ഇസ്രായേൽ പാർലമെന്റിൽ അറബ് പാർട്ടികൾക്ക് ചരിത്ര നിമിഷം; 19 എം.പിമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു

ഇസ്രായേൽ പാർലമെന്റിൽ അറബ് പാർട്ടികൾക്ക് ചരിത്ര നിമിഷം; 19 എം.പിമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തുtext_fields
ജറൂസലം: തീവ്ര വലതുപക്ഷത്തിന്റെ എതിർപ്പുകൾക്കിടെ ഇസ്രായേലിന്റെ പുതിയ പാർലമെന്റായ നെസറ്റിൽ റെക്കോർഡ് എണ്ണം അറബ് അംഗങ്ങൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു. കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച 19 അറബ് അംഗങ്ങളാണ് ചൊവ്വാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. ചടങ്ങിനിടെ നെതന്യാഹുവിന്റെ ലിക്കുഡ് പാർട്ടി അനുയായികളും തീവ്ര ദേശീയവാദികളും പാർലമെന്റിന് പുറത്ത് പ്രതിഷേധിച്ചു.
പാർലമെന്റിനുള്ളിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിനിടെ അറബ് അംഗങ്ങൾക്കെതിരെ കൂക്കിവിളിയുണ്ടായി. ദേശീയ ഗാനാലാപനത്തിനിടെ ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റ്, റാഅം പാർട്ടികളിലെ ചില അംഗങ്ങൾ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽനിന്ന് എഴുന്നേറ്റുപോയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഹമാസിനെ പിന്തുണക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റ് നേതാവ് യൂസഫ് ജബരീനെ ദേശീയ സുരക്ഷാ മന്ത്രി ഇതാമർ ബെൻ ഗ്വിർ വിമർശിച്ചതോടെ സഭയിൽ ബഹളമുണ്ടായി.
അതിനിടെ, നെതന്യാഹുവിനെ അധികാരത്തിൽനിന്ന് പുറത്താക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്കും തുടക്കമായി. പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ആദ്യം അവസരം ലഭിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഗാഡി ഐസൻകോട് ദേശീയ അടിയന്തര ഐക്യസർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. അറബ് അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കില്ലെന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനം തിരുത്തേണ്ടിവരുന്നതാണ് ഐസൻകോടിന് മുന്നിലുള്ള പ്രധാന വെല്ലുവിളി.
സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ഐസൻകോടിന് നാലാഴ്ചയിൽ താഴെയാണ് സമയമാണുള്ളത്. ആവശ്യമെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച കൂടി നീട്ടിനൽകാം. അതേസമയം, ഇറാനിൽനിന്നുള്ള ഭീഷണി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ദേശീയ ഐക്യസർക്കാർ രൂപീകരിക്കണമെന്ന് നെതന്യാഹു വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഒക്ടോബർ ഏഴിലെ ആക്രമണത്തിലേക്ക് നയിച്ച സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ അന്വേഷിക്കാൻ സ്വതന്ത്ര കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ബില്ലുകളും ചൊവ്വാഴ്ച വിവിധ പാർട്ടികൾ സമർപ്പിച്ചു. നെതന്യാഹു ഇതുവരെ ഇത്തരം അന്വേഷണത്തെ തടഞ്ഞിരുന്നു.