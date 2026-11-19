'ക്ലിയറൻസ് ഓപ്പറേഷൻസ്' മുതൽ കോക്സസ് ബസാർ പലായനം വരെ; റോഹിംഗ്യ വിധിയിൽ കോടതി പരിശോധിക്കുന്നത് എന്ത്?text_fields
ഹേഗ്: മ്യാൻമറിൽ റോഹിംഗ്യൻ ജനതയ്ക്കെതിരെ വംശഹത്യ നടന്നോ എന്നതിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി (ICJ) വിധി പുറപ്പെടുവിക്കാനിരിക്കെ, നിയമപരമായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്: വംശഹത്യ തെളിയിക്കാൻ ജഡ്ജിമാർ എന്തൊക്കെയാണ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്? ക്രൂരമായ അതിക്രമങ്ങൾ നടന്നു എന്നതിനപ്പുറം, സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ നശിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അവ ചെയ്തുകൂട്ടിയതെന്ന് 1948-ലെ വംശഹത്യ കൺവെൻഷൻ പ്രകാരം കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.
റാഖിൻ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന അതിക്രമങ്ങൾ യാദൃച്ഛികമായ സംഭവങ്ങളല്ലെന്നും, മറിച്ച് മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പ്രചാരണങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെട്ട ആസൂത്രിതമായ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നുവെന്നുമാണ് ഗാംബിയയുടെ വാദം. എന്നാൽ, അരക്കൻ റോഹിംഗ്യ സാൽവേഷൻ ആർമി (ARSA) നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി നിയമപരമായ സൈനിക നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നാണ് മ്യാൻമറിന്റെ പ്രതിരോധം. അമിതമായ ബലപ്രയോഗവും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് സമ്മതിക്കുമ്പോഴും, വംശഹത്യ ഉദ്ദേശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന ആരോപണം മ്യാൻമർ തള്ളിക്കളയുന്നു.
ഭീഷണിയെന്ന് മ്യാൻമർ; 'തീർത്തും ക്രൂരമായ സൈനിക നീക്കം' എന്ന് ദൃക്സാക്ഷി റിപ്പോർട്ട്
റോഹിംഗ്യകൾക്കെതിരെ വംശഹത്യ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന നിലപാടിൽ മ്യാൻമർ ഭരണകൂടം ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ്. സായുധ സംഘടനകളുടെയും തീവ്രവാദികളുടെയും ഭീഷണിയെ നേരിടാനാണ് സൈന്യം പ്രവർത്തിച്ചതെന്നാണ് അവരുടെ വിശദീകരണം. വടക്കൻ റാഖിനിൽ 'തീവ്രവാദികൾക്ക്' സ്വതന്ത്രമായി വിഹരിക്കാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് നിഷ്ക്രിയരായി ഇരിക്കാൻ രാജ്യത്തിന് ബാധ്യതയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ജനുവരിയിൽ നടന്ന വാദത്തിനിടെ സർക്കാർ പ്രതിനിധി കോ കോ ഹ്ലെയ്ങ് കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. റോഹിംഗ്യൻ സായുധ വിഭാഗങ്ങളുടെ ആക്രമണങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് സൈന്യം ഭീകരവിരുദ്ധ നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.
അതേസമയം, 2017 ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ റാഖിൻ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് റോഹിംഗ്യൻ ജനതയെ കൂട്ടത്തോടെ പുറത്താക്കിയത് അങ്ങേയറ്റം ക്രൂരമായ സൈനിക നടപടിയായിരുന്നുവെന്ന് തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യാ ലേഖകൻ ജോനാഥൻ ഹെഡ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. റോഹിംഗ്യൻ ഗ്രാമങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം കത്തിക്കുന്നതും, അയൽരാജ്യമായ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പലായനം ചെയ്യുന്നതിനിടെ അനുഭവിച്ച കൊടിയ ദുരിതങ്ങളും നേരിട്ട് കണ്ട ചുരുക്കം ചില മാധ്യമപ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. സൈനികർ നടത്തിയ കൊലപാതകങ്ങളും പീഡനങ്ങളും കൂട്ടബലാത്സംഗങ്ങളും മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ വസ്തുതാാന്വേഷണ സമിതിയും വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്തെ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തോടുള്ള വിദ്വേഷത്തെക്കുറിച്ച് റാഖിൻ വംശജരോട് പലതവണ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, അവശേഷിച്ച റോഹിംഗ്യൻ ഗ്രാമങ്ങൾ ഭരണകൂടം വ്യവസ്ഥാപിതമായി തുടച്ചുനീക്കിയത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ, തീവ്രവാദ നീക്കങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി 'ക്ലിയറൻസ് ഓപ്പറേഷൻസ്' മാത്രമാണ് നടത്തിയതെന്നാണ് മ്യാൻമർ അധികൃതർ ആവർത്തിക്കുന്നത്.
പൗരത്വമില്ലാത്ത ജനതയും കോക്സസ് ബസാറിലെ ദുരിതജീവിതവും
ബുദ്ധമത ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യമായ മ്യാൻമറിലെ റാഖിൻ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രധാനമായും താമസിക്കുന്ന മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗമാണ് റോഹിംഗ്യർ. പതിറ്റാണ്ടുകളായി വിവേചനവും അക്രമവും നേരിടുന്ന ഇവർക്ക് മ്യാൻമർ നിയമപ്രകാരം പൗരത്വം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൗരത്വമില്ലാത്ത ജനവിഭാഗങ്ങളിലൊന്നായി അവർ മാറി.
2017-ലെ വൻ സൈനിക നീക്കം ഉൾപ്പെടെ ദശാബ്ദങ്ങളായി തുടരുന്ന പീഡനങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഏകദേശം ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം റോഹിംഗ്യർക്ക് രാജ്യം വിടേണ്ടി വന്നു. ഓരോ വർഷവും ആയിരക്കണക്കിന് പേർ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ബോട്ടുകളിൽ അപകടകരമായ കടൽയാത്രകൾ നടത്തി പലായനം തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം റോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും മാരകമായ വർഷമായിരുന്നു; കടലിൽ ഏകദേശം 900 പേർ മരിക്കുകയോ കാണാതാവുകയോ ചെയ്തു. ബംഗ്ലാദേശിലെ കോക്സസ് ബസാർ അഭയാർഥി ക്യാമ്പുകളിൽ മാത്രം പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം റോഹിംഗ്യർ കഴിയുന്നുണ്ട്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡനം നേരിടുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗമായാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഇവരെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
കേസിലെ പ്രധാന നാൾവഴികൾ
നവംബർ 2019: വംശഹത്യ കൺവെൻഷൻ ലംഘിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കോ-ഓപ്പറേഷനിലെ 57 അംഗരാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഗാംബിയ ഐസിജെയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു.
ജനുവരി 2020: റോഹിംഗ്യർക്കെതിരായ വംശഹത്യ നടപടികൾ തടയാൻ അധികാരത്തിനുള്ളിലെ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കോടതി മ്യാൻമറിന് നിർദ്ദേശം നൽകി.
2023–2024: കാനഡ, ജർമ്മനി, ബ്രിട്ടൻ, അയർലൻഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ കേസിൽ ഇടപെടൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു; കോടതി ഇവ അംഗീകരിച്ചു.
ജനുവരി 2026: കേസിൽ പരസ്യ വാദം പൂർത്തിയാക്കി കോടതി വിധി പ്രസ്താവത്തിലേക്ക് കടന്നു.
നവംബർ 3, 2026: നവംബർ 19-ന് വിധി പറയുമെന്ന് കോടതി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.