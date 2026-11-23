'ഹൃദയത്തിന് സ്ഥിരമായ തകരാർ സംഭവിച്ചേക്കാം'; ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ കാര്യത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പുമായി സ്വകാര്യ ഡോക്ടർtext_fields
ഇസ്ലാമാബാദ്: ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പാകിസ്താൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ ആരോഗ്യനിലയിൽ ഗുരുതര ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വകാര്യ ഡോക്ടർ. രക്തസമ്മർദം നിയന്ത്രണാതീതമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അടിയന്തര വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിനും മറ്റ് പ്രധാന അവയവങ്ങൾക്കും സ്ഥിരമായ തകരാറുകൾ സംഭവിച്ചേക്കുമെന്ന് ഡോക്ടർ ഫൈസൽ സുൽത്താൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ദിവസങ്ങൾക്കകം രക്തസമ്മർദം നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കണമെന്നും ചികിത്സ വൈകുന്നത് ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ബ്രിട്ടീഷ് മാധ്യമമായ ദ ടെലഗ്രാഫിനോടാണ് ഡോക്ടറുടെ പ്രതികരണം.
30 വർഷത്തിലേറെയായി ഇമ്രാൻ ഖാനെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറാണ് ഫൈസൽ സുൽത്താൻ. 74കാരനായ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധന്റെയോ വൃക്കരോഗ വിദഗ്ധന്റെയോ പരിശോധന ഉടൻ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പാകിസ്താൻ അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ‘ഇത്തരത്തിൽ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദമുള്ള രോഗി എന്റെ അടുത്തെത്തിയാൽ ഇന്നോ നാളെയോ തന്നെ മികച്ച ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധനെയോ വൃക്കരോഗ വിദഗ്ധനെയോ കാണാൻ നിർദേശിക്കും. ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രക്തസമ്മർദം കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ദീർഘകാലം ഇത് ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരുന്നത് ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കും’ -ഫൈസൽ സുൽത്താൻ പറഞ്ഞു.
അനിയന്ത്രിതമായ രക്തസമ്മർദം ഹൃദയത്തിനൊപ്പം വൃക്കകളെയും കണ്ണിലെ റെറ്റിനയെയും ബാധിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജയിലിലെ ഏകാന്തവാസം ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമാക്കുന്നുണ്ടാകാമെന്നും ഡോക്ടർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തന്റെ ദീർഘകാല രോഗിയെ നേരിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആരോഗ്യനില വഷളാകുന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഇമ്രാൻ ഖാൻ പാകിസ്താനിലെ ഉന്നത ജഡ്ജിമാർക്ക് തുറന്ന കത്തയച്ചിരുന്നു. താനും ഭാര്യ ബുഷ്റ ബീബിയും അടിയന്തര ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണെന്നും കോടതി ഉത്തരവുകൾ പോലും ജയിൽ അധികൃതർ നടപ്പാക്കുന്നില്ലെന്നുമായിരുന്നു ആരോപണം.
‘ഈ അവസ്ഥ തുടർന്നാൽ ജീവനോടെ തിരിച്ചുവരാൻ കഴിയാത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിയേക്കാം’ എന്നും ഇമ്രാൻ ഖാൻ കത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അഭിഭാഷകൻ സൽമാൻ സഫ്ദറാണ് നവംബർ 16ന് കത്ത് സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത്. 2025 ഡിസംബർ 20 മുതൽ കടുത്ത ഏകാന്തതടവിലാണ് കഴിയുന്നതെന്നാണ് ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ ആരോപണം. ദിവസവും 22 മണിക്കൂർ വരെ പുറംലോകവുമായി ബന്ധമില്ലാതെ കഴിയേണ്ടിവരുന്നുവെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അഭിഭാഷകരെയും കാണാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. മക്കളുമായി ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനും പുസ്തകങ്ങളും ടെലിവിഷനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രണമുണ്ടെന്നും ആരോപിച്ചു.
ഓഗസ്റ്റ് 18ന് സുപ്രീംകോടതി നൽകിയ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കിയില്ലെന്നും ഇമ്രാൻ ഖാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രണ്ട് ദിവസത്തിനകം ഇസ്ലാമാബാദിലെ ഷിഫ ഇന്റർനാഷനൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നും വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരടങ്ങിയ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപവത്കരിക്കണമെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച അനുവദിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു ഉത്തരവ്. എന്നാൽ, സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയതെന്നും പരിശോധനക്കുശേഷം വീണ്ടും ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
അതേസമയം, നവംബർ 10നും 11നും ഇടയിൽ ഇമ്രാൻ ഖാനെ പരിശോധിച്ച പാകിസ്താൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ആശുപത്രി അധികൃതർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. രക്തസമ്മർദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിശോധനകളിൽ ആരോഗ്യസൂചകങ്ങൾ സാധാരണ നിലയിലാണെന്നായിരുന്നു ആശുപത്രിയുടെ വിശദീകരണം. ജയിലിൽ ആവശ്യമായ ചികിത്സയും സൗകര്യങ്ങളും നിഷേധിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം പാകിസ്താൻ സർക്കാറും തള്ളിയിട്ടുണ്ട്
2023 മുതൽ ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ് പാകിസ്താൻ തെഹ്രീകെ ഇൻസാഫ് (പി.ടി.ഐ) സ്ഥാപകനായ ഇമ്രാൻ ഖാൻ. അഴിമതിക്കേസിലെ ശിക്ഷയെ തുടർന്നാണ് തടവ്. 2022 ഏപ്രിലിൽ പാർലമെന്റിലെ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് പുറത്തായത്. വിവിധ കേസുകളിലെ നിയമപോരാട്ടം തുടരുന്നതിനിടെ ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ ആരോഗ്യനിലയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളും ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്.