്ഷാമം: റഷ്യയിൽനിന്ന് റെക്കോഡ് ഇറക്കുമതിയുമായി ഇന്ത്യയും ചൈനയുംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഇറാൻ യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് ആഗോള വിപണിയിലുണ്ടായ എണ്ണക്ഷാമം മറികടക്കാൻ റഷ്യയിൽനിന്ന് റെക്കോഡ് അളവിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് ഇന്ത്യയും ചൈനയും. ഈ വർഷം നവംബർ പകുതി വരെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന് പ്രതിദിനം ശരാശരി 34 ലക്ഷം ബാരൽ റഷ്യൻ എണ്ണയാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തത്. മുൻവർഷത്തേക്കാൾ 5.30 ലക്ഷം ബാരലിന്റെ വർധനയാണിത്.
കടൽമാർഗമുള്ള റഷ്യൻ എണ്ണയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഭോക്താവായ ഇന്ത്യ നവംബർ ആദ്യം വരെ പ്രതിദിനം ശരാശരി 19.9 ലക്ഷം ബാരൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്തതായി കെപ്ലർ ഡേറ്റ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജനുവരി മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ ഇറക്കുമതി പത്ത് ശതമാനം വർധിച്ച് 18.7 ലക്ഷം ബാരലിലെത്തി. ഇന്ത്യയുടെ ആകെ എണ്ണ ഇറക്കുമതിയുടെ 38 ശതമാനമാണിത്. 2026-ൽ ശരാശരി 19 ലക്ഷം ബാരലായിരിക്കും ഇറക്കുമതിയെന്നാണ് റിഫൈനറി വൃത്തങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ.
റഷ്യയുടെ ആകെ അസംസ്കൃത എണ്ണ കയറ്റുമതിയുടെ 80 ശതമാനത്തിലധികവും ഇന്ത്യയും ചൈനയും ചേർന്നാണ് വാങ്ങിയത്. അമേരിക്ക റഷ്യൻ എണ്ണയ്ക്കുമേലുള്ള ഉപരോധങ്ങളിൽ താൽക്കാലിക ഇളവ് നൽകിയതും യുക്രെയ്ൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളിൽ റഷ്യയുടെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലകൾക്ക് നാശനഷ്ടമുണ്ടായതുമാണ് കയറ്റുമതി വർധിക്കാൻ കാരണം. യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യയുടെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശേഷിയുടെ പകുതിയോളം തകർന്നതോടെ അസംസ്കൃത എണ്ണ കയറ്റുമതി വർധിപ്പിക്കാൻ രാജ്യം നിർബന്ധിതമായി.
ചൈനയുടെ ആകെ എണ്ണ ഇറക്കുമതിയുടെ നാലിലൊന്നും റഷ്യയിൽനിന്നാണ്. എന്നാൽ, ഒരൊറ്റ വിതരണക്കാരനെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ 2027ൽ റഷ്യൻ എണ്ണയുടെ ഇറക്കുമതി കുറക്കാൻ ചൈന സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഓക്സ്ഫഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ എനർജി സ്റ്റഡീസിലെ ഗവേഷക മൈക്കൽ മെയ്ഡൻ വിലയിരുത്തുന്നു. 2026ൽ റഷ്യയുടെ എണ്ണ കയറ്റുമതി ആറു ശതമാനം വർധിച്ച് പ്രതിദിനം 49 ലക്ഷം ബാരലിലെത്തുമെന്നാണ് റഷ്യൻ സാമ്പത്തിക വികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രവചനം.
അതേസമയം, ഇറാൻ എണ്ണയുടെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞതും യു.എസ് നാവിക ഉപരോധവും റഷ്യൻ എണ്ണയുടെ വില ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കിഴക്കൻ ചൈനയിലേക്കുള്ള ഇ.എസ്.പി.ഒ എണ്ണയുടെ പ്രീമിയം ബ്രെന്റിനേക്കാൾ ബാരലിന് 30 ഡോളർ വരെ ഉയർന്നു.
വിലക്കിഴിവില്ലാത്ത റഷ്യൻ എണ്ണ ചെറുകിട ചൈനീസ് റിഫൈനറികൾക്ക് താങ്ങാനാവില്ല. പശ്ചിമേഷ്യൻ എണ്ണവിതരണം സാധാരണ നിലയിലായാൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയും വീണ്ടും ഗൾഫ് എണ്ണയിലേക്ക് തിരിയുമെന്നും 2027ൽ റഷ്യയുടെ കയറ്റുമതി കുറയുമെന്നും വിപണി നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. ചൈനീസ് റിഫൈനറികൾ ഇതിനകം ബ്രസീലിയൻ എണ്ണയ്ക്കും മുൻഗണന നൽകിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.