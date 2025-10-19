രണ്ടു ഇസ്രായേലി ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി ഹമാസ് കൈമാറി

രണ്ടു ഇസ്രായേലി ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി ഹമാസ് കൈമാറിtext_fields
തെൽ അവീവ്: വെടിനിർത്തൽ കരാറിന്റെ ഭാഗമായി ഹമാസ് രണ്ടു ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി ഇസ്രായേലിന് കൈമാറി. റെഡ് ക്രോസിന് കൈമാറിയ മൃതദേഹങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേന (ഐ.ഡി.എഫ്) ഏറ്റെടുത്തു. മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി തെൽ അവീവിലെ ഫോറൻസിക് ലാബിലേക്ക് മാറ്റിയതായി ഇസ്രായേൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
വെടിനിർത്തൽ കരാർ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിന് പിന്നാലെ ഇരു കക്ഷികളും ബന്ദികളെയും മൃതദേങ്ങളും കൈമാറി തുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ അക്രമണത്തിൽ തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കടിയിൽനിന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള പ്രയാസം ഹമാസ് അറിയിച്ചിരുന്നു.
അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ മൃതദേഹ കൈമാറ്റം വേഗത്തിലാക്കാൻ കഴിയൂവെന്നാണ് ഹമാസ് പറയുന്നത്. മൃതദേഹങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം വൈകുന്നത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇസ്രായേൽ ഗസ്സയിലേക്കുള്ള സഹായവിതരണം കുറച്ചിരുന്നു. കരാർ പ്രകാരം ഇനിയും 16 മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി ഹമാസ് ഇസ്രായേലിന് കൈമാറാനുണ്ട്. ഹമാസ് ബന്ദികളാക്കിയ 28 പേരാണ് ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇതിൽ 18 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കൈമാറി. ശനിയാഴ്ചയാണ് രണ്ടുപേരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞ ഹമാസ് അവരുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടില്ല.
രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹങ്ങൾ ആരുടേതാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ അറിയിച്ചു. മൃതദേഹങ്ങൾ കൈമാറുന്നത് വൈകിയാൽ ഗസ്സയിൽ യുദ്ധം പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇസ്രായേൽ കാറ്റ്സ് ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു. പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ റഫ അതിർത്തിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്.
കരാർ പ്രകാരം പ്രധാന അതിർത്തിയായ റഫ ക്രോസ്സിങ് തുറക്കാൻ ഇസ്രായേൽ അനുവദിക്കാത്തതാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വെല്ലുവിളിയാവുന്നതെന്ന് ഹമാസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഹമാസിന്റെ നിരായുധീകരണവും മൃതദേഹ കൈമാറ്റവും പൂർത്തിയാക്കിയാലേ അതിർത്തി തുറക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ കരാർ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷവും ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം തുടരുകയാണ്. യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് മുന്നോട്ടുവെച്ച 20 ഇന സമാധാന പദ്ധതിയിൽ ട്രംപ് അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു. അമേരിക്കക്ക് പുറമെ ഈജിപ്ത്, തുർക്കി, ഖത്തർ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. ഇസ്രായേലും ഹമാസും ഒപ്പുവെച്ചില്ലെങ്കിലും കരാർ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register