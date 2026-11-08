‘ഹിന്ദുക്കളെ നാടുകടത്തൂ’; അമേരിക്കയിൽ ദീപാവലി ആഘോഷം അലങ്കോലമാക്കി തീവ്ര ക്രിസ്ത്യൻ വലതുപക്ഷം

‘ഹിന്ദുക്കളെ നാടുകടത്തൂ’; അമേരിക്കയിൽ ദീപാവലി ആഘോഷം അലങ്കോലമാക്കി തീവ്ര ക്രിസ്ത്യൻ വലതുപക്ഷംtext_fields
സിയാറ്റിൽ: അമേരിക്കയിലെ സിയാറ്റിലിൽ ദീപാവലി ആഘോഷത്തിനിടെ ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരെ വംശീയ വിദ്വേഷ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി തീവ്രവലതുപക്ഷ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം. തീവ്രവലതുപക്ഷ പ്രവർത്തകൻ ജേക്ക് ലാങ്ങിന്റെയും തോമസ് അലന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ശനിയാഴ്ച നടന്ന ദീപാവലി ആഘോഷം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. സംഭവത്തെ യു.എസ് കോൺഗ്രസ് അംഗം പ്രമീള ജയപാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ശക്തമായി അപലപിച്ചു.
സിയാറ്റിൽ സെന്റർ ആർമറിയിൽ നടന്ന ആഘോഷത്തിനിടെയാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ വംശീയ അധിക്ഷേപങ്ങളടങ്ങിയ പ്ലക്കാർഡുകളുമായി എത്തിയത്. ഹിന്ദുക്കളെ നാടുകടത്തുക, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പകരം ഹിന്ദുക്കളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ് പ്ലക്കാർഡുകളിലുണ്ടായിരുന്നത്. കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ നടക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു പ്രതിഷേധക്കാരുടെ കടന്നുകയറ്റം. ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ ഇവരെ തടയുകയും വേദിയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു.
സംഭവത്തിനുശേഷം പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച ജേക്ക് ലാങ് ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരെ അധിക്ഷേപ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തി. അമേരിക്കയിലെ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ടെക്സസ് സംസ്ഥാനത്ത് ഡെമോക്രാറ്റുകൾ നേടിയ വിജയത്തിന് ഹിന്ദുക്കളാണ് കാരണമെന്നും ക്രമക്കേട് നടന്നതായും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
സംഭവത്തിൽ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണവുമായി ഇന്ത്യൻ വംശജയായ യു.എസ് കോൺഗ്രസ് അംഗം പ്രമീള ജയപാൽ രംഗത്തെത്തി. ഇത്തരം വംശീയ വിദ്വേഷ പ്രകടനങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം വെറുപ്പുളവാക്കുന്നതാണെന്ന് അവർ എക്സിൽ കുറിച്ചു. ദീപാവലി പ്രധാനപ്പെട്ട ആഘോഷമാണെന്നും ഇന്ത്യൻ വംശജർക്ക് ഭയമില്ലാതെ അത് ആഘോഷിക്കാൻ കഴിയണമെന്നും ജയപാൽ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം വിദ്വേഷ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് സിയാറ്റിലിലോ അമേരിക്കയിലോ സ്ഥാനമില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യൻ വംശജനായ വ്യവസായി അജയ് ജെയിൻ ഭൂട്ടോറിയയും സംഭവത്തെ അപലപിച്ചു. സമാധാനപരമായി നടന്ന ദീപാവലി ആഘോഷത്തിനിടെ അതിക്രമിച്ചുകയറി വംശീയ അധിക്ഷേപം നടത്തിയത് കടുത്ത വിദ്വേഷത്തിന്റെയും അസഹിഷ്ണുതയുടെയും പ്രകടനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വെളിച്ചത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ആഘോഷമാണ് ദീപാവലിയെന്നും ഹിന്ദുക്കളെയും ഇന്ത്യൻ കുടിയേറ്റക്കാരെയും വംശീയമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഹിന്ദു സംഘടനകളുടെ കൂട്ടായ്മയായ കോയലിഷൻ ഓഫ് ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്കയും (CoHNA) സംഭവത്തെ അപലപിച്ചു. മറ്റ് ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളും തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സിയാറ്റിലിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു.
2021 ജനുവരി ആറിന് യു.എസ് പാർലമെന്റ് മന്ദിരമായ ക്യാപിറ്റോളിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ ഒരാളാണ് ജേക്ക് ലാങ്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തടവിലായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് 2025ൽ രണ്ടാം തവണ അധികാരമേറ്റ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് മാപ്പുനൽകിയിരുന്നു. ഷികാഗോക്ക് സമീപമുള്ള ഹിന്ദു ക്ഷേത്രത്തിൽ കൂട്ടവെടിവെപ്പ് നടത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടെന്നാരോപിച്ച് 19കാരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവത്തിന് പിന്നാലെയാണ് സിയാറ്റിലിലെ ദീപാവലി ആഘോഷത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
വൈറ്റ് ഹൗസിൽ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യൻ വംശജർക്കൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സിയാറ്റിലിൽ വിദ്വേഷ പ്രതിഷേധമുണ്ടായത്. വാഷിങ്ടൺ സംസ്ഥാന ഗവർണർ ബോബ് ഫെർഗൂസനും ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾക്കൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷിച്ചിരുന്നു. അമേരിക്കയുടെ സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജർ നൽകുന്ന സംഭാവനകളെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു.