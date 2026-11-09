ചൂട് റെക്കോർഡിലേക്ക്; 2026 ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വർഷമായേക്കും

ചൂട് റെക്കോർഡിലേക്ക്; 2026 ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വർഷമായേക്കുംtext_fields
അങ്കാറ: കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും എൽനിനോ പ്രതിഭാസവും മൂലം ഭൂമി കടുത്ത ചൂടിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്നും 2026 ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വർഷമായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.
തിങ്കളാഴ്ച തുർക്കിയയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ 31-ാമത് കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിയായ കോപ് 31-ന് മുന്നോടിയായാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ്. ലോകനേതാക്കളും കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധരും ചർച്ചകൾക്കായി ഒത്തുചേരുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ പ്രവചനം പുറത്തുവന്നത്.
അമേരിക്കൻ സ്വതന്ത്ര ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ബെർക്ക്ലി എർത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ പ്രകാരം, വർഷം അവസാനിക്കാൻ രണ്ട് മാസം ശേഷിക്കെ തന്നെ 2026, 2024ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ മുൻ റെക്കോർഡ് മറികടക്കാൻ 95 ശതമാനം സാധ്യതയുണ്ട്.
ആഗോളതാപനം തുടരുന്നതിനാൽ തുടർച്ചയായി റെക്കോർഡ് ചൂടുള്ള വർഷങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ബെർക്ക്ലി എർത്തിലെ ഡോ. റോബർട്ട് റോഡ് പറഞ്ഞു. ഹിമാനികൾ തകരുന്നതും റെക്കോർഡ് ഉഷ്ണതരംഗങ്ങളും വരൾച്ചയും ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഒക്ടോബർ, ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ മാസമായിരുന്നുവെന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ കോപ്പർനിക്കസ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രവും വെള്ളിയാഴ്ച സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.
അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ വർധനവാണ് ആഗോള താപനില ഉയരുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം. ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നതിലൂടെ പുറന്തള്ളുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡാണ് ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും.
കാലാവസ്ഥാ അടിയന്തരാവസ്ഥകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന വിതരണശൃംഖലാ തടസ്സങ്ങളെ നേരിടാൻ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യസാധനങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി സംഭരിക്കണമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി കഴിഞ്ഞ മാസം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഈ വേനലിലെ കാട്ടുതീയും റെക്കോർഡ് ചൂടും വരാനിരിക്കുന്ന ശൈത്യകാലത്തെ പ്രളയസാധ്യതയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു മുന്നറിയിപ്പ്.
അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ അധികചൂട് സംഭരിക്കുകയും അതിന്റെ 90 ശതമാനത്തോളം സമുദ്രങ്ങൾ ആഗിരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സമുദ്രങ്ങളിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അധികചൂട് എൽനിനോ പ്രതിഭാസത്തിലൂടെ പുറത്തുവിടപ്പെടുന്നതും ആഗോള താപനില ഉയരാൻ കാരണമാകുന്നു.
നിലവിലെ കാലാവസ്ഥാ നയങ്ങളും പ്രവണതകളും തുടർന്നാൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ വ്യാവസായികവൽക്കരണത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ആഗോള താപനില 2.8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പാരിസ് ഉടമ്പടി നിശ്ചയിച്ച 1.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പരിധി മറികടക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ഇതോടെ ശക്തമാകുന്നു.