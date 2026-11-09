മഴയിൽ നനഞ്ഞ് വിറച്ച് ഫലസ്തീനികൾ; ഗസ്സയിൽ 70,000ത്തിലധികം ടെന്റുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിൽ

മഴയിൽ നനഞ്ഞ് വിറച്ച് ഫലസ്തീനികൾ; ഗസ്സയിൽ 70,000ത്തിലധികം ടെന്റുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിൽtext_fields
വംശഹത്യയിൽ വീടും നാടും ഉറ്റവരെയും നഷ്ടപ്പെട്ട് അഭയാർഥി ക്യാമ്പുകളിലെ ടെന്റുകളിൽ ജീവിതം തള്ളിനീക്കുന്ന ഫലസ്തീനികൾക്ക് വീണ്ടും ദുരിതമായി കനത്ത മഴ. വംശഹത്യയുടെ മുറിവുകൾ ഉണങ്ങുംമുമ്പേ എത്തിയ ശൈത്യകാലം അവരുടെ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ ദുസ്സഹമാക്കുകയാണ്. ഗസ്സയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി മുതൽ പെയ്ത കനത്ത മഴയിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് താൽക്കാലിക കൂടാരങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി. ഒരുകാലത്ത് സ്വന്തം വീടിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ ഉറങ്ങിയിരുന്നവർ ഇന്ന് തലചായ്ക്കാൻ ഒരിടമില്ലാതെ മഴയിലും കൊടുംതണുപ്പിലും വിറക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേർത്തുപിടിച്ച് ഒരു രാത്രി കൂടി അതിജീവിക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ.
ഗസ്സയുടെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള അസ്സവൈദ മേഖലയിലെ അഭയാർഥി ക്യാമ്പിലാണ് മഴ വലിയ ദുരന്തം വിതച്ചത്. ശനിയാഴ്ച രാത്രി കനത്ത മഴ പെയ്തതോടെ ജാബിർ അൽ കസീഹിന്റെ കുടുംബം താമസിച്ചിരുന്ന ടെന്റിലേക്ക് വെള്ളം ഇരച്ചുകയറി. ഉറക്കത്തിനിടെ വെള്ളം കയറിയതോടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരായി ഉണർന്നു. കിടക്കകളും പരവതാനികളും പുതപ്പുകളും വെള്ളത്തിൽ കുതിർന്നു. ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾപോലും നശിച്ചു. യുദ്ധവും പലായനവും അതിജീവിച്ച് ബാക്കിവെച്ചിരുന്ന ചെറിയ സമ്പാദ്യങ്ങളും മഴവെള്ളത്തിനൊപ്പം ഒഴുകിപ്പോകുന്ന വേദനാജനകമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു അവിടെ.
ക്യാമ്പിന് പുറത്തുള്ള പ്രദേശം ഒരു വലിയ നീന്തൽക്കുളത്തിന് സമാനമായിരുന്നുവെന്നാണ് എഴുപതിലേറെ പ്രായമുള്ള ജാബിർ അൽ ജസീറയോട് പറഞ്ഞത്. ആയിരക്കണക്കിന് ഫലസ്തീനികൾ അഭയം തേടിയിരിക്കുന്ന ക്യാമ്പിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുകയും ടെന്റുകളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുകയും ചെയ്തു. രാത്രിയിൽ എല്ലാവരും ഉറക്കമൊഴിച്ച് പരസ്പരം വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു. ആരുടെ ടെന്റിലാണ് വെള്ളം കയറിയത്, ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ അപകടത്തിലായിട്ടുണ്ടോ, ആർക്കെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നറിയാനായിരുന്നു ആ രാത്രിയിലെ ശ്രമമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഗസ്സയിലെ സർക്കാർ മാധ്യമ ഓഫീസിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി മുതൽ പെയ്ത കനത്ത മഴയിൽ 70,000ത്തിലധികം ടെന്റുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫലസ്തീനികൾ ഇപ്പോഴും കൂടുതൽ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കഴിയുന്നത്. മഴയും ശക്തമായ കാറ്റും തുടരുകയാണെങ്കിൽ ദുരിതം ഇനിയും വർധിക്കുമെന്നാണ് ആശങ്ക.
ഇസ്രയേലും ഹമാസും തമ്മിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാർ നിലവിൽവന്ന് ഒരു വർഷത്തിലേറെയായിട്ടും ഗസ്സയിലെ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ല. ആവശ്യമായ അവശ്യവസ്തുക്കളും താമസസൗകര്യങ്ങളും ഗസ്സയിലെത്തിക്കുന്നതിന് ഇസ്രയേൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കരാറിന്റെ ഭാഗമായി എത്തിക്കേണ്ടിയിരുന്ന 60,000 മൊബൈൽ വീടുകളും രണ്ട് ലക്ഷം ടെന്റുകളും ഇതുവരെ ഗസ്സയിലെത്തിയിട്ടില്ല. 20,000 ടെന്റുകൾക്ക് മാത്രമാണ് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. നിരവധി മൊബൈൽ വീടുകൾ രണ്ട് വർഷത്തിലേറെയായി ഈജിപ്ത് അതിർത്തിയിൽ കാത്തുകിടക്കുകയാണ്.
ഒരുകാലത്ത് വീടുകളും തെരുവുകളും കുട്ടികളുടെ കളിചിരികളും നിറഞ്ഞിരുന്ന ഗസ്സയുടെ പല ഭാഗങ്ങളും ഇന്ന് തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. സുരക്ഷിതമായി തലചായ്ക്കാൻ ഒരു വീടുപോലുമില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾ, കീറിപ്പറിഞ്ഞ ടെന്റുകളെയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന അഭയമായി കാണുന്നത്. യുദ്ധത്തിൽ ഉറ്റവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ബാക്കിയുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളെ ചേർത്തുപിടിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം മാത്രമാണുള്ളത്. എന്നാൽ അതിനുപോലും ആവശ്യമായ സുരക്ഷിതമായ ഇടം ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ്.
യുദ്ധത്തിൽ തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ആവശ്യമായ ഭാരമേറിയ യന്ത്രങ്ങളും ഗസ്സയിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവയുടെ പ്രവേശനവും വൈകുകയാണ്. വീടുകൾ പുനർനിർമിക്കാനോ കേടുപാടുകൾ തീർക്കാനോ കഴിയാത്തതിനാൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലിക ടെന്റുകളിൽത്തന്നെ തുടരേണ്ടിവരുന്നു
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മാനുഷികകാര്യ ഏകോപന ഓഫീസിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഗസ്സക്ക് ഏകദേശം 1.21 ലക്ഷം ടെന്റുകളും 5.61 ലക്ഷം ടാർപോളിൻ ഷീറ്റുകളും ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ നിലവിൽ ലഭ്യമായ സഹായശേഖരം ഈ ആവശ്യത്തിന്റെ വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. അടിയന്തരമായി ലഭിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന അഭയസാമഗ്രികൾപോലും ലഭിക്കാത്തത് ദുരിതത്തിന്റെ ആഴം വർധിപ്പിക്കുന്നു.
വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്കും അന്താരാഷ്ട്ര കരാറുകൾക്കും അപ്പുറം ഗസ്സയിലെ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സുരക്ഷയും ഇനിയും എത്തിയിട്ടില്ല. അടിസ്ഥാന അവകാശത്തിനായിപ്പോലും വർഷങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരുന്ന ഫലസ്തീനികളുടെ ദുരിതം വീണ്ടും ഒരു വർഷം കൂടി പിന്നിടുകയാണ്.