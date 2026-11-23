ഇസ്രായേൽ-ഫലസ്തീൻ നയം: യു.എസ് ജനാധിപത്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകണമെന്ന് അൽ-സഈദ്text_fields
വാഷിങ്ടൺ: ഇസ്രായേൽ-ഫലസ്തീൻ നയത്തിൽ യു.എസ് ജനാധിപത്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകണമെന്ന് സെനറ്റർ അൽ സഈദ്. എൻ.ബി.സിയുടെ 'മീറ്റ് ദ പ്രസ്' പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മിഷിഗണിൽ നിന്നുള്ള നിയുക്ത ഡെമോക്രാറ്റിക് സെനറ്റർ അബ്ദുൽ അൽ സഈദ്. "തലമുറകളായി വിശുദ്ധ നാട്ടിൽ കുടുംബങ്ങളുള്ള പലസ്തീൻ ജനതയുമുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അവർക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു രാഷ്ട്രം ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കാണാൻ മാത്രമാണ് അവരുടെ വിധി, അതിനെ നമ്മൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുഎസ് "എപ്പോഴും മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മുകളിൽ ജനാധിപത്യത്തെയാണ് പ്രതിഷ്ഠിക്കേണ്ടതെന്ന്" അൽ സഈദ് പറഞ്ഞു.
വംശീയ രാഷ്ട്രങ്ങളോടുള്ള തന്റെ എതിർപ്പ് ആവർത്തിച്ച അദ്ദേഹം ജനാധിപത്യ തത്വങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിന് ഒരു ജൂത രാഷ്ട്രമെന്ന സ്വത്വം നിലനിർത്താൻ കഴിയുമോ എന്നും ചോദിച്ചു. "വംശീയ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, സമാധാനത്തിനും അന്തസ്സിനും സ്വയംഭരണാവകാശത്തിനുമുള്ള തുല്യാവകാശത്തിലാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന്റെ നിറം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാമെങ്കിലും, നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടാകാമെങ്കിലും, അമേരിക്കയും അമേരിക്കൻ നിയമങ്ങളും നമ്മെയെല്ലാം ഒരുപോലെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുതയെ നമ്മൾ മാനിക്കുന്നു, നമ്മൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഏതൊരു സർക്കാരും ആ അടിസ്ഥാനപരമായ, ഒരേ ആദർശങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണമെന്ന ആശയം അത്ര വലിയൊരു കാര്യമല്ല. പലസ്തീനികൾക്കും ജൂത ഇസ്രായേലികൾക്കും ഒരുപോലെ സമാധാനം, അന്തസ്സ്, സ്വയംഭരണാവകാശം എന്നിവയ്ക്കുള്ള തുല്യാവകാശത്തിന്റെയും, നീതിയുടെയും, ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വ്യക്തത പുലർത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു," അൽ സഈദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.