വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ദീപാവലി ആഘോഷിച്ച് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്; പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ-അമേരിക്കൻ നേതാക്കളും സി.ഇ.ഒമാരും പങ്കെടുത്തു

വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ദീപാവലി ആഘോഷിച്ച് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്; പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ-അമേരിക്കൻ നേതാക്കളും സി.ഇ.ഒമാരും പങ്കെടുത്തുtext_fields
വാഷ്ങ്ടൺ: വൈറ്റ് ഹൗസിലെ ഓവൽ ഓഫീസിൽ ഈ വർഷത്തെ ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾ വളരെ വിപുലമായ ചടങ്ങോടെ നടന്നു. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഈ സവിശേഷ ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ-അമേരിക്കൻ നേതാക്കളും പ്രമുഖ വ്യക്തികളും, മുൻനിര കമ്പനികളുടെ സി.ഇ.ഒമാരും, വിവിധ നയതന്ത്രജ്ഞരും അതിഥികളായി എത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധത്തിന്റെ പ്രതീകമെന്നോണമാണ് ഈ ആഘോഷത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായത്.
ചടങ്ങിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഓവൽ ഓഫീസിൽ ദീപം തെളിയിച്ചു. 2003-ൽ അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ജോർജ്ജ് ഡബ്ല്യു. ബുഷ് ആരംഭിച്ച ഈ മനോഹരമായ പാരമ്പര്യം ഈ വർഷവും ഭംഗിയായി തുടർന്നുപോരുന്നു. അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിൽ സുപ്രധാന പദവികൾ വഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ-അമേരിക്കൻ വംശജരുടെ സാന്നിധ്യം ഈ ആഘോഷത്തിന് കൂടുതൽ തിളക്കമേകി.
അമേരിക്കയിലെ പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്രജ്ഞരും സംരംഭകരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. യു.എസിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ വിനയ് മോഹൻ ക്വാത്ര, എഫ്.ബി.ഐ ഡയറക്ടർ കാഷ് പട്ടേൽ, ഐ.ബി.എം സി.ഇ.ഒ അരവിന്ദ് കൃഷ്ണ, പ്രശസ്ത സെലിബ്രിറ്റി ഷെഫ് വികാസ് ഖന്ന, മൈക്രോൺ ടെക്നോളജിയുടെ സഞ്ജയ് മെഹ്റോട്ട, ജി.ഒ.ക്യൂ.ഐ സ്ഥാപകൻ വിശാൽ ഗോണ്ടൽ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖർ വൈറ്റ് ഹൗസിലെ ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു.
ഈ പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ വിശാൽ ഗോണ്ടൽ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് ഹനുമാൻ ചാലിസയുടെ ഒരു പ്രതി സമ്മാനമായി നൽകിയത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി. ധീരതക്കും ഭക്തിക്കും ശക്തിക്കും വേണ്ടി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പാരായണം ചെയ്യുന്ന തുളസീദാസിന്റെ ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പ്രസിഡന്റിന് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കുറിച്ചു.