ഇമ്രാൻ ഖാന് ജയിലിൽ ക്രൂരപീഡനം, രക്തസമ്മർദം അപകടകരമായ നിലയിൽ; ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന്റെ സഹായം തേടി മക്കൾtext_fields
ഇസ്ലാമാബാദ്: ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മുൻ പാകിസ്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാനെ സർക്കാർ ശാരീരികമായും മാനസികമായും പീഡിപ്പിക്കുകയാണെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവുമായി മക്കൾ രംഗത്ത്. അടിയന്തര ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിതാവിന്റെ ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലായേക്കാമെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. റാവൽപിണ്ടിയിലെ അഡിയാല ജയിലിൽ ഏകാന്തതടവിൽ കഴിയുന്ന തനിക്കും ഭാര്യക്കും അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം നൽകണമെന്നും, അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിൽ നിന്ന് ജീവനോടെ പുറത്തുവരാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ലെന്നും കാണിച്ച് ഇമ്രാൻ ഖാൻ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മക്കളുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.
സ്കൈ ന്യൂസിന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് മക്കളായ സുലൈമാൻ ഇസ ഖാനും കാസിം ഖാനും പിതാവിന്റെ ആരോഗ്യനിലയെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക പങ്കുവെച്ചത്. മൂന്ന് വർഷത്തെ ജയിൽവാസത്തിന് ശേഷം ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമായിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്തസമ്മർദം അപകടകരമായ നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നതായും മക്കൾ വ്യക്തമാക്കി.
‘മാസങ്ങളായി ഞങ്ങൾ ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. സെല്ലിനുള്ളിൽ വെച്ച് അവർ അദ്ദേഹത്തെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയാണ്. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പീഡനങ്ങളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ മാനസിക സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നതിനായി, സെല്ലിലുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാൻ പോലും പാടില്ലെന്ന് ജയിൽ കാവൽക്കാർക്ക് കർശന നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്’ കാസിം ഖാൻ ആരോപിച്ചു. മൂന്ന് വർഷമായി തുടരുന്ന ഏകാന്തതടവാണ് പിതാവിന്റെ രക്തസമ്മർദം ഇത്രയധികം ഉയരാൻ കാരണമെന്നും കുടുംബം കടുത്ത ആശങ്കയിലാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇമ്രാൻ ഖാനെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ചികിത്സ നൽകണമെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനും സംസാരിക്കാനും കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നൽകണമെന്നുമുള്ള സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് പാക് സർക്കാർ പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് സുലൈമാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഷിഫ ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചികിത്സ നൽകാനും, ഞങ്ങളുമായി പതിവായി ഫോണിൽ സംസാരിക്കാനും കുടുംബാംഗങ്ങളെ കാണാനും അനുവദിക്കണമെന്ന് ആഗസ്റ്റിൽ തന്നെ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഇതുവരെ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യം അനുദിനം മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്’ സുലൈമാൻ പറഞ്ഞു.
പിതാവിനെ സന്ദർശിക്കുന്നതിനായി ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്നും മക്കൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ‘ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാരായ ഞങ്ങൾക്ക് പാകിസ്താനിലേക്ക് പോയി പിതാവിനെ കാണാൻ സുരക്ഷിതമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന് സാധിക്കും. 22 വർഷത്തോളം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജീവിക്കുകയും, ഓക്സ്ഫോർഡിൽ പഠിക്കുകയും, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കായിക-സാമൂഹിക രംഗങ്ങളിൽ വലിയ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നയാളുമാണ് അദ്ദേഹം. പാകിസ്താനിൽ ജനാധിപത്യപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നേതാവുകൂടിയായ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ പാക് സർക്കാരിന് മേൽ സമ്മർദം ചെലുത്താൻ ബ്രിട്ടന് കഴിയും കാസിം വ്യക്തമാക്കി.
നേരത്തെ, അഭിഭാഷകനായ സൽമാൻ സഫ്ദർ എക്സിലൂടെ പങ്കുവെച്ച തുറന്ന കത്തിലാണ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ തന്റെ ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. തനിക്ക് മസ്തിഷ്കാഘാതത്തിനും ഹൃദയസ്തംഭനത്തിനും സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും, ഹൃദയത്തിന് ഇതിനോടകം തകരാറുകൾ സംഭവിച്ചതായും ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചതായി അദ്ദേഹം കത്തിൽ പറയുന്നു. ദിവസം 22 മണിക്കൂറോളം പുറംലോകവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ ഏകാന്തതടവിലാണ് തന്നെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും, ഭരണഘടനാപരമായ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ലംഘിച്ച് അഭിഭാഷകരെയോ കുടുംബാംഗങ്ങളെയോ കാണാൻ പോലും അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. 2023 ആഗസ്റ്റ് മുതൽ വിവിധ കേസുകളിലായി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഇമ്രാൻ ഖാനൊപ്പം, മറ്റൊരു കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഭാര്യ ബുഷ്റ ബീബിയും 2025 ജനുവരി 17 മുതൽ ജയിലിലാണ്.