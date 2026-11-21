‘ട്രംപ് പ്രസിഡന്റായിരുന്നെങ്കിൽ യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല’; പുടിൻ തന്നോട് പറഞ്ഞതായി യു.എസ് പ്രസിഡന്റ്text_fields
വാഷിങ്ടൺ: താൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്നെങ്കിൽ 2022ൽ യുക്രെയ്നെ ആക്രമിക്കില്ലായിരുന്നെന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞതായി ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. എപെക് ഉച്ചകോടിക്കിടെ പുടിനുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞതെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദം. 2020ലെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലെന്നും ട്രംപ് ആവർത്തിച്ചു. പുടിനെ തന്റെ സുഹൃത്തെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ട്രംപ്, അമേരിക്കൻ ജനതയുടെ സുഹൃത്താണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാനാകില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പുടിൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നയതന്ത്ര ചർച്ചകളിലൂടെ പരിഹാരം കാണാനാണ് താൽപര്യമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പുടിനും യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമിർ സെലൻസ്കിയും തമ്മിലുള്ള കടുത്ത വിരോധം യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് തടസ്സമാണെന്നും ഇരുവരും എങ്ങനെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയാതെ പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. യുദ്ധം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുമെന്നാണ് പുടിൻ കരുതിയിരുന്നതെന്നും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യത്തിലാണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
റഷ്യ, ചൈന, അമേരിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ വ്യാഴാഴ്ച നടത്തിയ ത്രികക്ഷി ചർച്ചയിൽ യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം സംബന്ധിച്ച് സംയുക്ത ധാരണയിലെത്താനായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ട്രംപ് പ്രതീക്ഷ പങ്കുവെച്ചത്.