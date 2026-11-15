ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് നടപടിക്രമങ്ങളിൽ വീഴ്ച; മയാമി വിമാനത്താവളത്തിൽ വിമാനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു

ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് നടപടിക്രമങ്ങളിൽ വീഴ്ച; മയാമി വിമാനത്താവളത്തിൽ വിമാനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചുtext_fields
മയാമി: യു.എസിലെ മയാമി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ ടാർമാക്കിൽ (റൺവേയോട് ചേർന്ന ഭാഗം) യാത്രാവിമാനവും ചരക്കുവിമാനവും കൂട്ടിയിടിച്ചു. കോപ്പ എയർലൈൻസിന്റെ യാത്രാവിമാനവും യു.പി.എസ് ചരക്കുവിമാനവുമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ രണ്ടുപേർക്ക് നിസ്സാര പരിക്കേറ്റു. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് യു.എസ് വ്യോമയാന റെഗുലേറ്ററായ ഫെഡറൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (എഫ്.എ.എ) അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
പനാമ സിറ്റിയിൽനിന്ന് 166 യാത്രക്കാരും ആറ് ജീവനക്കാരുമായി എത്തിയ കോപ്പ എയർലൈൻസ് വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം സാധാരണ വേഗതയിൽ നീങ്ങുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം കൊളംബിയയിലെ ബൊഗോട്ടയിലേക്ക് പറന്നുയരാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു യു.പി.എസ് ചരക്കുവിമാനം.
അപകടത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, കടന്നുപോകുന്ന കോപ്പ എയർലൈൻസ് വിമാനത്തിന് വഴിയൊരുക്കണമെന്ന് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർമാർ (എ.ടി.സി) യു.പി.എസ് വിമാനത്തിലെ ജീവനക്കാർക്ക് വ്യക്തമായ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നുവെന്ന് എഫ്എഎയെ ഉദ്ധരിച്ച് സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ, ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് നടപടിക്രമങ്ങളിലുണ്ടായ വീഴ്ചയാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തലുകളും എടിസി ശബ്ദരേഖകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
വിമാനങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചോ എന്ന് കൺട്രോൾ ടവറിൽനിന്ന് ചരക്കുവിമാനത്തിലെ ജീവനക്കാരോട് അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടെ, ‘ആരോ ഞങ്ങളെ ഇടിച്ചു’ എന്ന് കോപ്പ എയർലൈൻസ് പൈലറ്റ് പരിഭ്രാന്തിയോടെ കൺട്രോൾ ടവറിലേക്ക് സന്ദേശം നൽകുന്നത് പുറത്തുവന്ന എ.ടി.സി ശബ്ദരേഖയിലുണ്ട്.
‘അതെ, ഞങ്ങൾ കുറച്ചധികം മുന്നോട്ട് നീങ്ങിപ്പോയി, അപ്പോൾ അവരുടെ ചിറക് ഞങ്ങളിൽ തട്ടുകയായിരുന്നു’ എന്ന് യുപിഎസ് പൈലറ്റ് റേഡിയോയിലൂടെ മറുപടി നൽകി. ‘‘ഞങ്ങളുടെ ഇടതുവശത്തെ ചിറകിന്റെ അറ്റം നഷ്ടപ്പെട്ടതായാണ് തോന്നുന്നത്’ എന്ന് കോപ്പ എയർലൈൻസ് പൈലറ്റ് തൊട്ടുപിന്നാലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
സംഭവത്തിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച കോപ്പ എയർലൈൻസ്, യാത്രക്കാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷക്കാണ് തങ്ങൾ പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്നതെന്ന് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. വിമാനം ഗേറ്റിലേക്ക് കെട്ടിവലിച്ചെത്തിച്ച ശേഷം വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 172 പേരെയും സുരക്ഷിതമായി പുറത്തിറക്കി. തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് യു.പി.എസ് അധികൃതരും സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ അധികൃതരുമായി പൂർണമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് ഇരു വിമാനക്കമ്പനികളും വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച എഫ്.എ.എ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളെത്തുടർന്ന് യുഎസിലുടനീളം വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കുകയും നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാർ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ കുടുങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു. റീബുക്ക് ചെയ്ത വിമാനങ്ങൾക്കായി യാത്രക്കാർ ടെർമിനലുകളുടെ തറയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. കൃത്യം 24 മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് മയാമി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഈ അപകടം നടന്നിരിക്കുന്നത്.