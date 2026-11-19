എ.ഐ കാലത്തും മനുഷ്യന് വിലയേറുന്നു!; കേംബ്രിജിന്റെ 2026ലെ വാക്കായി 'ഹ്യൂമൻ'text_fields
എന്തെഴുതാനും ചിത്രം വരയ്ക്കാനും ഇന്ന് എ.ഐ സഹായിക്കും. ഏതാനും നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയാൽ മതി, നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പല കാര്യങ്ങളും തയ്യാറാകും. അങ്ങനെയൊരു കാലത്ത് മനുഷ്യൻ നേരിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് പഴയതിലും കൂടുതൽ വില ലഭിച്ചാലോ? അത്തരമൊരു മാറ്റത്തിന്റെ സൂചനയാണ് കേംബ്രിജ് നിഘണ്ടു 2026ലെ വാക്കായി 'ഹ്യൂമൻ' തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്.
എ.ഐയുടെ വരവോടെ മനുഷ്യന്റെ കഴിവുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്കും പുതിയ പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. യന്ത്രങ്ങൾ പല ജോലികളും ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ അനുഭവങ്ങൾക്കും ചിന്തകൾക്കും സർഗാത്മകതയ്ക്കും എന്താണ് പ്രത്യേകതയെന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് 'ഹ്യൂമൻ' എന്ന വാക്കിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്.
എ.ഐ ചെയ്യുന്നതും മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
ഒരുകാലത്ത് മനുഷ്യന്റെ മാത്രം കഴിവായി കരുതിയിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് എ.ഐ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം. ലേഖനങ്ങൾ എഴുതാം, ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാം, പാട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കാം. എന്നാൽ ഇത്തരം ഉള്ളടക്കങ്ങൾ വർധിക്കുന്നതിനൊപ്പം മനുഷ്യൻ നേരിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന സൃഷ്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിക്കുന്ന പ്രവണതയും വളരുകയാണ്.മനുഷ്യന്റെ അനുഭവങ്ങളും ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന സൃഷ്ടികൾ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് പകരമാകുമോ എന്ന ചർച്ചയും ഇതോടൊപ്പം ശക്തമാകുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ഈ പ്രത്യേകതകളിലേക്കാണ് 'ഹ്യൂമൻ' എന്ന വാക്കിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ കേംബ്രിജ് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നത്.എ.ഐ തയ്യാറാക്കുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങൾ വർധിച്ചതോടെ ഒരു ലേഖനമോ ചിത്രമോ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണോ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് അറിയാനുള്ള താൽപര്യവും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെയാണ് 'ഹ്യൂമൻ റിട്ടൺ', 'ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ്' തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.എഴുത്തിലും മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിലും കലാരംഗത്തുമെല്ലാം ഈ മാറ്റം പ്രകടമാണ്. എ.ഐ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കിടയിൽ മനുഷ്യന്റെ സ്വന്തം ചിന്തയും അനുഭവവും പ്രതിഫലിക്കുന്ന സൃഷ്ടികൾ തിരിച്ചറിയാൻ ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയതാണ് എന്നത് ചില സൃഷ്ടികൾക്ക് അധിക മൂല്യം നൽകുന്ന സാഹചര്യവും ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു.എ.ഐ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന കാലത്ത് മനുഷ്യൻ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന സൃഷ്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ മൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിനെയാണ് 'ഹ്യൂമൻ പ്രീമിയം' എന്ന ആശയം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.ഇത് എഴുത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. കല, ഡിസൈൻ, മറ്റ് സർഗാത്മക മേഖലകൾ എന്നിവയിലും ഈ പ്രവണത പ്രകടമാണ്. ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഉള്ളടക്കം എ.ഐ ഉപയോഗിച്ച് വേഗത്തിൽ നിർമിക്കാനാകുമ്പോൾ അതിന് പിന്നിലെ മനുഷ്യന്റെ അധ്വാനവും അനുഭവവും സൃഷ്ടിപരമായ ഇടപെടലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു.കേംബ്രിജ് നിഘണ്ടുവിലെ ചീഫ് എഡിറ്റർ കോളിൻ മക്കിന്റോഷിന്റെ നിരീക്ഷണവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. എ.ഐ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ട്. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം മനുഷ്യർക്ക് എന്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയും ഉയരുന്നുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.
കേംബ്രിജിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് പ്രതികരിച്ച മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സഹസ്ഥാപകൻ ബിൽ ഗേറ്റ്സും മനുഷ്യന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. രോഗചികിത്സ, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ എ.ഐ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രയോജനം മനുഷ്യജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലായിരിക്കണം എന്നതാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന പ്രധാന ആശയം.എ.ഐയ്ക്ക് എത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നതിലുപരി, അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് എന്ത് നേട്ടമുണ്ടാകുന്നു എന്നതും പ്രധാനമാണ്.
എ.ഐ കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ കഴിവുകൾക്കും ഇടപെടലുകൾക്കും ലഭിക്കുന്ന അംഗീകാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ഇനിയും തുടരും. യന്ത്രങ്ങൾക്ക് പലതും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാലത്തും മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയും അനുഭവവും സർഗാത്മകതയും വിലമതിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന സന്ദേശമാണ് 'ഹ്യൂമൻ' എന്ന വാക്കിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നൽകുന്നത്.