മിസിസിപ്പിയിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് ഡെമോക്രാറ്റുകൾ; സ്കോട്ട് കോളത്തിന് അട്ടിമറി ജയം

മിസിസിപ്പിയിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് ഡെമോക്രാറ്റുകൾ; സ്കോട്ട് കോളത്തിന് അട്ടിമറി ജയംtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയിലെ മിസിസിപ്പി സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന സെനറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് ചരിത്രം വിജയം. കടുത്ത മത്സരത്തിനൊടുവിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ കോട്ടയിൽനിന്ന് സിറ്റിങ് സെനറ്റർ സിണ്ടി ഹൈഡ്-സ്മിത്തിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ സ്കോട്ട് കോളം അട്ടിമറി ജയം നേടിയത്.
1874നുശേഷം മിസിസിപ്പിയിൽനിന്ന് സെനറ്റിലെത്തുന്ന ആദ്യ കറുത്തവർഗക്കാരനായി ഇതോടെ സ്കോട്ട് കോളം. ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട, ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞ വോട്ടെണ്ണലിനൊടുവിലാണ് കോളം ചരിത്ര വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. 43 വയസ്സുകാരനായ കോളം ജില്ലാ പ്രോസിക്യൂട്ടറാണ്. വെള്ളക്കാരായ യാഥാസ്ഥിതികരുടെ ആധിപത്യം ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന മിസിസിപ്പിയിൽ 44 വർഷത്തിനുശേഷമാണ് ഡെമോക്രാറ്റുകൾ വിജയിക്കുന്നത്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയെ മാത്രം പിന്തുണച്ചുപോന്ന സംസ്ഥാനമാണ് മിസിസിപ്പി.
ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഇരുസഭകളിലും ഭൂരിപക്ഷം നേടിയ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിക്ക് ഈ വിജയവും വലിയ കരുത്താകും. 100 അംഗ സെനറ്റിൽ ഇതോടെ പാർട്ടിയുടെ അംഗബലം 55 ആയി. ഇനി അലാസ്കയിലെ ഫലം മാത്രമാണ് പുറത്തുവരാനുള്ളത്. 67 വയസ്സുകാരിയായ ഹൈഡ്-സ്മിത്ത് 2018ലാണ് ആദ്യമായി സെനറ്റിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.
2024ലെ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡോണൾഡ് ട്രംപ് 23 ശതമാനം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ച സംസ്ഥാനമായ മിസിസിപ്പിയിൽ അഭിപ്രായ സർവേകളിൽ ഹൈഡ്-സ്മിത്ത് ഏറെ മുന്നിലായിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ ട്രംപും സംസ്ഥാനത്ത് പ്രചാരണത്തിന് എത്തിയിരുന്നു. താഴെ തട്ടിലുള്ള ജനങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തി നടത്തിയ പ്രചാരണമാണ് കോളത്തിന് അനുകൂലമായത്. കറുത്ത വർഗക്കാർ കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ് മിസിസിപ്പി. ‘ഞങ്ങൾ കഠിനമായ വഴിയിലൂടെയാണ് വിജയിച്ചത്; ജനകീയ അടിത്തട്ടിൽനിന്നുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ’ -ഫലം പുറത്തുവന്നശേഷം കോളം പ്രതികരിച്ചു.
1982ലാണ് മിസിസിപ്പിയിൽനിന്ന് അവസാനമായി ഒരു ഡെമോക്രാറ്റ് യു.എസ് സെനറ്റിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. അന്ന് ജോൺ സ്റ്റെന്നിസായിരുന്നു വിജയിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തുനിന്ന് അവസാനമായി സെനറ്റിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കറുത്തവർഗക്കാരൻ ബ്ലാഞ്ച് ബ്രൂസാണ്. 1874ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയം. 2023ൽ, വടക്കൻ മിസിസിപ്പിയിലെ ഫെഡറൽ ജില്ലാ ജഡ്ജിയായി കോളമിനെ നിയമിക്കാനുള്ള മുൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ ശിപാർശ ഹൈഡ്-സ്മിത്ത് തടഞ്ഞിരുന്നു. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഷയങ്ങളിലുള്ള കോളമിന്റെ നിലപാടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹൈഡ്-സ്മിത്ത് രംഗത്തുവന്നത്. എന്നാൽ മിസിസിപ്പിയിലെ മറ്റൊരു റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്ററായ റോജർ വിക്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമനത്തെ പിന്തുണക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.
എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം പത്തുലക്ഷം വോട്ടുകളിൽ 5000ത്തിൽ താഴെ വോട്ടുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് കോളത്തിന്റെ ജയം. കോളം 49.2 ശതമാനം വോട്ടുകൾ നേടിയപ്പോൾ ഹൈഡ്-സ്മിത്തിന് 48.7 ശതമാനം വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്. സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിക്ക് 2.1 ശതമാനം വോട്ടുകളും ലഭിച്ചു. ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചുവരവാണ് നടത്തിയത്.
റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളായ ടെക്സസ്, സൗത്ത് കരോലിന, കൻസാസ്, അയോവ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സെനറ്റ് സീറ്റുകൾ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ട്രംപിന്റെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഇറക്കുമതി തീരുവകളും ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധവും മൂലമുണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്കെതിരായ വോട്ടർമാരുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് പ്രധാന കാരണമായതെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള വോട്ടർമാരുടെ അഭിപ്രായ സർവേകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.