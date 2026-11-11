പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തിനെതിരായ ഇംപീച്ച്മെന്റ് നീക്കം പരാജയപ്പെട്ടു; ഇറാൻ യുദ്ധത്തിൽ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് പിന്തുണtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തിനെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കുന്നതിനായി ആരംഭിച്ച ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടികൾക്ക് തിരിച്ചടി. ഇംപീച്ച്മെന്റ് നീക്കം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമം യു.എസ് ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിലെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ അംഗങ്ങൾ തടയുകയായിരുന്നു. ഇറാനെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ ഹെഗ്സെത്ത് നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചതിനെച്ചൊല്ലി രാജ്യത്ത് പ്രതിഷേധവും അതൃപ്തിയും ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് നടപടി.
റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രതിനിധി തോമസ് മാസിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഹെഗ്സെത്തിനെതിരായ ഇംപീച്ച്മെന്റ് നീക്കം. എന്നാൽ, ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന നടപടിക്രമ വോട്ടെടുപ്പിൽ ഇംപീച്ച്മെന്റ് ആരോപണങ്ങൾ റിപ്പബ്ലിക്കൻ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ജനപ്രതിനിധിസഭയുടെ ജുഡീഷ്യറി കമ്മിറ്റിക്ക് കൈമാറാനുള്ള പ്രമേയം പാസായി. ഇതോടെ ഹെഗ്സെത്തിനെതിരായ ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടികൾ ഫലത്തിൽ മരവിപ്പിക്കാനും നീക്കം പരാജയപ്പെടുത്താനും റിപ്പബ്ലിക്കൻമാർക്ക് സാധിച്ചു.
തോമസ് മാസിയുടെ ഈ നീക്കത്തിന് ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രതിനിധികളുടെ പൂർണ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചടി നേരിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തോടും ജനപിന്തുണ കുറഞ്ഞ ഇറാൻ യുദ്ധത്തോടും റിപ്പബ്ലിക്കൻ അംഗങ്ങൾ എത്രത്തോളം അകലം പാലിക്കുമെന്നതിന്റെ പരീക്ഷണമായിരുന്നു ഈ വോട്ടെടുപ്പ്. എന്നാൽ, പാർട്ടിയിലെ ഭൂരിഭാഗം അംഗങ്ങളും ഹെഗ്സെത്തിന് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്.
ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ച് 211 പേരും എതിർത്ത് 204 പേരും വോട്ട് ചെയ്തു. റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിൽനിന്ന് തോമസ് മാസി മാത്രമാണ് പ്രമേയത്തെ എതിർത്തത്. നടപടികൾ ജുഡീഷ്യറി കമ്മിറ്റിക്ക് കൈമാറിയതോടെ ഇംപീച്ച്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർനടപടികൾ വൈകിപ്പിക്കാൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻമാർക്ക് കഴിയും. ഹെഗ്സെത്തിനെതിരായ എട്ട് ഇംപീച്ച്മെന്റ് ആരോപണങ്ങളിൽ സഭ നേരിട്ട് വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും ഇതുവഴി സാധിക്കും.
വോട്ടെടുപ്പിന് പിന്നാലെ യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. യുദ്ധകാര്യ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ ശ്രമം ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം.
അതേസമയം, ജനപ്രതിനിധിസഭയിൽ ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടികൾ മുന്നോട്ടുപോയിരുന്നെങ്കിൽപ്പോലും സെനറ്റിൽ ഹെഗ്സെത്ത് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരുന്നു. ഇംപീച്ച്മെന്റ് വഴി ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കാൻ സെനറ്റിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ആവശ്യമാണ്. നിലവിൽ 53 അംഗങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷമുള്ളത് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്കാണ്.
ഹെഗ്സെത്തിനെതിരായ പ്രമേയത്തിൽ എട്ട് വ്യത്യസ്ത കുറ്റാരോപണങ്ങളാണ് തോമസ് മാസി ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്. കോൺഗ്രസിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഇറാനെതിരെ നിയമവിരുദ്ധമായി യുദ്ധം ആരംഭിച്ചുവെന്നതാണ് പ്രധാന ആരോപണങ്ങളിലൊന്ന്. കൂടാതെ, മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുവെന്ന് സംശയിക്കുന്ന കപ്പലുകളെയും ബോട്ടുകളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് അമേരിക്കൻ സൈന്യം നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തവും ഹെഗ്സെത്തിനുമേൽ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളില്ലാത്ത കൊലപാതകങ്ങളാണെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
എന്നാൽ, തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ ഹെഗ്സെത്ത് ശക്തമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഇംപീച്ച്മെന്റ് നീക്കത്തെ അട്ടിമറി ശ്രമമെന്നും പ്രഹസനമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇംപീച്ച്മെന്റ് നീക്കം തൽക്കാലം തടയാൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻമാർക്ക് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഇറാൻ യുദ്ധത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള ജനരോഷവും ഭരണകൂടത്തിനുള്ളിലെ രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദങ്ങളും ഹെഗ്സെത്തിന്റെ ഭാവിക്ക് വെല്ലുവിളിയായി തുടരുകയാണ്