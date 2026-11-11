‘നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ രക്തക്കറ’: ജോ ബൈഡനെതിരെ ഫലസ്തീൻ അനുകൂലികളുടെ പ്രതിഷേധം

‘നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ രക്തക്കറ’: ജോ ബൈഡനെതിരെ ഫലസ്തീൻ അനുകൂലികളുടെ പ്രതിഷേധംtext_fields
ഡബ്ലിൻ: അയർലൻഡിലെ ഡബ്ലിനിൽ അപ്രതീക്ഷിത സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ മുൻ യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനെതിരെ ഫലസ്തീൻ അനുകൂലികളുടെ പ്രതിഷേധം. ഡബ്ലിനിലെ ട്രിനിറ്റി കോളജിൽ ഭാര്യ ജിൽ ബൈഡനും മകൻ ഹണ്ടർ ബൈഡനുമൊപ്പമെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. സംഭവത്തിൽ രണ്ടുപേരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ഹണ്ടർ ബൈഡന് കോളജ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ പൊതുചർച്ചകൾക്കുള്ള മികച്ച സംഭാവനക്കുള്ള ഗോൾഡ് മെഡൽ സമ്മാനിക്കുന്ന ചടങ്ങിനിടെയാണ് പ്രതിഷേധം നടന്നത്. ബൈഡനെ ‘യുദ്ധക്കുറ്റവാളി’യെന്ന് വിളിച്ച പ്രതിഷേധക്കാർ അദ്ദേഹത്തിനു നേരെ ഒരു വസ്തു എറിഞ്ഞതായും ഐറിഷ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്ററായ ആർ.ടി.ഇ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഗസ്സയിലും അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന സൈനിക നടപടികൾക്കിടെ അമേരിക്ക ഇസ്രായേലിന് പിന്തുണ നൽകുന്നതിനെതിരെയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. ബൈഡൻ കുടുംബം മടങ്ങാൻ തുടങ്ങിയതോടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായി. കാറുകൾ കടന്നുപോകുന്ന ഫ്രണ്ട് സ്ക്വയറിൽ വിദ്യാർഥികൾ തടിച്ചുകൂടി ‘നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലേ’, ‘വംശഹത്യ ജോ’ തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കി.
ഇസ്രായേലുമായി ദീർഘകാലമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന നേതാവാണ് ജോ ബൈഡൻ. താൻ ഇസ്രായേലിന്റെ ആജീവനാന്ത പിന്തുണക്കാരനാണെന്ന് ബൈഡൻ തന്നെ പരസ്യമായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലിരിക്കെ ഇസ്രായേലിന്റെ സുരക്ഷക്കുള്ള പിന്തുണ തുടരുമെന്ന് ആവർത്തിച്ച അദ്ദേഹം, ഗസ്സ വംശഹത്യക്കിടെ ഇസ്രായേലിന് അധിക സൈനിക സഹായവും ആയുധങ്ങളും നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
അതേസമയം, ചടങ്ങിൽ ഹണ്ടർ ബൈഡൻ 2024ലെ തന്റെ ശിക്ഷാവിധിയെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു. ആ വർഷത്തെ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ തന്റെ പേര് രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യമായി മാറിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. താൻ ചെയ്ത ചില തെറ്റുകൾ ആരോപണങ്ങളിൽ പറയുന്നതുപോലെയാണെന്നും എന്നാൽ ഒരാൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കാൾ അയാൾ ആരാണെന്നതിലേക്ക് ആരോപണങ്ങൾ ചുരുങ്ങുകയാണെന്നും ഹണ്ടർ പ്രതികരിച്ചു.
അടുത്തിടെ നടന്ന യു.എസ് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെക്കുറിച്ചും കോൺഗ്രസിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് ലഭിച്ച മുന്നേറ്റത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. ‘ബ്ലൂ വേവ്’ ജനങ്ങൾ ട്രംപിനെ മടുത്തതിന്റെ സൂചനയാണെന്നും ഹണ്ടർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.