നെതന്യാഹുവിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഐസൻകോട്ട് പിണങ്ങി; കൂടിക്കാഴ്ച്ച റദ്ദാക്കി

നെതന്യാഹുവിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഐസൻകോട്ട് പിണങ്ങി; കൂടിക്കാഴ്ച്ച റദ്ദാക്കിtext_fields
തെൽഅവീവ്: ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിന്റെ യാഷർ പാർട്ടി, സർക്കാർ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്കായി പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ ലിക്കുഡ് പാർട്ടിയുമായി നടത്താനിരുന്ന കൂടിക്കാഴ്ച റദ്ദാക്കി.
പുതിയ നെസെറ്റിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ നെതന്യാഹു നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഐസൻകോട്ട് രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് ഈ തീരുമാനം. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം ‘അസംബന്ധവും ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതും വിദ്വേഷം വളർത്തുന്നതും അങ്ങേയറ്റം അപമാനകരവുമാണെ’ന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു.
ഇറാന്റെ ആണവ ഭീഷണി നേരിടാൻ ഇസ്രായേൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിലകൊള്ളേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ദേശീയ ഐക്യസർക്കാരിൽ പങ്കുചേരാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളോട് നെതന്യാഹു ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് യാഷർ പാർട്ടി കൂടിക്കാഴ്ച റദ്ദാക്കിയത്.
ഇസ്രായേലിന്റെ അടുത്ത സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ചുമതല ലഭിച്ച ഐസൻകോട്ട്, നെതന്യാഹുവിന്റെ പരാമർശങ്ങൾ നിലവിലെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ യോഗ്യനല്ലെന്ന തന്റെ നിലപാടിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയതായി പറഞ്ഞു.
‘ദേശീയ അടിയന്തര ഐക്യസർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ നാം അടിയന്തരമായി നടപടിയെടുക്കണം. നെതന്യാഹുവിന്റെ തുടർന്നുള്ള ഭരണം ഇസ്രായേലിനെ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയും രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ അപകടത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്’ -അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളായ യായിർ ലാപിഡ്, യായിർ ഗോലാൻ, അവിഗ്ദോർ ലിബർമാൻ, നഫ്താലി ബെന്നറ്റ് എന്നിവർ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ടുവരണമെന്നും ഐസൻകോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ദേശീയ ഐക്യത്തേക്കാൾ സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ നിലനിൽപ്പിനാണ് നെതന്യാഹു മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും ഇസ്രായേലികളെ ഒരുമിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നതിന്റെ മറ്റൊരു തെളിവാണ് പാർലമെന്റിലെ പ്രസംഗമെന്നും യാഷർ പാർട്ടി ആരോപിച്ചു. പ്രസംഗത്തിനിടെ, സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ അറബ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ ആശ്രയിക്കാൻ ജൂത പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ തയ്യാറാണോയെന്നും നെതന്യാഹു ചോദിച്ചു. ‘ലജ്ജാകരം, ഭീകരവാദത്തെ പിന്തുണക്കുന്ന റഅം, ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ സഹായത്തോടെ അപകടകരമായ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്’ എന്നായിരുന്നു നെതന്യാഹുവിന്റെ കുറിപ്പ്.
കൂടിക്കാഴ്ച റദ്ദാക്കിയത് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നും നെതന്യാഹുവിന്റെ പാർട്ടിയുമായുള്ള ചർച്ചകൾ അവസാനിപ്പിച്ച ഐസൻകോട്ടും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും അതേസമയം അറബ് പാർട്ടികളുമായി ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണെന്നും ലിക്കുഡ് ആരോപിച്ചു.