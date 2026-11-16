നെതന്യാഹു ജനാധിപത്യത്തിന് നേരിട്ടുള്ള ഭീഷണി, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറി ആരോപണം അന്വേഷിക്കും: ഗാഡി ഐസൻകോട്ട്

നെതന്യാഹു ജനാധിപത്യത്തിന് നേരിട്ടുള്ള ഭീഷണി, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറി ആരോപണം അന്വേഷിക്കും: ഗാഡി ഐസൻകോട്ട്text_fields
തെൽ അവീവ്: ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹു രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യത്തിന് തടയാനാകാത്തതും നേരിട്ടുള്ളതുമായ ഭീഷണിയാണെന്ന് 'യഷാർ' (Yashar) പാർട്ടി നേതാവും പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെ പ്രമുഖനുമായ ഗാഡി ഐസൻകോട്ട്. നെതന്യാഹുവിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലനിൽപ്പിനായി രാജ്യത്തെ ഭരണസംവിധാനങ്ങളും സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും, ഒക്ടോബർ 27ന് നടന്ന നെസെറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും നടന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ച് ഉന്നതല അന്വേഷണ കമീഷനെ നിയോഗിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
നെതന്യാഹു അധികാരത്തിൽ തുടരുന്നിടത്തോളം കാലം ഇസ്രായേലിൽ നീതിയുക്തവും സ്വതന്ത്രവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കില്ലെന്ന് ഐസൻകോട്ട് തുറന്നടിച്ചു. ഒക്ടോബർ 27ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിനത്തിൽ യുനൈറ്റഡ് അറബ് ലിസ്റ്റിന്റെ (Ra'am) പ്രവർത്തകരെ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ നെതന്യാഹുവിന്റെ ഓഫീസിനും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന ചാനൽ 12ന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്നാണ് ഈ നീക്കം.
ഇസ്രായേലിലെ പ്രമുഖ വാർത്താ മാധ്യമമായ 'ചാനൽ 12'-ന്റെ 'ഉവ്ദ' (Uvda) പ്രോഗ്രാം പുറത്തുവിട്ട അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടാണ് രാജ്യത്ത് പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ഭൂകമ്പത്തിന് കാരണമായത്. ഒക്ടോബർ 27ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം അറബ് വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ പണവും വൗച്ചറുകളും കൈവശം വെച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് യുനൈറ്റഡ് അറബ് ലിസ്റ്റിന്റെ (റാം പാർട്ടി) പ്രവർത്തകരുടെ വീടുകൾ പൊലീസ് റെയ്ഡ് ചെയ്യുകയും ശരിയായ വാറന്റുകൾ ഇല്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഇവരെ വിട്ടയച്ചു.
നെതന്യാഹുവിന്റെ ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ഇഡോ നോർഡൻ (Ido Norden) അടക്കമുള്ള ഉന്നത സഹപ്രവർത്തകർ പൊലീസിന് തെറ്റായ ഇന്റലിജൻസ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയാണ് കേസിന് തുടക്കമിട്ടത്. അറബ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കുന്നു എന്ന പ്രചാരണം ശക്തമാക്കാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചതെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം അഞ്ച് അറബ് എം.പിമാരെ ഫോൺ ചോർത്താൻ ഷിൻ ബെത്ത് (Shin Bet) മേധാവി ഡേവിഡ് സിനി അനുമതി തേടിയിരുന്നെങ്കിലും, അറ്റോർണി ജനറൽ ഗാലി ബഹറാവ്-മിയാര ആ ആവശ്യം കർശനമായി തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു.
സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിലൂടെയാണ് ഗാഡി ഐസൻകോട്ട് ശക്തമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ ഭരണകക്ഷി ബ്ലോക്കിനും പ്രതിപക്ഷത്തിനും കേവല ഭൂരിപക്ഷമായ 61 സീറ്റുകൾ നേടാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതേതുടർന്ന് രാജ്യത്ത് പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ പ്രസിഡന്റ് ഐസക് ഹെർസോഗ് (Isaac Herzog) ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. നാഷണൽ യൂനിറ്റി സർക്കാറിലേക്ക് ചേരാൻ നെതന്യാഹു നടത്തിയ നീക്കങ്ങളെ ഐസൻകോട്ട് തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്തു.
2019നും 2022നും ഇടയിൽ ഇസ്രായേലിൽ നടന്ന അഞ്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് സമാനമായ രീതിയിൽ വീണ്ടുമൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് രാജ്യം നീങ്ങുമോ എന്ന ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. നെതന്യാഹു അധികാരത്തിൽ തുടരുന്നിടത്തോളം കാലം സുതാര്യമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അസാധ്യമാണെന്നാണ് ഐസൻകോട്ടിന്റെ നിലപാട്. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അറബ് വോട്ടർമാരുടെ പോളിങ് ശതമാനം ചരിത്രപരമായ ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തുകയും (ഏകദേശം 77%), അറബ് പാർട്ടികൾ 19 സീറ്റുകൾ നേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ വിജയത്തെയും ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തെയും തകർക്കാനാണ് ഭരണപക്ഷത്തുനിന്നും ബോധപൂർവ്വമായ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നതെന്ന ആക്ഷേപമാണ് പ്രതിപക്ഷം ശക്തമാക്കുന്നത്.