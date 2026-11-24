ആശങ്കയുടെ മുനമ്പിൽ ഹുർമുസ് കടലിടുക്ക്; മൂന്ന് എണ്ണക്കപ്പലുകളിൽ സ്ഫോടനംtext_fields
തെഹ്റാൻ: ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ തിങ്കളാഴ്ച കടന്നുപോയ നിരവധി എണ്ണക്കപ്പലുകൾ മൈനുകളിൽ തട്ടി തീപിടിച്ചതായി ഇറാന്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷനറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (ഐആർജിസി) അറിയിച്ചു. ഇറാൻ സർക്കാർ വാർത്താ ഏജൻസിയായ ‘ഇർന’ ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിൽ നിയമലംഘനം നടത്തിയ മൂന്ന് എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്ക് മൈനുകളിൽ തട്ടി ഗുരുതരമായ സ്ഫോടനങ്ങളും തീപിടുത്തവും ഉണ്ടായതായി ഐ.ആർ.ജി.സി പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ അകമ്പടിയും സംരക്ഷണവും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ഈ സംഭവങ്ങൾ തടയാൻ ‘കഴിഞ്ഞില്ല’ എന്ന് ഇർനക്ക് നൽകിയ പ്രസ്താവനയിൽ ഐ.ആർ.ജി.സി അവകാശപ്പെട്ടു.
അനധികൃത പാതകൾ പരീക്ഷിക്കാനും സമുദ്ര മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിക്കാനുമുള്ള സ്ഥലമല്ല ഹുർമുസ് കടലിടുക്ക്. യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ സൈനിക സുരക്ഷയും അകമ്പടിയും സമുദ്ര നിയന്ത്രണങ്ങളും ഐആർജിസി നാവികസേനയുടെ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ സെന്ററിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിനുള്ള പകരമാവില്ലെന്ന് കപ്പലുടമകൾക്കും കമാൻഡർമാർക്കും ഷിപ്പിങ് കമ്പനികൾക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ‘അനധികൃത പാതകളിലൂടെയുള്ള ഏതൊരു സഞ്ചാരവും മുന്നറിയിപ്പുകളുടെ അവഗണനയും ലംഘനമായും ആക്രമണകാരികളായ സേനകളുമായുള്ള സഹകരണമായും കണക്കാക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ച നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നേരിടുമെന്നും ഐആർജിസി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സംഭവത്തിൽ യു.എസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (സെന്റ്കോം) ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഇറാൻ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലും സമീപ മേഖലകളിലുമുള്ള കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ വർധിച്ചച്ചതായി സി.എൻ.എൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഹുർമുസ് കടലിടുക്ക്, പേർഷ്യൻ ഗൾഫ്, ഒമാൻ ഉൾക്കടൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലയിൽ റോയൽ നേവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം മാരിടൈം ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് സെന്ററിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആക്രമണങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒക്ടോബറിൽ 30ൽ കൂടുതലായിരുന്നു. ഫെബ്രുവരിയിൽ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്.നവംബറിലെ ഞായറാഴ്ച വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം നവംബറിൽ മാത്രം ഇതുവരെ കുറഞ്ഞത് 22 ആക്രമണങ്ങളെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രാഥമിക സ്രോതസ്സുകളിലൂടെ സ്ഥിരീകരിച്ച സംഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് കണക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ യഥാർത്ഥ കണക്കുകൾ ഇതിലും കൂടുതലായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. കടലിടുക്ക് ഉപരോധിക്കാനുള്ള ഇറാന്റെയും യു.എസിന്റെയും ശ്രമങ്ങളെ മറികടക്കാൻ കപ്പലുകൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.