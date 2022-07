ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് സൈന്യത്തെ അയച്ചിട്ടില്ല, ഇന്ത്യ ലങ്കൻ ജനതക്കൊപ്പം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കൊളംബോ: ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്‍റ് ഗോടബയ രാജപക്‌സയുടെയും പ്രധാനമന്ത്രി റനിൽ വിക്രമസിംഗെയുടെയും വസതികളിൽ പ്രതിഷേധക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആക്രമണം നടത്തിയപ്പോൾ കൊളംബോയിലേക്ക് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് സൈന്യത്തെ അയച്ചെന്ന വാർത്ത ശ്രീലങ്കയിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമീഷൻ നിഷേധിച്ചു.

' ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് ഇന്ത്യ സൈന്യത്തെ അയച്ചതിനെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ നിഷേധിക്കുകയാണ്. ഈ റിപ്പോർട്ടുകളും അത്തരം വീക്ഷണങ്ങളും ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെ നിലപാടിന് യോജിച്ചതല്ല'- ഇന്ത്യൻ ഹൈകമീഷൻ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

ജനാധിപത്യ മാർഗങ്ങളിലൂടെയും മൂല്യങ്ങളിലൂടെയും പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ലങ്കൻ ജനതയ്‌ക്കൊപ്പം ഇന്ത്യ നിലകൊള്ളുന്നുവെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെ വക്താവ് അരിന്ദം ബാഗ്ചി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധമാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ശ്രീലങ്കൻ ജനത അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. ശ്രീലങ്കയിലെ സമീപകാല സംഭവവികാസങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ദുഷ്‌കരമായ കാലഘട്ടത്തെ മറികടക്കാൻ ശ്രീലങ്കൻ ജനത ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യ അവർക്കൊപ്പം നിന്നെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, പ്രസിഡന്റ് ഗോടബയ രാജപക്‌സയും പ്രധാനമന്ത്രി റനിൽ വിക്രമസിംഗെയും രാജി സന്നദ്ധത അറിയിച്ചെങ്കിലും പ്രതിഷേധക്കാർ പ്രസിഡന്റിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ തമ്പടിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്. രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും ദിവസംതോറും വഷളാവുകയാണ്. എണ്ണ ലഭ്യതക്കുറവിനെ തുടർന്ന് ഇന്ധന സ്റ്റേഷനുകളിൽ പൊലീസും സായുധ സേനയുമായി ജനങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടി. ഇന്ധന ക്ഷാമം, സ്കൂളുകളും സർക്കാർ ഓഫീസുകളും അടച്ചിടാൻ നിർബന്ധിതരാക്കി. ആഭ്യന്തര കാർഷിക ഉത്പാതനം കുറഞ്ഞതും വിദേശനാണ്യ ശേഖരത്തിന്റെ അഭാവവും പ്രാദേശിക കറൻസി മൂല്യത്തകർച്ചയും ക്ഷാമത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കുടുംബങ്ങളെ പട്ടിണിയിലേക്കും ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കും തള്ളിവിട്ടു. അര ദശലക്ഷം ആളുകൾ പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയായി എന്നാണ് ലോകബാങ്കിന്‍റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഭക്ഷ്യ അരക്ഷിതാവസ്ഥ വിലയിരുത്തൽ അനുസരിച്ച് ഏകദേശം 6.26 ദശലക്ഷം ശ്രീലങ്കക്കാർക്ക് അടുത്ത നേരത്തെ ഭക്ഷണം എവിടെ നിന്ന് വരുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല. ഭക്ഷ്യവിലക്കയറ്റം റെക്കോർഡിലെത്തിയിരിക്കയാണ്. കുതിച്ചുയരുന്ന ഇന്ധന വില, വ്യാപകമായ ചരക്ക് ക്ഷാമം എന്നിവയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 61 ശതമാനം കുടുംബങ്ങളും ചെലവ് കുറക്കുന്നതുൾപ്പെടെ ചെയ്ത് ജീവിക്കാനായി പൊറുതിമുട്ടുകയാണ്. Show Full Article

Don't send military to Sri Lanka. India is with the people of Lanka