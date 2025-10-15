കൂടുതൽ ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹം കൈമാറി ഹമാസ്; റഫ അതിർത്തി ഇന്ന് തുറക്കും; ഭക്ഷണവും മരുന്നും സ്വീകരിക്കാനൊരുങ്ങി ഗസ്സ

കൂടുതൽ ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹം കൈമാറി ഹമാസ്; റഫ അതിർത്തി ഇന്ന് തുറക്കും; ഭക്ഷണവും മരുന്നും സ്വീകരിക്കാനൊരുങ്ങി ഗസ്സtext_fields
ഗസ്സ: സമാധാന കരാറിനു പിന്നാലെ 20 ബന്ദികളെ കൈമാറിയ ഹമാസ്, രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലായി എട്ടു ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹവും വിട്ടു നൽകിയതായി സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇസ്രായേൽ.
ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയയോടെ നാല് മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി റെഡ്ക്രോസ് ഏറ്റുവാങ്ങി ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന് കൈമാറി. കൊല്ലപ്പെട്ട 28 ബന്ദികളുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കൈമാറിയില്ലെങ്കിൽ ഗസ്സയിലേക്കുള്ള മാനുഷിക സഹായങ്ങൾ തടയുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. 20 ബന്ദികൾക്കൊപ്പം നാല് മൃതദേഹങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ റെഡ്ക്രോസ് വഴി ഇസ്രായേലിന് കൈമാറിയിരുന്നു. ഇതോടെ എട്ട് ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് കൈമാറിയത്. ഏറ്റുവാങ്ങിയ മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിയൽ നടപടി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് കൈമാറും.
28 മൃതദേഹങ്ങളും, ജീവനോടെയുള്ള 20 ബന്ദികും ഉൾപ്പെടെ 48 പേരെ കൈമാറാനാണ് സമാധാന കരാർ പ്രകാരം ധാരണയായത്. അതിനിടെ, ശേഷിച്ചവരിൽ നാലുപേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ കൈമാറുമെന്ന് ഹമാസ് അറിയിച്ചതായി ‘ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഇസ്രായേൽ പൗരന്മാരായ ഡാനിയേൽ പെരറ്റ്സ് (22), യോസി ഷറാബി (53), ഗയ് ഇല്ലുയിസ് (26), നേപ്പാൾ പൗരനായ ബിപിൻ ജോഷി (23) എന്നവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ കൈമാറിയത്.
2023 ഒക്ടോബറിൽ പിടികൂടി ബന്ദികളാക്കിയവർ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണങ്ങളിലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നാണ് ഹമാഷ് ഭാഷ്യം. അതേസമയം, ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രായസം കൈമാറ്റത്തിനും കാലതാമസം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
ജീവനോടെയുള്ള എല്ലാ ബന്ദികളെയും ഹമാസ് വിട്ടയച്ചെങ്കിലും ബന്ദികളായവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള് വിട്ടുനൽകുന്നത് വൈകുന്നത് സമാധാന കരാറിനെ വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുകയാണ്. റഫ അതിർത്തി വഴി ഭക്ഷണവും, മരുന്നും ഉൾപ്പെടെ സഹായ വസ്തുക്കളുമായി കടക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ട്രക്കുകളുടെ നീക്കം തടയുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
റഫ അതിർത്തി ഇന്ന് തുറക്കം
വെടിനിർത്തൽ, സമാധാന കരാറിലെ നിർദേശപ്രകാരം റഫ അതിർത്തി ബുധനഴ്ച തന്നെ തുറന്നു നൽകാൻ ഇസ്രായേൽ തീരുമാനം. ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കൈമാറാൻ വൈകുന്നതിന് പ്രതികാര നടപടിയായി അതിർത്തി തുറക്കുന്നത് വൈകുമെന്നും, സഹായങ്ങൾ ട്രക്കുകളുടെ എണ്ണം കുറക്കുമെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇസ്രായേൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയോടെ നാല് മൃതദേഹങ്ങൾ കൈമാറുകയും, കൂടുതൽ മൃതദേഹങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച നൽകുമെന്നും ഹമാസ് വ്യക്തമാക്കിയതോടെയാണ് ഇസ്രായേൽ അയഞ്ഞത്.
ഗസ്സയിലേക്കുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സഹായങ്ങളുടെ കവാടമായ റഫ അതിർത്തി ഇസ്രായേൽ പൂർണമായും അടച്ചത് മേഖലയെ പട്ടിണിയിലേക്ക് നയിച്ചിരുന്നു. ഭക്ഷണവും മരുന്നും വെള്ളവും ഉൾപ്പെടെ അവശ്യ വസ്തുക്കൾ റഫ വഴിയാണ് എത്തേണ്ടത്.
അതിർത്തി ബുധനാഴ്ച തുറക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഗസ്സയിലേക്ക് സഹായ വസ്തുക്കളുമായി തുർക്കിയയിൽ നിന്നും കപ്പലും പുറപ്പെട്ടു. ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ, ബേബി ഫോർമുല, മരുന്ന് എന്നിവയുമായി 900 ടൺ അവശ്യ വസ്തുക്കളുമായാണ് തുർക്കിയയിലെ മെർസിൻ തുറമുഖത്തു നിന്നും കപ്പൽപുറപ്പെട്ടത്. രണ്ടു വർഷം നീണ്ടു നിന്ന ഗസ്സ വംശഹത്യ അവസാനിപ്പിച്ച് മേഖലയിലെ സമാധാനം പുലരുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് അതിർത്തി തുറക്കുന്നതും, കടൽ കടന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര സഹായങ്ങൾ വരുന്നതും.
