പോളണ്ടിൽ ജനക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ കാറിൽനിന്ന് വെടിവെപ്പ്; അഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

പോളണ്ടിൽ ജനക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ കാറിൽനിന്ന് വെടിവെപ്പ്; അഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടുtext_fields
പോളണ്ട്: പോളണ്ടിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നഗരമായ ക്രാക്കോവിലുണ്ടായ വെടിവെപ്പിൽ അഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ശനിയാഴ്ച നഗരത്തിലെ പ്രധാന മാർക്കറ്റ് സ്ക്വയറിന് സമീപമാണ് രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവം നടന്നതെന്ന് പൊലീസ് എ.എഫ്.പി വാർത്താ ഏജൻസിയോട് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
മെയിൻ സ്ക്വയറിലൂടെ കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന അക്രമി, തെരുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് നേരെ ക്രൂരമായി വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പരിക്കേറ്റവരിൽ പൊലീസുകാരും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് സംഘം അക്രമിയെ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തി 'നിഷ്ക്രിയനാക്കിയ' ശേഷമാണ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്.
നഗരമധ്യത്തിലുണ്ടായ ഭീകരമായ സംഭവവികാസങ്ങളിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച പോളണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ഡൊണാൾഡ് തുസ്ക്, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും പൊലീസും അക്രമത്തിന് പിന്നിലെ സാഹചര്യങ്ങളും പശ്ചാത്തലവും അതീവ ഗൗരവത്തോടെ അന്വേഷിക്കുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മേഖലയിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.