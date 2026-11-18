ആദ്യം ഐസൻകോട്ട്, പിന്നീട് നെതന്യാഹു; ഇസ്രായേൽ ഐക്യമുന്നണി സർക്കാരിന് പുതിയ ഫോർമുല?text_fields
ജെറുസലേം: ഇസ്രായേലിൽ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങൾക്ക് കളമൊരുങ്ങുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷിയായ 'യഷർ' നേതാവ് ഗാഡി ഐസൻകോട്ടും തമ്മിൽ ഐക്യമുന്നണി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. റൊട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ ഗാഡി ഐസൻകോട്ട് ആദ്യം പ്രധാനമന്ത്രിയാകുകയും, തുടർന്ന് നെതന്യാഹു ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ലെന്ന് ലിക്കുഡ് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. പ്രമുഖ ഇസ്രായേലി മാധ്യമമായ 'മാരിവ്' ആണ് ഈ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.
തന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ അനുസരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി പദവിയിൽ തുടരാൻ തന്നെയാണ് നെതന്യാഹു ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിലും, രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ താൻ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടരുന്ന തരത്തിൽ റൊട്ടേഷൻ ക്രമീകരിക്കാനാണ് ലിക്കുഡ് പാർട്ടിയുടെ നീക്കം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഹെർട്സ്ലിയയിലെ ഡാൻ അക്കാദിയ ഹോട്ടലിൽ ഇരു പാർട്ടികളുടെയും ചർച്ചാ സംഘങ്ങൾ ഇതിനോടകം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മുൻ ഐ.ഡി.എഫ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫും പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാവുമായ ഗാഡി ഐസൻകോട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ യോഗ്യനാണെന്ന് ലിക്കുഡ് എം.കെ. എലി ഗോൾഡ്ഷ്മിഡും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി സയണിസ്റ്റ് കക്ഷികളിലെ ഏത് നേതാവിനും പ്രധാനമന്ത്രിയാകാമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷം. നെതന്യാഹു ആദ്യം പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്ന തരത്തിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ, നിലവിൽ ഐസൻകോട്ട് ആദ്യം വരികയും പിന്നീട് നെതന്യാഹു ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പുതിയ ഫോർമുലയാണ് ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, നഫ്താലി ബെന്നറ്റും സഖ്യസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗസ്സയിൽ ഒന്നിച്ചുനിന്ന് പോരാടാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, ആര് ആദ്യം പ്രധാനമന്ത്രിയാകണമെന്ന വിഷയത്തിൽ ഇരു പാർട്ടികളും തമ്മിൽ ഇപ്പോഴും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളും പുതിയ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനും ശക്തമായ ഒരു സയണിസ്റ്റ് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുമുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ. ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുന്നതാകും പുതിയ ചർച്ചകൾ.