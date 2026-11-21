‘ഹോട്ട് ആൻഡ് ഹെവി’; ചൈനയുടെ ആണവായുധ നിർമാണം അതിവേഗത്തിൽ, പത്തുവർഷത്തിനകം അമേരിക്കക്ക് ഒപ്പമെത്തുമെന്ന് ട്രംപ്text_fields
വാഷിങ്ടൺ: ചൈന അതിവേഗത്തിൽ ആണവായുധ ശേഖരം വർധിപ്പിക്കുകയാണെന്നും പത്തുവർഷത്തിനകം അവർ അമേരിക്കക്കൊപ്പമെത്തുമെന്നും യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആണവായുധങ്ങളുള്ളത് അമേരിക്കക്കും റഷ്യക്കുമാണെങ്കിലും ചൈന തങ്ങളുടെ ആയുധശേഖരം അതിവേഗം വിപുലീകരിക്കുകയാണെന്ന് ട്രംപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചൈനയിലെ നഗരമായ ഷെൻഷെനിൽ നടത്തിയ ത്രികക്ഷി ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷം വൈറ്റ് ഹൗസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമിർ പുടിനുമായുള്ള ആണവനിർവ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും ധാരണയായതിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിന്റെ ഈ പ്രതികരണം.
ആണവയുദ്ധം ആർക്കും ജയിക്കാനാവില്ലെന്നും ഒരിക്കലും അതുണ്ടാകരുതെന്നും ത്രികക്ഷി ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷം പുറത്തിറക്കിയ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ മൂന്ന് നേതാക്കളും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 2024 വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് ചൈനയുടെ പക്കൽ 600ലധികം ആണവ പോർമുനകളാണുള്ളതെന്നും 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് ആയിരം കടക്കുമെന്നുമാണ് പെന്റഗണിന്റെ റിപ്പോർട്ട്. ദേശീയ സുരക്ഷക്ക് ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമാണ് ആണവശേഷി നിലനിർത്തുന്നതെന്നും ആയുധ മത്സരത്തിനില്ലെന്നുമാണ് ചൈനയുടെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം.
ആണവ അപകടങ്ങൾ കുറക്കുന്നതിനും ആയുധ വ്യാപനം തടയുന്നതിനും ചർച്ചകൾ തുടരാനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ആണവായുധങ്ങളും കൈവശമുള്ള ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ കൃത്യമായ ആശയവിനിമയം അനിവാര്യമാണെന്ന് യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയും പറഞ്ഞു. ആണവചർച്ചകളിൽ പങ്കുചേരില്ലെന്ന മുൻനിലപാടിൽ നിന്ന് ചൈന പിന്നോട്ട് പോയത് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണെങ്കിലും, ഇതൊരു പൂർണമായ ആയുധ നിയന്ത്രണ കരാറല്ലെന്ന് പ്രതിരോധ വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.
എ.ഐ മേഖലയിൽ സംയുക്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനും താനും ഷി ജിൻപിങ്ങും തമ്മിൽ ധാരണയായതായി ട്രംപ് വെളിപ്പെടുത്തി. എ.ഐ സാങ്കേതികവിദ്യ മനുഷ്യരാശിക്ക് വലിയ ഭീഷണിയായേക്കാവുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നീക്കം. എ.ഐ മത്സരത്തിൽ അമേരിക്ക തന്നെ വിജയിക്കണമെന്ന് ആവർത്തിച്ച ട്രംപ്, അമേരിക്കൻ ചിപ്പ് നിർമാണ കമ്പനിയായ എൻവിഡിയയുടെ സഹസ്ഥാപകൻ ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങിനെക്കുറിച്ചും ഷിയുമായി സംസാരിച്ചതായി പറഞ്ഞു. ചൈനയിലേക്ക് അനധികൃതമായി ചിപ്പുകൾ കടത്തിയെന്ന ആരോപണത്തെത്തുടർന്ന് ഈ മാസം രാജിവെച്ച ഹുവാങ്ങിനെ 'പ്രതിഭാശാലി' എന്നാണ് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തെ കമ്പനി തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഷി ജിൻപിങ്ങുമായും പുടിനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച അത്യന്തം ഊഷ്മളമാണ്, മികച്ച സൗഹൃദമാണ് തങ്ങൾക്കിടയിലുള്ളതെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. തന്റെ ഇടപെടലിനെത്തുടർന്ന് വെനസ്വേല, പനാമ കനാൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വാധീന ശ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് ചൈന പിന്മാറിയിട്ടുണ്ട്. ജനുവരിയിൽ യു.എസ് സൈന്യം വെനസ്വേലൻ പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മഡുറോയെ പിടികൂടിയതിന് പിന്നാലെ റഷ്യയും ചൈനയും അവിടെനിന്ന് പിൻവാങ്ങിയെന്നും നിലവിൽ അമേരിക്കൻ സ്വാധീനം മാത്രമാണ് അവിടെയുള്ളതെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.