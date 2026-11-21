‘നെതന്യാഹു കാവൽ പ്രധാനമന്ത്രി പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു’; ഇസ്രായേലിൽ പുതിയ സർക്കാർ വൈകില്ലെന്ന് ഐസൻകോട്ട്text_fields
ജറുസലം: ഇസ്രായേലിൽ പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ അനാവശ്യമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകില്ലെന്ന് മുൻ സൈനിക മേധാവിയും യാശർ പാർട്ടി നേതാവുമായ ഗാഡി ഐസൻകോട്ട് വ്യക്തമാക്കി. സഖ്യകക്ഷികൾക്കിടയിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. അടുത്ത മാസത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച് ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവിനെ അധികാരത്തിൽനിന്ന് മാറ്റാനാണ് ഐസൻകോട്ടിന്റെ നീക്കം.
സർക്കാർ രൂപീകരണ ചർച്ചകൾ അനാവശ്യമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും ഉചിതമായ സമയത്ത് താൻ നയിക്കുന്ന സർക്കാരിന് അംഗീകാരം തേടി പാർലമെന്റിനെ സമീപിക്കുമെന്നും ഐസൻകോട്ട് എക്സിൽ കുറിച്ചു. സഖ്യം രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ തിടുക്കം കാണിക്കില്ലെങ്കിലും നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വിശാലമായ സഖ്യം രൂപീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷ ദേശീയ അടിയന്തര സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള നിർദേശം പാർലമെന്റിൽ വോട്ടിനിടാൻ തയ്യാറാണെന്നും ഐസൻകോട്ട് അറിയിച്ചു. പുതിയ സർക്കാരിന് അധികാരം നൽകണമോ അതോ നെതന്യാഹുവിനെ കാവൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടരാൻ അനുവദിച്ച് രാജ്യത്തെ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നയിക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഓരോ പാർലമെന്റ് അംഗവും സ്വന്തം മനഃസാക്ഷിക്കനുസരിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
രാജ്യം അതീവ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്നും ഐസൻകോട്ട് പറഞ്ഞു. നെതന്യാഹു കാവൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണെന്നും സൈനിക മുൻഗണനകളെ രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യങ്ങളുമായി കൂട്ടിക്കലർത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. സൈനിക നീക്കങ്ങളുടെ സമയക്രമം രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് അധികാരത്തിൽ തുടരാനാണ് നെതന്യാഹുവിന്റെ ശ്രമമെന്നും ഐസൻകോട്ട് വിമർശിച്ചു.
അതേസമയം, സഖ്യരൂപീകരണ ചർച്ചകൾ അട്ടിമറിച്ച് അധികാരത്തിൽ തുടരുന്നതിനായി നെതന്യാഹു ഇറാനെതിരെ പുതിയ സൈനിക നീക്കത്തിന് മുതിർന്നേക്കാമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളുടെ ആശങ്ക.
ഒക്ടോബറിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കും വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം നേടാനായിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ചുമതല പ്രസിഡന്റ് ഐസക് ഹെർസോഗ് ഐസൻകോട്ടിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് രണ്ടാഴ്ചയോളമായി. 120 അംഗങ്ങളുള്ള പാർലമെന്റിൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് 61 സീറ്റുകൾ ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ, ഐസൻകോട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യത്തിന് നിലവിൽ 48 സീറ്റുകൾ മാത്രമാണുള്ളത്.
അറബ് പാർട്ടികളായ റഅം, ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റ് എന്നിവയിലെ 19 എംപിമാരുടെ പുറത്തുനിന്നുള്ള പിന്തുണയോടെ ന്യൂനപക്ഷ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനാണ് ഐസൻകോട്ടിന്റെ നീക്കം. എന്നാൽ, ഐസൻകോട്ടിന്റെ സഖ്യത്തിലെ ദേശീയവാദി നേതാവായ അവിഗ്ദോർ ലിബർമാൻ ഈ നീക്കത്തെ ശക്തമായി എതിർക്കുകയാണ്. പകരം, ഷാസ്, യുണൈറ്റഡ് തോറ ജൂതഇസം എന്നീ തീവ്ര യാഥാസ്ഥിതിക പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയോടെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കണമെന്നാണ് ലിബർമാന്റെ നിലപാട്.
അതേസമയം, ദേശീയ ഐക്യസർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നെതന്യാഹുവും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഐസൻകോട്ടിന്റെ പ്രധാന സഖ്യകക്ഷിയായ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി നഫ്താലി ബെന്നറ്റും ഈ നിർദേശത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇതോടെ ഇസ്രായേലിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാവുകയാണ്.