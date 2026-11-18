രോഹിംഗ്യൻ വംശഹത്യക്കേസിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ സുപ്രധാന വിധി വ്യാഴാഴ്ച; ഗസ്സ കേസിലും നിർണായകമാകുംtext_fields
ദി ഹേഗ്: മ്യാൻമറിലെ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷമായ രോഹിംഗ്യകൾക്കെതിരെ സൈന്യം വംശഹത്യ നടത്തിയെന്ന കേസിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പരമോന്നത നീതിപീഠമായ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി വ്യാഴാഴ്ച നിർണായക വിധി പ്രസ്താവിക്കും. 2019-ൽ പശ്ചിമാഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ഗാംബിയ ഫയൽ ചെയ്ത കേസിലാണ് ദി ഹേഗിലെ കോടതി വിധി പറയുന്നത്. ഗസ്സ സംഘർഷവും ഉക്രെയ്ൻ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വംശഹത്യ ആരോപണങ്ങൾ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കെ, ഈ വിധി സമാനമായ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുള്ള കേസുകൾക്കും നിയമപരമായ കീഴ്വഴക്കമാകും.
1948-ലെ വംശഹത്യ കൺവെൻഷൻ മ്യാൻമർ ലംഘിച്ചുവെന്ന് വിധിക്കണമെന്നും, രോഹിംഗ്യകൾക്കെതിരായ എല്ലാ നിയമവിരുദ്ധ നടപടികളും അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉത്തരവിടണമെന്നും, കുറ്റക്കാർക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നുമാണ് ഗാംബിയ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ വർഷം ആദ്യം നടന്ന പൊതുവാദത്തിൽ, തങ്ങളുടെ സൈനിക നടപടി ഭീകരവാദ വിരുദ്ധ പോരാട്ടം മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും അത് വംശഹത്യയല്ലെന്നുമാണ് മ്യാൻമർ വാദിച്ചത്.
ചരിത്രപരമായ വിധിയാകുമോ?
മ്യാൻമർ വംശഹത്യ നടത്തിയെന്ന് ജഡ്ജിമാർ വിധിച്ചാൽ, അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്തരമൊരു വിധി വരുന്നത് ഇതാദ്യമായിരിക്കും.1995-ൽ ബോസ്നിയയിലെ സ്രെബ്രെനിക്കയിൽ 8,000-ത്തോളം മുസ്ലിം പുരുഷന്മാരെയും ആൺകുട്ടികളെയും കൂട്ടക്കൊല ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ 'വംശഹത്യ തടയാനുള്ള ബാധ്യത സെർബിയ ലംഘിച്ചു' എന്ന് 2007-ൽ കോടതി വിധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു രാജ്യം നേരിട്ട് വംശഹത്യ നടത്തിയെന്ന് ഐ.സി.ജെ ഇതുവരെ വിധിച്ചിട്ടില്ല. 'വംശഹത്യകൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന രീതികളിൽ സമാനതകളുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ വിധി മറ്റ് കേസുകളെയും സ്വാധീനിക്കും', എന്ന് വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയ സർവകലാശാലയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമ പ്രൊഫസർ മെലാനി ഒബ്രിയൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പൗരത്വമില്ലാത്ത ജനത; 12 ലക്ഷത്തോളം പേർ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിൽ
തലമുറകളായി മ്യാൻമറിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും, രോഹിംഗ്യകളെ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നുള്ള 'ബംഗാളികൾ' ആയാണ് ഭൂരിപക്ഷ ബുദ്ധമത രാജ്യമായ മ്യാൻമർ കണക്കാക്കുന്നത്. 1982 മുതൽ പൗരത്വം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട രോഹിംഗ്യകൾക്ക് സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യവും അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങളും ഇല്ല. 2017 ആഗസ്റ്റിൽ രോഹിംഗ്യൻ വിമത ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയെന്ന പേരിൽ വടക്കൻ റാഖൈൻ സംസ്ഥാനത്ത് മ്യാൻമർ സൈന്യം നടത്തിയ 'ശുദ്ധീകരണ' നടപടിയിൽ കൂട്ടബലാത്സംഗങ്ങളും കൂട്ടക്കൊലകളും നടക്കുകയും ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകൾ ചുട്ടെരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ഏഴ് ലക്ഷത്തിലധികം രോഹിംഗ്യകളാണ് അയൽരാജ്യമായ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തത്. നിലവിൽ 12 ലക്ഷത്തോളം രോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികൾ ബംഗ്ലാദേശിലെ കോക്സ് ബസാറിലെ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ക്യാമ്പുകളിലാണ് കഴിയുന്നത്. തീപിടുത്തം, പകർച്ചവ്യാധികൾ, മണ്ണിടിച്ചിൽ, തൊഴിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഫണ്ട് വെട്ടിക്കുറച്ചതും ജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കി. ഇതോടെ ആയിരക്കണക്കിന് പേർ കടൽമാർഗം മലേഷ്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അപകടകരമായ യാത്രകൾ നടത്തുന്നു. 2025-ൽ മാത്രം 6,500-ലധികം പേർ കടൽ കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായും ഇതിൽ ഏഴിലൊന്ന് പേർ (ഏകദേശം 900 പേർ) മരിക്കുകയോ കാണാതാവുകയോ ചെയ്തതായും യു.എൻ അഭയാർത്ഥി ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഏകദേശം 5.5 ലക്ഷം രോഹിംഗ്യകൾ ഇപ്പോഴും മ്യാൻമറിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് നടുവിലാണ് കഴിയുന്നത്. 2021-ലെ സൈനിക അട്ടിമറിക്ക് ശേഷം ഇവരുടെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളായി.
നഷ്ടപരിഹാരവും പൗരത്വവും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗാംബിയ; രോഹിംഗ്യകളുടെ പ്രതീക്ഷ
രോഹിംഗ്യകൾക്ക് പൂർണ പൗരത്വവും സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള അവകാശവും നഷ്ടപരിഹാരവും നൽകാൻ മ്യാൻമറിനോട് ഉത്തരവിടണമെന്നാണ് ഗാംബിയയുടെ ആവശ്യം. ഐ.സി.ജെ വിധികൾ അന്തിമവും നിയമപരമായി ബാധകവുമാണെങ്കിലും, വിധി നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ യു.എൻ രക്ഷാസമിതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറം നേരിട്ട് നടപ്പാക്കാൻ കോടതിക്ക് സംവിധാനമില്ല. എങ്കിലും, തങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചത് വംശഹത്യയാണെന്ന് യു.എൻ പരമോന്നത കോടതി അംഗീകരിക്കുന്നത് വലിയ നീതിയാണെന്ന് രോഹിംഗ്യൻ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തക യാസ്മിൻ ഉല്ലായും, കോക്സ് ബസാർ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് വിധി കേൾക്കാൻ ദി ഹേഗിലെത്തിയ യൂസഫ് അലിയും പറഞ്ഞു. 'ഇത് ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിന് മാത്രമുള്ളതല്ല, ഇത്തരം ക്രൂരതകൾ നേരിട്ട എല്ലാ സമൂഹങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്', യൂസഫ് അലി വ്യക്തമാക്കി.
- നിർണ്ണായക വിധി: 2019-ൽ ഗാംബിയ ഫയൽ ചെയ്ത കേസിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി (ICJ) വ്യാഴാഴ്ച വിധി പറയും.
- ചരിത്രപ്രാധാന്യം: മ്യാൻമർ കുറ്റക്കാരെന്ന് വിധിച്ചാൽ, ഒരു രാജ്യം നേരിട്ട് വംശഹത്യ നടത്തിയെന്ന് ഐ.സി.ജെ വിധിക്കുന്ന ആദ്യ സംഭവമാകും ഇത്.
- അഭയാർത്ഥി പ്രതിസന്ധി: 2017-ലെ സൈനിക നടപടിക്ക് പിന്നാലെ 7 ലക്ഷത്തിലധികം പേർ പലായനം ചെയ്തു; നിലവിൽ 12 ലക്ഷം പേർ ബംഗ്ലാദേശ് ക്യാമ്പുകളിലും 5.5 ലക്ഷം പേർ മ്യാൻമറിലുമുണ്ട്.
- മറ്റ് കേസുകൾ: ഗസ്സ വിഷയത്തിൽ ഇസ്രായേലിനും ജർമ്മനിക്കുമെതിരായ കേസുകളും, റഷ്യക്കെതിരെ ഉക്രെയ്ൻ നൽകിയ കേസും കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.
കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള മറ്റ് വംശഹത്യ കേസുകൾ
ദി ഹേഗിലെ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ മറ്റ് മൂന്ന് പ്രധാന വംശഹത്യ കേസുകൾ കൂടി നിലവിലുണ്ട്.
- ഇസ്രായേലിനെതിരെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക: ഗസ്സയിലെ സൈനിക നടപടിയിലൂടെ ഇസ്രായേൽ വംശഹത്യ കൺവെൻഷൻ ലംഘിച്ചുവെന്നാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ കേസ്. 2023 ഒക്ടോബർ 7-ന് 1,200 പേരെ കൊല്ലുകയും 250 പേരെ ബന്ദികളാക്കുകയും ചെയ്ത ഹമാസ് ആക്രമണത്തിന് ശേഷമുള്ള സ്വയംപ്രതിരോധമാണിതെന്നും ഹമാസാണ് വംശഹത്യ നടത്തിയതെന്നുമാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ വാദം.
- ജർമനിക്കെതിരെ നിക്കരാഗ്വ: ഗസ്സയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇസ്രായേലിന് ആയുധങ്ങൾ വിറ്റതിലൂടെ ജർമനി വംശഹത്യ കൺവെൻഷൻ ലംഘിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് നിക്കരാഗ്വ നൽകിയ കേസ്. ജർമനി ഈ ആരോപണം നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- റഷ്യക്കെതിരെ ഉക്രെയ്ൻ: 2022 ഫെബ്രുവരിയിലെ അധിനിവേശത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഉക്രെയ്ൻ വംശഹത്യ നടത്തിയെന്ന വ്യാജ ആരോപണം റഷ്യ കെട്ടിച്ചമച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഉക്രെയ്ൻ നൽകിയ കേസ്. ഈ കേസുകളിലെല്ലാം അന്തിമ വിധി വരാൻ ഇനിയും വർഷങ്ങളെടുക്കും.