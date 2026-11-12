‘ഗസ്സ തുറന്ന ജയിൽ’; ഇസ്രായേലിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടൺ

‘ഗസ്സ തുറന്ന ജയിൽ’; ഇസ്രായേലിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടൺtext_fields
ഈജിപ്ത്: ഗസ്സയിലെ ഇസ്രായേൽ നടപടികളെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ഫോർമുല വൺ താരം ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടൺ. ഗസ്സയെ ‘തുറന്ന ജയിൽ’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, ഇസ്രായേൽ വെടിനിർത്തൽ കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കണമെന്നും മാനുഷിക സഹായങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ എത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈജിപ്തിലെ റഫ അതിർത്തി സന്ദർശിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതികരണം.
റഫ അതിർത്തിയിൽ മൈലുകളോളം നീളുന്ന മതിലുകൾ കണ്ടതായും ഫലസ്തീനികളെ ഗസ്സക്കുള്ളിൽ തടഞ്ഞിടുന്നതായാണ് തോന്നിയതെന്നും ഹാമിൽട്ടൺ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു. സഹായവുമായി എത്തിയ ഭക്ഷണ ട്രക്കുകൾ അതിർത്തിയിൽ പ്രവേശനം കാത്തുകിടക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. താൻ സംസാരിച്ച ആദ്യ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ 12 മണിക്കൂറിലേറെയായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും വെളിപ്പെടുത്തി.
അൽ അരീഷിലെ ഈജിപ്ഷ്യൻ റെഡ് ക്രസന്റിന്റെ സഹായകേന്ദ്രവും അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചു. സ്ലീപ്പിങ് ബാഗുകൾ, പ്രഥമശുശ്രൂഷാ കിറ്റുകൾ, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, വീൽചെയറുകൾ, കുട്ടികൾക്കുള്ള ഫുട്ബോളുകൾ തുടങ്ങിയ സഹായസാധനങ്ങൾ വിവിധ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തടയുന്നതായും ഹാമിൽട്ടൺ ആരോപിച്ചു.
ചൊവ്വാഴ്ച വടക്കൻ സിനായ് ഗവർണർ ഖാലിദ് മെഗാവറിനൊപ്പമാണ് ഹാമിൽട്ടൺ റഫ അതിർത്തിയുടെ ഈജിപ്ത് ഭാഗത്തെത്തിയത്. ഗസ്സയിലേക്ക് സഹായമെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദീകരണം തേടി. ബുധനാഴ്ച കെയ്റോയിൽ ഗസ്സയിൽനിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രവും സന്ദർശിച്ചു.
അതേസമയം, ഈജിപ്ഷ്യൻ റെഡ് ക്രസന്റ് ഗസ്സയിലേക്ക് അയച്ച 308-ാമത് സഹായസംഘത്തിൽ 2,581 ടണ്ണിലധികം സാധനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. 2023 ഒക്ടോബർ മുതൽ ഗസ്സയിലേക്ക് പത്തുലക്ഷത്തിലധികം ടൺ മാനുഷിക സഹായം എത്തിച്ചതായി സംഘടന അറിയിച്ചു.