ലോകരാഷ്ട്രീയത്തെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്ന ചരിത്ര കൂടിക്കാഴ്ച! ട്രംപും പുടിനും ഷി ജിൻപിങ്ങും കൈകോർക്കുന്നു

ലോകരാഷ്ട്രീയത്തെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്ന ചരിത്ര കൂടിക്കാഴ്ച! ട്രംപും പുടിനും ഷി ജിൻപിങ്ങും കൈകോർക്കുന്നുtext_fields
മോസ്കോ: ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവായി, റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ, ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുന്ന ചരിത്രപരമായ ത്രികക്ഷി ഉച്ചകോടി അടുത്ത ആഴ്ച നടക്കും. നവംബർ 19 വ്യാഴാഴ്ച ചൈനയിലെ ഷെൻഷെനിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യ-പസഫിക് സാമ്പത്തിക സഹകരണ (അപെക്) ഉച്ചകോടിക്കിടെയാണ് മൂന്ന് വൻശക്തി രാജ്യങ്ങളുടെ തലവന്മാർ ആദ്യമായി ഒരുമിച്ച് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത്. വാഷിംഗ്ടൺ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ ഉച്ചകോടിയിൽ പുടിൻ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ശനിയാഴ്ച റഷ്യ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് പുടിൻ, പ്രസിഡന്റ് ഷി, പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് എന്നിവർ തമ്മിൽ നവംബർ 19-ന് ത്രികക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. അപെക് ഉച്ചകോടിക്കിടെ ഷെൻഷെനിലായിരിക്കും ഈ കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുക, എന്ന് ക്രെംലിൻ വക്താവ് ദിമിത്രി പെസ്കോവ് റഷ്യൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ 'ടാസി'നോട് വ്യക്തമാക്കി.
ആണവായുധ നിയന്ത്രണവും പശ്ചിമേഷ്യയും പ്രധാന അജണ്ട; യുക്രെയ്ൻ ചർച്ചയിലില്ല
മൂന്ന് രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരും തമ്മിലുള്ള ആദ്യത്തെ നേരിട്ടുള്ള ത്രികക്ഷി ചർച്ചയാണിതെന്ന സവിശേഷതയുമുണ്ട്. കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ അജണ്ട സംബന്ധിച്ച് വൈറ്റ് ഹൗസ് വക്താവ് വെള്ളിയാഴ്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു. ആഗോളതലത്തിൽ ആണവായുധങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചും, പശ്ചിമേഷ്യയിൽ തുടരുന്ന യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചും നേതാക്കൾ ചർച്ച ചെയ്യും. മൂന്ന് നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ ഉച്ചകോടിയിൽ റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷം ചർച്ചാവിഷയമാകില്ലെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയും റഷ്യയും കൂടിക്കാഴ്ച സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആതിഥേയരായ ചൈനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല.