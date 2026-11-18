'ഹിന്ദു-അമേരിക്കൻ ജനങ്ങൾക്കും ഭയമില്ലാതെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്'; ദീപാവലി ആഘോഷത്തിലെ വംശീയ അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ മംദാനിtext_fields
ന്യൂയോർക്ക്: അമേരിക്കയിൽ ഇന്ത്യൻ-അമേരിക്കൻ സമൂഹത്തിനും ഹൈന്ദവ, സിഖ് വിഭാഗങ്ങൾക്കും നേരെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വംശീയ അതിക്രമങ്ങളെയും വിദ്വേഷ പ്രചാരണങ്ങളെയും ശക്തമായി അപലപിച്ച് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി മേയർ സൊഹ്റാൻ മംദാനി. വിദ്വേഷത്തെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചുനീക്കേണ്ടത് എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മേയറുടെ ഓഫീസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ദീപാവലി ആഘോഷ ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സിയാട്ടിലിൽ നടന്ന ദീപാവലി ആഘോഷം തീവ്ര വലതുപക്ഷ പ്രവർത്തകർ അലങ്കോലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ ഫെഡറൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് 13 യു.എസ് നിയമസഭാംഗങ്ങൾ രംഗത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് മേയറുടെ പ്രസ്താവന.
കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളും സിഖ് സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത നേതാക്കളും ലക്ഷ്യമിടപ്പെട്ടത് മേയർ എടുത്തുപറഞ്ഞു. സമൂഹത്തിന്റെ പാർശ്വങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിന്നിരുന്ന വിദ്വേഷം ഇന്ന് ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണങ്ങളുടെ വരെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നും, അന്ധകാരത്തിന്റെ ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയത്തെ നാം ഒറ്റക്കെട്ടായി ചെറുത്തുതോൽപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. മുൻപ് ഇലിനോയിയിലെ ഒരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രത്തിനുനേരെ നടന്ന വെടിവെയ്പ്പ് ശ്രമം ഓർമ്മിപ്പിച്ച മാംദാനി, ഹിന്ദു-അമേരിക്കൻ ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഭയവുമില്ലാതെ സുരക്ഷിതമായി ജീവിക്കാനും മതം ആചരിക്കാനുമുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷിച്ച ബാല്യകാല ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെച്ച 35 കാരനായ മേയർ, ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ-അമേരിക്കൻ മേയർ എന്ന നിലയിൽ ഈ ആഘോഷത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു അംഗീകാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. രാമായണവും മഹാഭാരതവും പോലുള്ള ഹിന്ദു ഇതിഹാസങ്ങൾ തനിക്ക് വലിയ പ്രചോദനമാണെന്നും കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യം അവ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നവംബർ 7-ന് സിയാട്ടിലിൽ നടന്ന പൊതു ദീപാവലി ആഘോഷം തീവ്ര വലതുപക്ഷ പ്രവർത്തകരായ ജെയ്ക്ക് ലാങ്, തോമസ് അലൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് അലങ്കോലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം ഫെഡറൽ വിദ്വേഷ കുറ്റകൃത്യമായി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് 13 കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ അറ്റോർണി ജനറൽ ടോഡ് ബ്ലാൻച്ചിന് കത്തയച്ചു. എഫ്.ബി.ഐ ഡയറക്ടർ കാഷ് പട്ടേലിനും കത്തിന്റെ പകർപ്പ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. സൗത്ത് ഏഷ്യൻ സമൂഹത്തിനെതിരെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വിദ്വേഷ പ്രചാരണങ്ങൾ തടയാൻ കർശന നടപടികൾ വേണമെന്ന് കോൺഗ്രഷണൽ ഏഷ്യൻ പസഫിക് അമേരിക്കൻ കോക്കസ് (CAPAC) അംഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എല്ലാ ഇന്ത്യൻ-അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളും ആവശ്യത്തെ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട്.
2025 ജനുവരി മുതൽ 2026 ജൂൺ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മാത്രം സൗത്ത് ഏഷ്യൻ വിരുദ്ധമായ 54,2000ത്തിലധികം പോസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് സെപ്റ്റംബറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2025 മുതൽ നാലിലൊന്ന് ഇന്ത്യൻ-അമേരിക്കൻ വംശജരും അധിക്ഷേപങ്ങളെ നേരിടേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും, അഞ്ചിൽ ഒരാൾ വീതം പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ടെന്നും നിയമസഭാംഗങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു കുടുംബത്തിനും സ്വന്തം നഗരത്തിൽ പേടികൂടാതെ ഉത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് കത്തവസാനിക്കുന്നത്.