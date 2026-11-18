'ഗസ്സയിലെയും ലെബനനിലെയും ഇസ്രായേൽ വംശഹത്യയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഗാലന്റിനാണ്'; നിയമനടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹിന്ദ് റജബ് ഫൗണ്ടേഷൻtext_fields
വാഷിങ്ടൻ: ഗസ്സയിലെയും ലെബനനിലെയും യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങൾക്കും വംശഹത്യക്കും മുൻ ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി യോവ് ഗാലന്റിനെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹിന്ദ് റജബ് ഫൗണ്ടേഷൻ (എച്ച്.ആർ.എഫ്) യു.എസ് നീതിന്യായ വകുപ്പിനെ സമീപിച്ചു. 2023 ഒക്ടോബർ മുതൽ 2024 നവംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായിരിക്കെ ഗാലന്റ് ഉത്തരവിട്ടതോ അനുമതി നൽകിയതോ ആയ സൈനിക നടപടികളിൽ ഗുരുതരമായ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ നടന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത്. ഇസ്രായേൽ അനുകൂല സംഘടനയായ മിർയാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ വാർഷിക ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഗാലന്റ് ബുധനാഴ്ച ന്യൂയോർക്കിൽ എത്താനിരിക്കെയാണ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ നിർണ്ണായക നീക്കം.
ഗസ്സയിലെയും ലെബനനിലെയും ഇസ്രായേൽ സൈനിക നയങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം ഗാലന്റിനാണെന്ന് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. സാധാരണക്കാരുടെ കൂട്ടക്കൊല, ജനവാസ മേഖലകളുടെ തകർച്ച, വൻതോതിലുള്ള കുടിയിറക്കൽ, ആശുപത്രികൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങൾ എന്നിവ അപേക്ഷയിൽ എടുത്തുപറയുന്നു. 2024 നവംബറിൽ ഗാലന്റ് സ്ഥാനമൊഴിയുമ്പോഴേക്കും ഗാസയിൽ 43,000-ത്തിലധികം ഫലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും 90 ശതമാനം വീടുകളും തകർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ ജനങ്ങളും അഭയാർത്ഥികളാക്കപ്പെട്ടതായും ഫൗണ്ടേഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഗാലന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങളിൽ ലെബനനിൽ 2,600-ലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും ആംബുലൻസുകളും ലക്ഷ്യമിട്ടതായും ആരോപണമുണ്ട്. കൂടാതെ, 12 പേരുടെ മരണത്തിനും 3,000-ത്തിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്നതിനും കാരണമായ 2024 സെപ്റ്റംബറിലെ പേജർ സ്ഫോടനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തവും ഗാലന്റിനാണെന്ന് ഫൗണ്ടേഷൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. 2023 ഒക്ടോബറിൽ ഗാസയിൽ വൈദ്യുതി, വെള്ളം, ഭക്ഷണം, ഇന്ധനം എന്നിവ വിച്ഛേദിച്ചുകൊണ്ട് 'സമ്പൂർണ്ണ ഉപരോധം' പ്രഖ്യാപിച്ച ഗാലന്റിന്റെ നടപടി വംശഹത്യക്കുള്ള പ്രേരണയാണെന്നും അപേക്ഷയിൽ പറയുന്നു.
കുറ്റകൃത്യം നടന്നത് എവിടെയായാലും, പ്രതി യു.എസ് മണ്ണിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ വിചാരണ ചെയ്യാൻ യുദ്ധക്കുറ്റ നിയമവും വംശഹത്യ നിയമവും അമേരിക്കയ്ക്ക് അധികാരം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് എച്ച്.ആർ.എഫ് വാദിക്കുന്നു. ജനീവ കൺവെൻഷൻ പ്രകാരമുള്ള ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റാൻ വാഷിങ്ടൺ തയ്യാറാകണമെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് ഗാലന്റിന് യാതൊരുവിധ നിയമപരിരക്ഷയും ലഭിക്കില്ലെന്നും സംഘടന വ്യക്തമാക്കി. ഗസ്സയിലെ യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങളുടെ പേരിൽ 2024 നവംബർ മുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതിയുടെ (ഐ.സി.സി) അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് നേരിടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഗാലന്റ്. ഫലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ ഐ.സി.സിയുമായി സഹകരിക്കാൻ യു.എസ് നിയമങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ ഭേദഗതി വരുത്തണമെന്നും ഫൗണ്ടേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
2025 ഒക്ടോബറിൽ ഒപ്പുവെച്ച വെടിനിർത്തൽ കരാർ ഇസ്രായേൽ തുടർച്ചയായി ലംഘിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ നീക്കം. വെടിനിർത്തൽ ലംഘനങ്ങളിൽ മാത്രം 1,650 ഫലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും 5,975 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി ഗസ്സ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. 2023 ഒക്ടോബർ എട്ടിന് ആരംഭിച്ച ഇസ്രായേൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇതുവരെ 74,000-ത്തിലധികം ഫലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും 1,76,000-ത്തിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ്.