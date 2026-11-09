ഐസൻകോട്ട് വരുന്നു; പുലരുമോ പുതിയ ഇസ്രായേൽ?text_fields
തെൽ അവീവ്: യാഷർ പാർട്ടി നേതാവ് ഗാഡി ഐസൻകോട്ട് അധികാരമേറുമ്പോൾ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളിലേക്ക്. ഒരു സഖ്യത്തിനും നേരിട്ട് ഭൂരിപക്ഷം നൽകാതെയാണ് രാജ്യത്ത് ജനം വിധിയെഴുതിയത്. അതിനാൽ ഒത്തുതീർപ്പ് രാഷ്ട്രീയമാകും ഐസൻകോട്ടിന്റെ വജ്രായുധം. ഇത് ഏതറ്റം വരെയെന്നതാണ് വിഷയം.
കഴിഞ്ഞ തവണ തീവ്ര വലതുപക്ഷ കക്ഷികളുടെ പിന്തുണയിൽ അധികാരം നിലനിർത്തിയ നെതന്യാഹു അവരുടെ സമ്മർദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി മഹാക്രൂരതകൾ നിരന്തരം തുടർന്നുപോന്നിരുന്നു.
രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ പരിചയമില്ലാതെ ഇത്തവണ ഐസൻകോട്ട് എത്തുമ്പോഴും ഇവർ എല്ലാവരുമില്ലെങ്കിലും തീവ്ര യാഥാസ്ഥിതിക കക്ഷികളിൽ ആരെങ്കിലും മന്ത്രിസഭയിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. ഇവർക്കുവേണ്ടി വംശഹത്യ കൂടുതൽ തീവ്രമായി തുടരുക തന്നെയാകുമോ ഐസൻകോട്ടിന്റെയും രീതി എന്ന ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നു. ഇസ്രായേൽ ചെറുത്തുനിൽപിന് ഏതറ്റം വരെയും പോകാൻ നിർദേശിക്കുന്ന ‘ദാഹിയ സിദ്ധാന്തം’ രൂപവത്കരിച്ചയാൾ കൂടിയാണ് ഐസൻകോട്ട് എന്ന് ഓർക്കണം. എന്നാൽ, ബെൻ ഗ്വിറിന്റെയും സ്മോട്രിച്ചിന്റെയും തീവ്ര നിലപാടുകൾ അത്രക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ താനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയതാണ്.
ഒക്ടോബർ 27ന് ഇസ്രായേൽ ബൂത്തിലേക്ക് പോകും മുന്നേ ഐസൻകോട്ട് മുന്നിലെത്തുമെന്ന് അഭിപ്രായ സർവേകൾ സൂചന നൽകിയതാണ്. എന്നാൽ, നേരത്തെ ഗസ്സ അധിനിവേശത്തിനായി നെതന്യാഹു രൂപം നൽകിയ യുദ്ധ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായിരുന്ന ഐസൻകോട്ടിന് നിലപാടിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാകാനിടയില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിലവിൽ, ഗസ്സക്ക് പുറമെ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും അതിതീവ്ര അധിനിവേശം തുടരുകയാണ്. തീവ്രവലതുപക്ഷ മന്ത്രിമാരായിരുന്ന ഇറ്റമർ ബെൻഗ്വിർ, ബെസലാൽ സ്മോട്രിച്ച് എന്നിവരായിരുന്നു നേതൃത്വം നൽകിയത്. ഈ കുരുതികളും അധിനിവേശങ്ങളും ഒരളവോളം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അറബ് കക്ഷികളുടെ പിന്തുണ സഹായിക്കുമോ എന്നാണ് അറിയേണ്ടത്.
ഇസ്രായേലിൽ നെതന്യാഹുവും യു.എസിൽ ഡോണൾഡ് ട്രംപും ഒരാഴ്ചയുടെ അകലത്തിൽ കടുത്ത ജനരോഷം തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് പിറകെ അധികാരമേറുന്ന ഐസൻകോട്ടിന് എവിടെ നിൽക്കണമെന്ന വിഷയം നിർണായകമാണ്. നിലവിൽ, ഇസ്രായേൽ ജനതയിൽ വലിയ പങ്കും അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണക്കുന്നവരാണ്. മൊറോക്കോ വംശജരായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇസ്രായേലിലെ തിബിരീസിൽ പിറന്ന ഐസൻകോട്ട് 18ാം വയസ്സ് മുതൽ ഇസ്രായേൽ സേനയുടെ ഭാഗമാണ്.
അറബ് കക്ഷികൾ നിർണായകം
ജറൂസലം: ഇസ്രായേലിൽ ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിനെ മന്ത്രിസഭ രൂപവത്കരണത്തിന് ക്ഷണിച്ചതോടെ കൂടുതൽ അവസരം തെളിഞ്ഞ് അറബ് കക്ഷികൾ. റാമിന് പുറമെ ഹദശ്, തആൽ, ബലദ് എന്നിവയടങ്ങിയ ജോയന്റ് ലിസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ അറബ് കക്ഷികൾക്ക് 19 സീറ്റാണുള്ളത്. ഇതിൽ ഹദശ് അറബ്- ജൂത കക്ഷിയാണെങ്കിൽ തആൽ ഫലസ്തീനികളുടെ പൗരാവകാശങ്ങൾക്കായി നിലകൊള്ളുന്ന പാർട്ടിയാണ്. ബലദ് തുല്യ അവകാശം ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തുള്ളവരും. അറബ് കക്ഷികളെ മന്ത്രിസഭയിൽ ചേർക്കില്ലെന്ന് ഐസൻകോട്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, അവർക്ക് കൂടി അവസരം വേണമെന്ന നിലപാടാണ് ഗോലാൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക്. പുറത്തുനിന്ന് പിന്തുണക്കാമെന്ന് അറബ് കക്ഷികളും പറയുന്നു.
കഴിഞ്ഞ സഭയിൽ നെതന്യാഹു സഖ്യത്തിന് 64 സീറ്റായിരുന്നതാണ് കുത്തനെ കുറഞ്ഞ് 53 ആയത്. നെതന്യാഹുവിന്റെ ലികുഡ് പാർട്ടി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷി- 27 സീറ്റ്. ഐസൻകോട്ടിന്റെ യാഷറിന് 21ഉം. ഏറെയായി കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന തോറ ജൂദായിസം എന്ന തീവ്ര ജൂത കക്ഷി പിന്തുണ പിൻവലിച്ചതാണ് നെതന്യാഹുവിന് തിരിച്ചടിയായത്.
അറബ് പാർട്ടികളില്ലാതെ 61 സീറ്റ് എന്ന മാന്ത്രിക അക്കം ഒപ്പിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ അറബ് പാർട്ടികളുടെ പുറത്തുനിന്നുള്ള പിന്തുണയോടെയാകും ഐസൻകോട്ട് ഭരിക്കുക. 2021ൽ ബെനറ്റ് മന്ത്രിസഭയിൽ അറബ് കക്ഷിയായ ‘റാം’ അംഗമായിരുന്നു.
ചരിത്രത്തിലാദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഒരു അറബ് കക്ഷി ഭരണത്തിൽ പങ്കാളിയാകുന്നത്. 18 മാസം മാത്രം നീണ്ട മന്ത്രിസഭ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ അനധികൃത കുടിയേറ്റത്തെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ പിളർപ്പിൽ വീണു. മിക്ക ഇസ്രായേൽ പാർട്ടികളും സ്വതന്ത്ര ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ പിന്തുണക്കുന്നവരല്ല. നെതന്യാഹു പരസ്യമായി ഇതു തള്ളിയിരുന്നു. അതേസമയം, ജൂത കക്ഷികളായ ഷാസ്, യുനൈറ്റഡ് തോറ ജൂദായിസം എന്നിവയെ കൂട്ടി മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാക്കാനായാൽ ഐസൻകോട്ടിന് അറബ് കക്ഷികളില്ലാതെ 61 അംഗ മന്ത്രിസഭയുണ്ടാകും.