അടിയന്തര ചികിത്സയില്ലെങ്കിൽ ജീവനോടെ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഇംറാൻ

അടിയന്തര ചികിത്സയില്ലെങ്കിൽ ജീവനോടെ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഇംറാൻtext_fields
ഇസ്ലാമാബാദ്: ആരോഗ്യസ്ഥിതി തീരെ മോശമായ തനിക്ക് അടിയന്തര ചികിത്സ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ജീവനോടെ ഉണ്ടായേക്കില്ലെന്ന് ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മുൻ പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇംറാൻ ഖാൻ. തനിക്കും ഭാര്യ ബുശറ ബീവിക്കും ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ജഡ്ജിമാരോടായി അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പാക് സുപ്രീം കോടതി, ഫെഡറൽ ഭരണഘടനാ കോടതി, ഇസ്ലാമാബാദ് ഹൈകോടതി എന്നിവയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാർക്ക് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന തുറന്ന കത്തിൽ വൈദ്യ സഹായം നൽകാനാവശ്യപ്പെടുന്ന കോടതി ഉത്തരവ് ഉടൻ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടത് ചെയ്യണമെന്ന് ഇംറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഡിയാല കോടതിയിൽ ഇംറാനെ കണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ സൽമാൻ സഫ്ദറാണ് കത്ത് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവെച്ചത്. 100ലേറെ കേസുകളിൽ 2023 മുതൽ ജയിലിലാണ് ഇംറാൻ. പത്നി ബുശറ ബീവി 2025 ജനുവരി 17നും ജയിലിലായി. 2025 ഡിസംബർ 20 മുതൽ ഇംറാൻ ഏകാന്ത തടവിലാണ്. വർഷത്തിൽ നാലു തവണ മാത്രമാണ് അഭിഭാഷകരെ കാണാനായത്.