ഇറാനെതിരെ സൈനിക നീക്കം വേണ്ടെന്ന് നെതന്യാഹുവിനോട് ഐസൻകോട്ട്

ഇറാനെതിരെ സൈനിക നീക്കം വേണ്ടെന്ന് നെതന്യാഹുവിനോട് ഐസൻകോട്ട്text_fields
തെൽ അവീവ്: ഇറാനെതിരെ സൈനിക നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പുതിയ സർക്കാർ അധികാരമേൽക്കുന്നതുവരെ സംയമനം പാലിക്കണമെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് യാഷർ പാർട്ടി നേതാവ് ഗാദി ഐസൻകോട്ട്. ദേശീയ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രതയും ഉത്തരവാദിത്തവും പുലർത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇതുസംബന്ധിച്ച് നെതന്യാഹുവിന് ഐസൻകോട്ട് കത്തയച്ചു. പുതിയ സർക്കാറിന് പാർലമെന്റിന്റെ വിശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കാവുന്ന അപകടകരമായ നീക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രധാനമന്ത്രിയിൽനിന്ന് പതിവായി സുരക്ഷാ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അറ്റോർണി ജനറൽ ഗാലി ബഹരവ്-മിയാരയ്ക്കും അദ്ദേഹം കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇറാനെതിരെ സൈനിക നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നെതന്യാഹുവും ഇസ്രായേൽ സൈനിക മേധാവി ഇയാൽ സമീറും തമ്മിൽ വീണ്ടും അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടായെന്ന വാർത്തക്കു പിന്നാലെയാണ് ഐസൻകോട്ടിന്റെ നീക്കം.
ഒക്ടോബർ 27ന് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷവും ഇസ്രായേലിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. പുതിയ സർക്കാർ അധികാരമേൽക്കുന്നതുവരെ നെതന്യാഹു കാവൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടരും. അതേസമയം, സർക്കാറിന്റെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും സുരക്ഷാ വിഭാഗങ്ങളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ചും സുരക്ഷാ പരിഗണനകൾ മുൻനിർത്തിയുമാണ് എടുത്തതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് വ്യക്തമാക്കി. ഐസൻകോട്ടിന്റെ കത്ത് സുരക്ഷാ വിഷയങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കാനുള്ള നിരുത്തരവാദപരമായ നീക്കമാണെന്നും ഓഫിസ് വിമർശിച്ചു.
സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളിൽ മേൽനോട്ടമില്ലാത്ത സാഹചര്യം അനുവദിക്കില്ലെന്നും സർക്കാർ തീരുമാനങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ പരിഗണനകൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കണം മുൻഗണനയെന്നും ഐസൻകോട്ട് പ്രതികരിച്ചു.