2025ൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 47,000 സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളുമെന്ന് യു.എൻ റിപ്പോർട്ട്text_fields
ന്യൂയോർക്ക്: ലോകമെമ്പാടും 2025ൽ 47,000ത്തിലധികം സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളും അടുത്ത ബന്ധുക്കളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് യു.എൻ റിപ്പോർട്ട്. ഓരോ മണിക്കൂറിലും ഇത്തരത്തിൽ അഞ്ച് പേരാണ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത്. മുൻ വർഷങ്ങളിലെ കണക്കുകളും ഇതിൽ നിന്ന് വലിയ വ്യത്യാസമില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഇത് ഓരോ ദിവസവും 129 സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളും കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഈ കണക്കുകൾ. 122 രാജ്യങ്ങളിലെയും പ്രദേശങ്ങളിലെയും സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ വിശകലനം ചെയ്താണ് ഈ കണക്ക് തയ്യാറാക്കിയത്.
യു.എൻ വിമൻ, യു.എൻ ഓഫീസ് ഓൺ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ക്രൈം എന്നിവയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി അടുത്ത ബന്ധുക്കളാൽ 45,000നും 51,000നും ഇടയിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും കൊലചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം മനപൂർവമായ നരഹത്യക്ക് ഇരയായത് 78,000 സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളുമാണ്. ഇതിൽ ഏകദേശം 60 ശതമാനം പേരെയും പങ്കാളിയോ കുടുംബാംഗമോ കൊലപ്പെടുത്തിയതാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്.
2025ൽ ലോകമെമ്പാടും കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് 19 ശതമാനം സ്ത്രീകളാണ്. എന്നാൽ, അതിൽ 60 ശതമാനം പേരും സ്വകാര്യ ഇടങ്ങളിലാണ് (വീടുകളിൽ) കൊല്ലപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ, കൊലചെയ്യപ്പെട്ട പുരുഷന്മാരിൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 11 ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ്.
കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഇത്തരം കൊലപാതകങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ആഫ്രിക്കയിലാണ്. ഇവിടെ 22,100 സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളുമാണ് ഇവിടെ ഗാർഹിക പീഡനങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 15,100 ഇരകളുമായി ഏഷ്യയാണ് തൊട്ടുപിന്നിൽ. അമേരിക്കയിൽ 7,400വും യൂറോപ്പിൽ 2,100വും ഓഷ്യാനിയയിൽ 300 പേരും കൊല്ലപ്പെട്ടു.
ഗാർഹിക പീഡനം തടയുന്നതിനായി ജീവിതപങ്കാളികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും വിശാലമായ കുടുംബബന്ധങ്ങളും ഒരുപോലെ പരിഗണിക്കേണ്ടത് അടിയന്തരമാണെന്ന് യു.എൻ റിപ്പോർട്ടിൽ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ലോകമെമ്പാടും കൊലപാതക നിരക്കുകൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും 'ഫെമിസൈഡ്' (Femicide) നിരക്കുകൾ വളരെ പതുക്കെയാണ് കുറയുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സാമൂഹിക ആചാരങ്ങളിലും ലിംഗപരമായ മുൻവിധികളിലും വേരൂന്നിയതാണ് ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളെന്നും യു.എൻ വ്യക്തമാക്കി.
സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും നേരെയുള്ള ലിംഗാധിഷ്ഠിത കൊലപാതകങ്ങളെയാണ് 'ഫെമിസൈഡ്' എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ജീവിതപങ്കാളികളോ കുടുംബാംഗങ്ങളോ നടത്തുന്ന കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് പുറമെ, സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, നിർബന്ധിത തൊഴിൽ, മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കൊലപാതകങ്ങളും പദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.