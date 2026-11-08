കനത്ത മഴയിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ടെന്റുകൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി; ഗസ്സയിൽ ജനജീവിതം ദുസ്സഹം

കനത്ത മഴയിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ടെന്റുകൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി; ഗസ്സയിൽ ജനജീവിതം ദുസ്സഹംtext_fields
ഗസ്സയിൽ: ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് പലായനം ചെയ്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ കഴിയുന്ന ഗസ്സയിലെ ടെന്റുകൾ കനത്ത മഴയിൽ വെള്ളത്തിനടിയിലായി. ഗസ്സയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ 90 ശതമാനത്തോളം ആളുകളും ഇതിനകം കുടിയിറക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും പലതവണകളായി വീടുവിട്ട് പോന്നവരാണ്.
മഴയെത്തുടർന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ടെന്റുകളിലേക്ക് വെള്ളം ഇരച്ചുകയറി. ജനങ്ങൾ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം കോരിമാറ്റുന്ന ദയനീയ കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. ചിലർക്കാകട്ടെ തലചായ്ക്കാൻ ഇടംപോലുമില്ലാതെ പൂർണമായും അഭയമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കുകയാണ്.
യു.എൻ ബജറ്റ് വെട്ടിക്കുറച്ചതുമൂലം പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റുകൾ, ടെന്റുകൾ തുടങ്ങിവയുടെ ലഭ്യത വളരെ കുറവാണെന്ന് ഫലസ്തീനിലെ യൂനിസെഫ് പ്രതിനിധി ജോനാഥൻ വീച്ച് ബിബിസിയോട് വ്യക്തമാക്കി. ഹെവി മെഷീനറികളുടെയും എൻജിൻ ഓയിൽ പോലുള്ള അവശ്യവസ്തുക്കളുടെയും പ്രവേശനത്തിന് ഇസ്രായേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്നുണ്ട്. സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന കാരണത്താലാണ് നിയന്ത്രണങ്ങളെന്നാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ വിശദീകരണം.
34 കാരിയായ മർയം ഔദെ എന്ന സ്ത്രീ തങ്ങളുടെ അവസ്ഥ വിവരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്: ‘ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി കുട്ടികളെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എവിടെ ഉറങ്ങുമെന്ന് കുട്ടികൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉത്തരമില്ല’. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് പുറമെ കൊടുംശൈത്യവും പടർന്നുപിടിക്കുന്ന രോഗങ്ങളും തങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതായി 41 കാരനായ ഖാലിദ് അൽ-നജ്ജാർ പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ശൈത്യകാലത്ത് ഹൈപ്പോതെർമിയ മൂലം മരണം സംഭവിക്കുന്നത് നാം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും, അടിയന്തര നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷവും സമാനമായ ദുരന്തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുമെന്നും യൂനിസെഫ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ വെടിനിർത്തൽ നിലവിൽ വന്നെങ്കിലും ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ഗസ്സയിലെ ഹമാസ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുപ്രകാരം ഒക്ടോബറിന് ശേഷം 1,580 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2023 ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ആരംഭിച്ച യുദ്ധത്തിൽ ഇതുവരെ ഗസ്സയിൽ 74,594 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിലുള്ള സമാധാന പദ്ധതിയും നിലവിൽ സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാണ്.