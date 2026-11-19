'യുദ്ധം ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കാം, പക്ഷേ ആക്രമിച്ചാൽ തുടച്ചുനീക്കും'; രാസ-ജൈവ ആയുധ ഭീഷണിയിൽ ഇറാന് ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്text_fields
വാഷിങ്ടൺ: ആണവായുധ ലക്ഷ്യങ്ങൾ തടയപ്പെട്ടതോടെ ഇറാൻ രാസ, ജൈവ ആയുധങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുകയാണെന്നും, അമേരിക്കക്കെതിരെ ഏതെങ്കിലും നീക്കം നടത്തിയാൽ കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകുമെന്നും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻങുമായും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിനുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഫോക്സ് ന്യൂസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം. ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷം ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസിയിൽ റേഡിയോളജിക്കൽ 'ഡേർട്ടി ബോംബ്' ആക്രമണത്തിന് ഇറാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തോടാണ് ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചത്. ആണവായുധം നിർമ്മിക്കുന്നത് പ്രയാസമായതിനാൽ ഇറാൻ വിഷവാതകങ്ങളും ജൈവായുധങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന സൂചനകളുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ ഇറാനെ തുടച്ചുനീക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു. ജനുവരി ഒന്നിന് ശേഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുകയെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാമെന്നും ട്രംപ് സൂചിപ്പിച്ചു.
ഇറാനുമായി ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ കരാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ട്രംപ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്നാൽ ഭാവിയിൽ വരുന്ന ദുർബലരായ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടങ്ങളെപ്പോലും ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ശക്തവും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ കരാറാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇറാന്റെ നാവികസേനയെയും വ്യോമസേനയെയും വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെയും തകർത്തതായും മിസൈൽ ശേഷി പന്ത്രണ്ടോ പതിമുന്നോ ശതമാനമായി കുറച്ചതായും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. മുൻപുണ്ടാക്കിയ ധാരണാപത്രത്തിലൂടെ ഇറാനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമായെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇറാൻ വിഷയത്തിൽ ചൈനയുടെയോ റഷ്യയുടെയോ സഹായം തേടേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഇറാന് നൽകുന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ സഹായം നിസ്സാരമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി. അമേരിക്കയും ചൈനയും പരസ്പരം ചാരപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ചൈനയേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ ചാരപ്രവർത്തനം നടത്താൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അമേരിക്ക, റഷ്യ, ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആണവായുധ കുറയ്ക്കലും പരിശോധനകളും ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സാങ്കേതിക തകരാറുകളും എൻവിഡിയ-സ്പേസ് എക്സ് പരാമർശങ്ങളും
അമേരിക്കൻ ബാങ്കിങ്, വ്യോമയാന, എൻഎസ്എ ശൃംഖലകളിലുണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണെന്നും ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവിക പ്രശ്നങ്ങളാണിതെന്നും വിദേശ ആക്രമണമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എൻവിഡിയ മേധാവി ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങിനെയും ഇലോൺ മസ്കിനെയും പ്രശംസിച്ച ട്രംപ്, മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രതിഭകളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ചിപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ അമേരിക്കയാണ് മുന്നിലെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംഘർഷം നയതന്ത്രത്തിലൂടെയോ സൈനിക നീക്കത്തിലൂടെയോ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന ട്രംപിന്റെ വാക്കുകൾ നിർണ്ണായക ചോദ്യങ്ങളാണ് ബാക്കിവയ്ക്കുന്നത്.