അറബ് പൗരന്മാർക്കെതിരായ ‘വംശീയ പ്രചാരണം’; നെതന്യാഹുവിനെ വിമർശിച്ച് ഐസൻകോട്ട്

അറബ് പൗരന്മാർക്കെതിരായ ‘വംശീയ പ്രചാരണം’; നെതന്യാഹുവിനെ വിമർശിച്ച് ഐസൻകോട്ട്text_fields
തെൽ അവീവ്: ഇസ്രായേലിൽ അറബ് വംശജർക്കെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹു വംശീയവും ശത്രുതാപരവുമായ പ്രചാരണം അഴിച്ചുവിടുകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന ഗാഡി ഐസൻകോട്ട്. രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ സമൂഹത്തിൽനിന്ന് അകറ്റിനിർത്താനും അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുമുള്ള ശ്രമം രാജ്യവിരുദ്ധ നടപടിയാണെന്നും ഐസൻകോട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
വെള്ളിയാഴ്ച എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിലാണ് ഐസൻകോട്ടിന്റെ വിമർശനം. ഇസ്രായേലിലെ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 21 ശതമാനവും അറബ് പൗരന്മാരാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചതുമുതൽ പുറത്തുപോകുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളും രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ഈ വിഭാഗത്തിനെതിരെ വംശീയവും അക്രമാസക്തവുമായ പ്രചാരണം നടത്തുകയാണെന്ന് ഐസൻകോട്ട് ആരോപിച്ചു.
വോട്ട് ചെയ്യാത്തവരുടേതുൾപ്പെടെ എല്ലാ പൗരന്മാരുടെയും പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന് ഐസൻകോട്ട് പറഞ്ഞു. അറബ് പൗരന്മാരും ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അറബ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികളുമായി അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെങ്കിലും, ഒരു സമൂഹത്തെയാകെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതും പാർശ്വവൽക്കരിക്കുന്നതും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തിന് നിരക്കുന്നതല്ലെന്നും ഐസൻകോട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഒക്ടോബർ 27-ന് നടന്ന പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 120 അംഗ നെസെറ്റിൽ ഒരു മുന്നണിക്കും വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇസ്രായേലിൽ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം ഉടലെടുത്തത്. 67 നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കിയതോടെയാണ് പ്രസിഡന്റ് ഇസാക്ക് ഹെർസോഗ്, ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിനെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചത് അതേസമയം നെതന്യാഹുവിന് 46 പേരുടെ പിന്തുണ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്.
28 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കേണ്ട ഐസൻകോട്ട്, സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു കൂട്ടുകക്ഷി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ പാർലമെന്ററി ഗ്രൂപ്പുകളുമായും ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണെന്ന് അറിയിച്ചു. സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് വലിയൊരു തെറ്റായിരിക്കുമെന്നും വരുന്ന ആഴ്ചകൾ ഏറെ നിർണ്ണായകമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, വ്യാഴാഴ്ച നെതന്യാഹുവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ഐസൻകോട്ട്, അധികാരക്കൈമാറ്റ കാലയളവിൽ രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനായി രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയെ ചൂഷണം ചെയ്യരുതെന്ന് കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ എടുക്കുന്ന സുരക്ഷാ തീരുമാനങ്ങൾ കൃത്യമായ മേൽനോട്ടത്തിന് വിധേയമായിരിക്കണമെന്നും അപകടകരമായ നീക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് നെതന്യാഹു വിട്ടുനിൽക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
എന്നാൽ ഇതിനിടെ ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും സൈനിക നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നെതന്യാഹു ആലോചിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.