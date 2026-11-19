'തകർന്നുപോകാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണിത്'; ഗസ്സയിൽ 'സ്ട്രോങ്മാൻ' മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ച് ബോഡിബിൽഡർമാർtext_fields
ഗസ്സ: ഇസ്രായേൽ ബോംബാക്രമണത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ ജിമ്മുകൾക്കും കടുത്ത ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തിനും നടുവിൽ തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ 'സ്ട്രോങ്മാൻ' കായിക മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ച് ഗസ്സയിലെ ബോഡിബിൽഡർമാർ. നിരന്തരമായ അക്രമങ്ങൾക്കും ദൈനംദിന ക്രൂരതകൾക്കും ഇടയിലും കായികക്ഷമതയും ആത്മവീര്യവും കൈവിടാതെ ഗസ്സയിലെ യുവാക്കൾ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ മത്സരത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമമായ അൽ ജസീറ ഇംഗ്ലീഷ് പുറത്തുവിട്ടതോടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്.
'തകർന്നുപോകാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന ജനത'
തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിലെ തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് വലിയ ടയറുകൾ മറിച്ചിട്ടും ഭാരം ഉയർത്തിയും മത്സരിക്കുന്ന കായികതാരങ്ങളുടെയും, ഇവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ തടിച്ചുകൂടിയ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെയും ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ബോംബാക്രമണത്തിൽ തകർന്ന പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളും പോഷകാഹാരത്തിന്റെ കടുത്ത ക്ഷാമവും നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും മത്സരം വിജയകരമായി സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഗസ്സയിലെ ബോഡിബിൽഡർമാർക്ക് സാധിച്ചു. അൽ ജസീറ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് പ്രമുഖ സോഷ്യൽ മീഡിയ വ്യക്തിത്വം മാരിയോ നൗഫൽ 'എക്സിൽ' കുറിച്ച വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധേയമായി. 'നിരന്തരമായ അക്രമങ്ങൾക്കും ദൈനംദിന ക്രൂരതകൾക്കും ഇടയിലും ഇത് സംഘടിപ്പിക്കാനും അതിനുള്ള കരുത്ത് കണ്ടെത്താനും അവർക്ക് സാധിച്ചു... തകർന്നുപോകാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണിത്', എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.