ഇസ്രായേലിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണ ചർച്ചകൾക്ക് നിർണായക വഴിത്തിരിവ്; നെതന്യാഹുവിന്റെ ലിക്കുഡ് പാർട്ടിയെ ചർച്ചകൾക്ക് ക്ഷണിച്ച് ഗാഡി ഐസൻകോട്ട്text_fields
ജറുസലേം: ഇസ്രായേലിൽ പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഗാഡി ഐസൻകോട്ട്, കാവൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ പാർട്ടിയായ ലിക്കുഡിനെ സഖ്യചർച്ചകൾക്ക് ക്ഷണിച്ചു. ഐസൻകോട്ടിന്റെ പാർട്ടിയായ 'യാഷർ' ശനിയാഴ്ചയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന മാരത്തൺ ചർച്ചകൾ, സാധ്യമായ ഏറ്റവും വിശാലമായ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ പ്രതിബദ്ധതയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് യാഷർ പാർട്ടി പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഒക്ടോബറിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു മുന്നണിക്കും വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, നെതന്യാഹുവിന് പകരം പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ മുൻ സൈനിക മേധാവി കൂടിയായ ഐസൻകോട്ടിന് അടുത്ത മാസം വരെയാണ് സമയപരിധിയുള്ളത്.
പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിൽ ഭിന്നത; ഉപാധികളുമായി ലിക്കുഡ് പാർട്ടി
തീവ്ര ഓർത്തഡോക്സ് പാർട്ടികളുമായോ അറബ് ഭൂരിപക്ഷ പാർട്ടികളുമായോ സഖ്യമുണ്ടാക്കണോ, അതോ നെതന്യാഹുവിന്റെ മുന്നണിയുമായി ചേർന്ന് 'ദേശീയ ഐക്യ സർക്കാർ' രൂപീകരിക്കണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഐസൻകോട്ടിന്റെ സഖ്യകക്ഷികൾക്കിടയിൽ ഭിന്നത നിലനിൽക്കെയാണ് പുതിയ നീക്കം. ഐസൻകോട്ട് സഖ്യത്തിലെ പ്രമുഖ നേതാവും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ നഫ്താലി ബെന്നറ്റ്, ഐസൻകോട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 'സയണിസ്റ്റ് ഐക്യ സർക്കാർ' രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ശനിയാഴ്ച ആവശ്യപ്പെട്ടു. നെതന്യാഹുവുമായോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നണിയുമായോ ചേരാൻ തന്റെ പാർട്ടി തയ്യാറല്ലെന്നും ബെന്നറ്റ് വ്യക്തമാക്കി. ലിക്കുഡ് പാർട്ടി അംഗങ്ങളുമായി ചേർന്ന് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിലും, നെതന്യാഹു നയിക്കുന്ന സർക്കാരിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ലെന്നാണ് ഐസൻകോട്ടിന്റെ മുൻ നിലപാട്.
ഐസൻകോട്ടിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ, ഐക്യ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള തങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ ലിക്കുഡ് പാർട്ടി വ്യക്തമാക്കി. നെതന്യാഹുവിനും സർക്കാരിനുമെതിരായ എല്ലാ വ്യക്തിഹത്യകളും രാഷ്ട്രീയ ബഹിഷ്കരണങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ലിക്കുഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇസ്രായേലിനെ ജൂത ജനതയുടെ ദേശീയ രാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിക്കുന്ന എല്ലാ പാർട്ടികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും, അറബ് പാർട്ടികളെ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നും ലിക്കുഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2023 ഒക്ടോബർ 7-ലെ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഹമാസിനെ 'ഭീകരസംഘടന' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ അറബ് പാർട്ടി നേതാക്കൾ വിസമ്മതിച്ചതിനെ നെതന്യാഹുവും സഖ്യകക്ഷികളും നിരന്തരം വിമർശിച്ചിരുന്നു.
ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്ര രൂപീകരണം തള്ളിക്കളയുക, സിറിയ, ലെബനൻ, ഗസ്സ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇസ്രായേലിന്റെ 'സുരക്ഷാ മേഖലകൾ' നിലനിർത്തുക, തീവ്ര ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിന്റെ സൈനിക സേവന വിഷയത്തിൽ സമുദായ നേതാക്കളുമായി സമവായത്തിലെത്തുക എന്നിവയാണ് ലിക്കുഡ് മുന്നോട്ടുവെച്ച മറ്റ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ. വിശാലമായ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, പാർലമെന്റിൽ വോട്ടെടുപ്പിനായി ന്യൂനപക്ഷ ദേശീയ അടിയന്തര സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഐസൻകോട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.