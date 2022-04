ചൈന നിയന്ത്രണരേഖ ലംഘിച്ചാൽ റഷ്യ രക്ഷക്കെത്തില്ല; ഇന്ത്യക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി യു.എസ്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article വാഷിങ്ടൺ: ചൈന യഥാർഥ നിയ​ന്ത്രണരേഖ ലംഘിച്ചാൽ റഷ്യ രക്ഷക്കെത്തില്ലെന്ന് ഇന്ത്യക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി യു.എസ്. അതിരുകളില്ലാത്ത സൗഹൃദത്തിലാണ് റഷ്യയും ചൈനയുമെന്നും യു.എസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. യു.എസ് ഡെപ്യൂട്ടി നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഉപദേഷ്ടാവ് ദലീപ് സിങാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്.

യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന്റെ പേരിൽ റഷ്യക്ക് മേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധങ്ങൾ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യാഘാതം നേരിടേണ്ട് വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയും യു.എസും പരസ്പരം ചുവന്ന വരകൾ വരക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, ആഗോള സമാധാനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യക്കും ചൈനക്കുമിടയിൽ സത്യസന്ധമായ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കുറഞ്ഞ വിലക്ക് റഷ്യയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഊർജ ഇറക്കുമതിക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി. വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത റഷ്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ്ജ ഇറക്കുമതി കുറക്കാനാണ് യു.എസും മറ്റ് യുറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, യു.എസിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചാൽ എന്ത് പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാകുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം തയാറായില്ല.

