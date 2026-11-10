കനത്ത മഴയിൽ തണുത്തുറഞ്ഞ് ഗസ്സ; ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകൾ കൊടുംദുരിതത്തിൽ

കനത്ത മഴയിൽ തണുത്തുറഞ്ഞ് ഗസ്സ; ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകൾ കൊടുംദുരിതത്തിൽtext_fields
ഗസ്സ: യുദ്ധം തകർത്ത ഗസ്സയിൽ കനത്ത മഴയും കൊടുംതണുപ്പും ജനജീവിതം പൂർണമായും സ്തംഭിപ്പിച്ചു. ഏകദേശം മൂന്നര ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി കഴിയാൻ ഇടമില്ലെന്നും നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ദുരിതജീവിതം നയിക്കുകയാണെന്നും ഗസ്സ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ഗസ്സയിൽ ഇടവിട്ട് മഴയും കാറ്റും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. മഴയിൽ അഭയാർഥികൾ താമസിക്കുന്ന താൽക്കാലിക ടെന്റുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി. ഗസ്സ സർക്കാർ മാധ്യമ ഓഫീസിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏകദേശം 70,000 ടെന്റുകളാണ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയത്. ടെന്റുകൾക്കുള്ളിൽ വെള്ളം കയറിയതോടെ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും കിടക്കകളും പൂർണമായി നശിച്ചു. പല കുടുംബങ്ങൾക്കും സുരക്ഷിതമായ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിത്താമസിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്.
കടുത്ത തണുപ്പിൽ കഴിയേണ്ടിവരുന്ന കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയിൽ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. ‘കുട്ടികൾ തണുത്തുറഞ്ഞ് മരിക്കുന്നതുവരെ ലോകം കാത്തിരിക്കുകയാണോ?’ എന്നാണ് അധികൃതർ വേദനയോടെ ചോദിക്കുന്നത്. ടെന്റുകൾ, പുതപ്പുകൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അവശ്യസാധനങ്ങൾ അടിയന്തരമായി ഗസ്സയിൽ എത്തിക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അതിനിടെ, മഴയെത്തുടർന്നുണ്ടായ അപകടങ്ങളും ജനങ്ങളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തുന്നുണ്ട്. മധ്യ ഗസ്സയിലെ ദാറുൽ ബലാഹിൽ ടെന്റുകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് മണ്ണും പാറകളും ഇടിഞ്ഞുവീണ് ഒരു സ്ത്രീയും നാല് കുട്ടികളും ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. മഴ തുടരുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
വീടുകളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും യുദ്ധത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് ഈ മഴക്കാലം കനത്ത പരീക്ഷണമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. ഗസ്സയിലേക്ക് ആവശ്യമായ സഹായസാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിൽ തുടരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്നുണ്ട്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ അടിയന്തര സഹായം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, കൃത്യസമയത്ത് സഹായം എത്തിയില്ലെങ്കിൽ തണുപ്പും പട്ടിണിയും ഇനിയും നിരവധി ജീവനുകൾ കവർന്നെടുക്കുമെന്നാണ് ആശങ്ക ശക്തമാകുന്നത്.